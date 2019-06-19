【親子教養】高偉峯／網路遊戲成癮與正向引導

2019-06-19 06:00 聯合報 高偉峯



圖／無疑亭 分享 facebook

周五晚，面對即將來臨的兩天休假，心情無比輕鬆愉悅。孩子冷不防地冒出一句：「爸爸，我和同學約好明天下午兩點半要一起連線玩電玩，你可以借我手機嗎？」

頓時各種擔憂與雜念紛至沓來，平靜與悠哉不再。

根據《今周刊》報導，「世界衛生組織」已經正式將「網路遊戲成癮」（Internet Gaming Disorder）視為一種「病」，與酒精、菸草、咖啡因、毒品和藥物濫用並列，都是「上癮」的精神疾病。在台灣，小學男童「網路電玩成癮」盛行率逾5%。報導中分析，孩童是否「網路遊戲成癮」，關鍵指標之一是「孩子是否擁有一台『可隨時上網的』手機或平板；並且『無法自制地』打電玩，以致影響日常學習與生活。」

本想找個理由拒絕他，不讓他有機會步入「網路遊戲成癮」的第一步。轉念一想，以孩子小學五年級的精明，若是我斷了他「在家上網」、與同學聯手闖關的「樂趣」，他多半會躲在我看不到的地方，與同學「秘密培養」他們之間的「革命情感」。那是讓他在家裡玩好呢？還是讓他在我看不到的地方「鬼混」好呢？

故作大方地答應他之後，與他立定「君子之約」。第一，在連線遊戲之前，他必須先完成所有的學校功課，「先學習後電玩」的觀念與堅持很重要。第二，連線時間以半小時為限，可以與朋友聯絡一下感情，但這只是生活中的「點綴」，不能占用太多的時間與精神。最重要的是，在他連線遊戲時，默默在旁觀察他與同學間的對話與互動。這是了解孩子的大好良機，畢竟，孩子們玩到忘我時的對話與互動，是最真實與缺乏修飾的。

父母面對擔心孩子網路成癮的憂慮，「一味禁止」雖然也是策略之一，但你要有充分的把握，孩子不會在你的視線之外「另闢戰場」，這反而會增加孩子安全上的顧慮與親子衝突；另一個選擇是讓他在你身旁，在你看得到的地方，遵守你的叮嚀與規則，安全地與朋友互動與遊戲。

附帶一提，小鬼頭若是在約定的時間之內不拖泥帶水，乾脆地結束了與朋友之間的連線遊戲，這時候一定不要吝惜「讚美」，給他正向勉勵，以提升他下次遵守約定的動機與意願。