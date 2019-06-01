【晨光幫幫忙】劉昭儀、林國明／家長總動員

2019-06-01 06:00 聯合報 劉昭儀、林國明



圖／陳佳蕙 分享 facebook

我在小孩在學的過程中，都曾接觸並參與學校裡的家長會，後來擔任家長會幹部，又有機會參加跨校間的家長組織；比如說，在台北市，就有所謂的「國小國中學生家長聯合會」，各校的家長會要每年繳交會費，才能參加聯合會。

但是這幾年，我們看到了所謂代表的家長們，在很多教育的議題和推動上，呈現了單一的面向，許多有不同想法的家長，開始思考或討論：難道孩子的學習成長還要繼續在僵化的制度下不能鬆綁？作為家長，我們只能隨時應召到學校，做各種送往迎來充場面的志工嗎？到底所謂的教育本質，是不是有可能更多元、開放？我們能不能成為彼此支持力量，陪伴孩子們真正趕上未來的種種變化？

最近一群在各領域學有專精的家長們，決定挽袖「撩落去」，自發性地組織了「台灣多元教育家長協會」，這是一個全國性的組織。從名稱看起來，「多元」似乎就是這個家長團體追求的目標。但是到底要如何推動多元的價值呢？要具體顯現在哪些教育領域呢？跟過去的家長團體又有什麼不同的作法呢？

讓我來召喚第一任理事長，同時也是台大社會系主任的林國明教授，他絕對是資深的家長會長，一路從小學、國中、到高中，無役不與。小孩都念大學了，還要出來跳火坑，推動多元教育的價值……難道也是媽祖託夢嗎？（誤）

BY昭儀

去年公投期間，有些人以「家長團體」的名義出來反對同志教育並傳播不實資訊，一些支持性平教育的家長很生氣，覺得要組織起來發出不同的聲音。後來，擴大了組織的成員、理念和目標，成立了「多元教育家長協會」。什麼是多元教育？這個標舉多元教育的協會到底想做什麼？

我先說明什麼是多元教育。多元教育有三個相互關連的觀念：多元的社會、多元的學生和多元的學習。我們生活的社會，有不同的族群、階級、宗教、性別和性傾向等差異。多元的社會群體，有各自的認同、文化、權利主張，和相互競爭的利益。社會的多元化，造成學生群體的多樣性。學生來自不同的社會群體，有不同的家庭背景、資源和社會化的過程，再加上發展中的身分認同，以及個別特質、能力和性向的差異，因此，我們不能以齊一的規格來教育學生。

我們不僅要在教育的過程中，尊重並照顧到學生的社會差異和個別差異，讓學生有平等的權利，能夠適性學習、發展自我，而且要透過教育讓學生能夠參與多元的社會。一方面，學習去了解、尊重、包容差異，另一方面，則培養學生能夠適應多元社會動態競爭的能力。

而要培養學生自我發展和參與社會的能力，就必須透過多元化的課程內容和學習方式。一元化的權威灌輸、記憶背誦，應該轉向於探索、體驗、對話和參與的主動學習方式；標準化的考試之外，應該有多重評量方式來引導學習、評估成果；學科知識之外，應該要有多元化的學習領域，才能培養能夠參與多元社會的公民素養和知識能力。

簡單地說，多元教育就是要維護學生作為學習主體的多樣性，讓學生在校園中透過多元領域的學習，培養參與多元社會的能力。三十年的教育改革，有一股動力，是在推動這樣的目標。但這些多元教育的理念，如何能在校園的教學現場實現呢？

我跟隨著我女兒成長的腳步，觀察我們的孩子在學校接受什麼樣的教育。我進入家長會，參加學校各種會議，接觸校長、老師和家長，了解他們的想法和作法，也了解多元教育的理念與現實的距離。女兒高三的時候，我擔任家長會會長，也擔任台北市高中家長會聯合會的監事長，有機會接觸各式各樣的家長。十二年參與家長會，觀察教育現場的經驗，讓我有幾個體悟。

第一，在教學現場方面，家長會的參與管道很重要，但家長的參與可以做得更多。家長會是高度制度化和法制化的參與機制。積極的家長，可以透過家長會的運作，發聲要求保障學生學習權利，推動落實多元教育。不過，大部分在高中和國中小校園穿梭的家長，都只是提供學校行政所需的人力支援。其實，家長可以做得更多。很多學校在多元領域的學習方面，都面臨資源困乏的問題。所謂高手在民間，家長有很多專業能力和資源，可以組織起來，協助學校推動多元學習。

第二，在多元教育的政策參與方面，需要有力的家長團體，能夠連結政策制度和教學現場。號稱「家長團體」的組織很多，但能夠有效參與政策的卻非常有限。許多家長團體其實是聯誼性質，是「卸任家長會長聯誼會」，以辦活動為主，平常不做政策參與，有爭議性議題出現的時候才動員出來用家長團體的名義發個聲。有些政策介入非常積極的，如關注入學制度的家長團體，缺乏多元教育的理念。具有多元教育理念的團體，需要結盟，需要了解教育現場的實際狀況，才能有效介入政策。

所以，我希望「多元教育家長協會」至少能夠做些事。比如協助推動校園學習的多元化。這個家長協會，有很多教授學者、非營利組織工作者，和諸多領域的專業人士。我們希望將家長的專業資源組織起來，協助推動校園性別平等教育、法治教育、環境教育、勞動教育、人權教育等多元領域的學習，和學校合作，為培養學生參與多元社會的素養和能力做努力。在108課綱之下，各校需要開出更多選修課程，但都面臨師資不足的問題。組織家長專業資源來協助多元學習，正好切中需求。

第三，我們希望能夠積極介入與多元教育相關的政策，在介入時，能夠掌握政策制度和教學現場的連結。我們鼓勵會員參加家長會，或進入教育現場，在校園協助落實多元教育，也瞭解教學現場的實際問題，讓我們提出政策主張的時候，不至於與現實脫離。

歡迎認同我們理念和作法的家長，加入協會和我們一起努力。

BY國明