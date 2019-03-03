【家人關係】思微兒／媽媽的「房事問題」

2019-03-03 06:00 聯合報 思微兒



圖／林蔡鴻 分享 facebook

娘家的房子是爸爸生前服務的學校配給的公家宿舍，前些日子校方寄來通知，表示因應國家老舊宿舍加值再利用的計畫，預計半年後要收回，請退休員工的遺孀們及早做好另覓住處的準備。

我們一直以為公家宿舍可以讓媽媽住到終老，所以爸爸生前用積蓄幫弟弟買了房子，卻沒有替自己和媽媽購屋；而一直安心住在宿舍的媽媽，怎麼也沒料到臨老得為居住問題所擾，這個突如其來的「房事」問題，讓我們開始焦慮了起來。

媽媽並不是一個好相處的人，身為子女的我們最清楚，所以當我們討論「媽媽要跟誰同住」時，大家都能體諒彼此的為難。雖然依照傳統觀念，媽媽去跟兒子同住似乎是理所當然的，但弟弟直接了當地說：「那可能住不到一個月就會鬧家庭革命了！」其實將心比心，我們都知道婆媳相處的困難，更何況依照媽媽龜毛的個性和強烈的控制慾，就算弟妹願意，我們也都能預期「後果不堪設想」。

我把手足間討論的過程告訴媽媽並詢問她的想法時，媽媽並不如我預期的煩憂，反倒是很開心地告訴我：「這樣我就可以搬離這個又老又舊的房子，還可以去住那種有管理室又不用等垃圾車的電梯大樓了，真好！」我問媽媽是否需要大家集資來購屋，媽媽拒絕了：「我才不要讓你們花錢幫我買房子，而且現在的房價這麼貴，哪裡買得起？」還沒等我問起她是否願意搬去跟我們同住時，媽媽直接說了：「我也不要去跟你們住喔！每個人的生活習慣都差很多，一個人自由自在的最好，你們幫我到外面找個房子租就行了！」

本以為半年之後媽媽該「何去何從」是個傷腦筋的問題，沒想到她卻比我們都豁達。爸爸走後，媽媽就獨自一人住在目前的公家宿舍裡，住在附近的姊姊和弟弟三不五時會去探訪，我也訂有每周一天的「娘家日」帶媽媽出去購物逛街。獨居的媽媽一直把自己打理得很好，也會安排日常活動，讓我們都挺放心的。

媽媽有正向的思考和開放的心態，對我們子女而言真的是一件很幸運的事。所以我們目前的任務，就是幫媽媽找到一間適合的房子落腳，在目前媽媽還能自己照顧自己的時候，讓她自在地享受銀髮「單身」生活！