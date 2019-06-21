【新手父母】小羊／這樣陪寶寶玩遊戲

2019-06-21 06:00 聯合報 小羊



圖／豆寶 分享 facebook

去年五月，我和先生迎來人生中第一個寶寶，經歷爬行及坐起，現在的她已經會扶著家具等物品站立了。

為了安全及方便照顧，我們依親友的建議買了一個四周及底部有軟墊的「城堡地墊」，這樣不只不用擔心寶寶亂跑，當她偶爾重心不穩，也會因為軟墊的保護而大大減輕傷害及疼痛，平時我們戲稱這款地墊是「豬槽」，而寶寶是小豬仔，老一輩的媽媽說叫寶寶豬仔比較好養，我們也樂得偶爾這樣喚寶寶，逗大家開心。

平日身為媽媽的我，常和寶寶在「豬槽」裡相伴，她要嘛開心地扶著邊緣走來走去，要嘛就乖乖地坐著玩她的玩具。因為是新手父母，我們也買了一些現成的玩具，但一方面不想花太多錢，二來有報導說如果玩具太多可能會降低寶寶的創造力，因為他們在同一個玩具上所花的時間及玩它的方法都會減少，所以我們不打算買太多現成的玩具。

日前看到一位小兒科醫師的文章，他很鼓勵家長自製嬰幼兒玩具，例如可以和小孩將有圖案的紙撕成大小不一的碎片後玩拼圖遊戲，等小孩大一點時，則可以玩紙上賓果。

前幾日晚間，老公為了避免寶寶沿著城堡地墊行走時，在靠牆的那面會因為水性油漆導致手臉沾上一層白粉，遂將不用的月曆紙用雙面膠貼在牆壁上，我嫌他雙面膠貼得不夠多，月曆紙可能會被寶寶撕下來。

果不其然，當我們一不注意，好動的寶寶就把月曆撕下一角，大笑之餘，我索性將整張月曆紙撕下，並在寶寶面前撕起紙來。雖然看過網路文章分享寶寶愛撕紙，但我那可愛的女兒或許因為缺乏經驗而技術不佳，所有的紙片幾乎都是我動手撕的。當時想起上述兒科醫師的建議：親子可以共享撕紙的樂趣，若不是真的遇到類似的情境，還真無法體會呢！

這幾日又看到有媽媽分享除了積木等耐玩型玩具之外，玩沙及扮家家酒玩具組都是很好的選擇。此外也可以在地上畫一大一小的圈圈和寶寶玩回家遊戲，以及在紙箱上畫小丑，將圓圓的眼睛等裁洞，再將襪子捲成圓形，和寶寶一起玩投籃遊戲；還有拿筷子夾豆子等訓練手眼協調的遊戲，以及練習走直線等都是很好的選擇。

我很期待等女兒更大一點之後，就可以將這些蒐集到的「壓箱遊戲」和她一起玩。