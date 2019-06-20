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【與父同行】郭熊／我和父親與山的距離

2019-06-20 06:00聯合報 郭熊

圖／黃鼻子
圖／黃鼻子
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父親對兒子的啟蒙在無形之中，我依稀記得國小在書櫃翻到父親大學時代帥氣的登山照片之後，我開始對山中世界充滿無限嚮往，和朝山野生態研究的熱情。國小就想攀山的我，卻直到從苦悶高中解放之後才得以如願。大學時代，我不浪費一絲機會徜徉於無盡的山野之中，盡情攀山、自然觀察、探險；父親則是因為工作、體力衰退，逐漸變成我的臉粉，他只能從臉書看著我又完成的驚險山旅探勘，反而自己離山愈來愈遠。

一回頭，大學畢業至今也十多年了，原本以為父親早已放下登山的熱情，有天突然又問起登山鞋、頭燈及登山裝備，追問之下才知道父親打算再次前往四十幾年前爬過的雪山。看著父親一本正經地提到要和逢甲山社的老OB們（編註：意指老骨頭、校友或老鳥）一起完成「雪山六路會師」的認真表情，不禁擔憂父親如今的體能是否足以應付？高山症、跌傷……所有新手在山中受傷的可能性，在腦中轉過一輪之後，我才想起自己從未跟父親爬過山，雖然雪山我早已攀登不下十次，還是決定陪著父親參與這次的會師。

雪山是台灣第二高峰，隨著時代進步，登山已不像四十年前刻苦犯難，但無論裝備如何精良，仍須靠著雙腳走完10.9公里、爬升海拔超過1700公尺的山路。從登山口緩緩往七卡山莊邁進、穿越松林，爬上被戲稱為「哭坡」的陡坡，轉眼之間站在雪山東峰頂上眺望遠方的369山莊，更高處的是黑森林與雪山主峰……熟悉的山景，對四十年後再訪的父親來說，山未曾改變過。

從登山口集合完畢後，沿途追憶無限，父親說著記得這棵樹或原本簡陋的山屋改建不少。而我則不停嘮叨提醒父親要記得喝水、吃行動糧，風大戴上頭巾、抵達山屋喝熱水與拍照！這趟父子行反而更像我帶著第一次爬山的新手，我得不斷觀察父親的喘息與步姿來決定是否要停下腳步休息，腦中不斷計算還得花多久時間才能抵達今晚住宿的369山莊。

隔天清晨三點，空中飄著細雨，父親決定保留下山的體力不再往山頂走。他說，這四十年來就是想再次回來看看，登不登頂不那麼重要。既然如此，我也就不激勵他完成登頂的目標，趁著大部分的團友登頂之際，我們倒是偷得浮生半日閒，泡茶吃餅乾，然後與大夥聊著那些「當年我爬過的山」。

雪山高山症
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