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【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00聯合報 王蘭芬

現在身邊的朋友，絕大多數是因為龍鳳胎甜甜堂堂而認識的。

這句話一點也不誇張喔。

難得的過年假期，一位學校管樂團家長騎車來到中正紀念堂，正是業餘薩克斯風手的他，頂著寒風跑這一趟只為了指導每次獨奏都大破音的堂堂，如何運用換氣與專業的小技巧飆出完美結尾。

下一個連假，甜甜同學的爺爺奶奶家在知名觀光景點經營鴨子船生意，已經約好了邀請小朋友們一起享受在美麗湖面划船的歡樂經驗。

甜甜堂堂出生前，雖然我做的就是面對眾人的新聞業，但採訪工作遇到的多是一面之緣，入社會真正交到許多好朋友，反而是在當了媽媽之後。

有位媽媽的母親癌症病逝前，希望能有人將她的一生寫成詩歌，我勉力而為，阿嬤讀了相當高興，從此這位媽媽只要經過我們家，必留下禮物在門口。我爸爸突然腹水才發現已經肝硬化末期，一位在醫院當護理師的媽媽，竭盡全力幫助我們掛上專科醫師的號，並在過程中給予各種大小協助，才使我們不慌張恐懼，能夠好好陪父親走完最後一段。

一位熱愛極限運動的家長帶著我們全家一起進入滑雪領域；自己小孩十分優秀的媽媽強力推薦甜甜堂堂學習管樂；熟悉市場的媽媽領著我一家家去買最新鮮的菜；平常看起來不茍言笑的某位家長，主動提及願意讓我們設籍，以便甜甜堂堂能去念他們想念的學校。

不論是小孩不乖、婚姻出問題、親人過世，我們都可以放鬆在完全懂得彼此心情的家長們面前大哭一場，不用擔心被八卦，可以解除所有警戒，因為純真的孩子是我們的連結，創造更好的世界是我們共同的理念。

轉頭回去看，十幾年來一路走來一起哭一起笑的，好多都是這些因為小孩而認識的朋友，我想謝謝甜甜堂堂，更想謝謝不嫌棄的家長朋友們，養育下一代的路十分艱辛，幸好有你們與我同行。

婚姻癌症肝硬化連假觀光景點

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