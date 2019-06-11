【家的形狀‧非典型的幸福】江佩津／我喜熊

2019-06-11 06:00 聯合報 江佩津



圖／陳佳蕙 分享 facebook

記憶中，我的童年時光沒有辛苦過，穿上洋裝、喝下午茶，在百貨公司看到泰迪熊專櫃，媽媽會買一隻熊玩偶給我，這是她對於自己掙來的錢略有的小奢侈，理直氣壯地享受著，也是她期盼我可以擁有她未曾擁有過的美好童年。

記得在小學時期，學校會發下調查表，在「家境調查」的部分，我總是毫不猶豫地勾選了「小康」。那時有著自己的公司，媽媽是當「老闆」這件事情，總讓我相信自己是出身良好的家庭。

只不過是沒有爸爸而已，這件事從未困擾過我。

母親做過各種工作，在旅遊業發達時成為成功的女性，獨自扶養女兒長大，過上好日子的代價是我自己在房中睡著、度過夜，她帶團出國時會請來保母，保母等到我入眠後便離開。再大一點，我有一條繩子製成的項鍊，掛著家的鑰匙，自己開門，總歸是這樣度過了童年。

寂寞嗎？或許有一點。在房間裡獨自暗下的夜，無法思考太多，只期盼自己能趕快長大，每一夜醒來，就更靠近長大一點。

逐漸長大的路上，母親的工作換了許多，到賣場銷售、抄錄報表，晚上到火鍋店洗碗，有陣子是在麵包店工作，下班後帶回許多麵包邊。不在家的時刻愈來愈多，到很深的夜，都未見母親的身影。

我始終相信，無論母親做上什麼樣的工作，那都是一份極佳、極好的工作。

到我離家的一刻，房間裡仍堆置著熊的玩偶，標誌著過往的榮光。過年時期返家時，她也總是無休，在商場裡穿上充氣的玩偶裝做販售。其他親戚見狀，只說：「不忍看，看了會心酸。」而轉身離開，我就站在那裡，看著吉祥物玩偶旁聚集了許多小孩，他們用力拍打著充氣的大玩偶，在那個大大的玩偶裡頭的，是我的母親。

是怎樣的玩偶呢？巨大的人偶、後面還有著充氣的風扇，不會露出臉，因此大家不會知道在裡頭的是一名疲倦的婦女，為了生活努力。母親老去、邁入中年，而我則一步步從童年走向成年。

搬過幾次家，如今唯一留在手邊的是大學畢業時母親送的學士熊。擺在床頭，我看著僅有的那隻熊，心中湧起的是一股複雜、說不上美好的情緒，旁邊留存著一張感熱紙印成的發票，母親在上頭用鉛筆寫下：

「生日快樂 媽媽」

母親始終記得我拿到熊快樂的模樣，以及那時仍有餘力買下泰迪熊的自己，如今換作大賣場花車平價、但一樣柔軟的娃娃。

在她心中，也許我仍是那樣柔軟美好、只想緊緊擁住她的甜美模樣。雖然我可能早已不再那樣柔軟美好，但這樣一張紙條，我仍捨不得丟掉。

這張紙維繫著童年以及成年後的自己，無論如何，每一年都仍有所期待，想著會收到什麼，但我想，我已然擁有那一份最珍貴的禮物。