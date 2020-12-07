【文學相對論12月 二之一】石曉楓vs.凌性傑 想起那些青春撩亂之詩

我們對「美麗失敗者」的理解何其膚淺，二戰後所謂垮掉的一代，那種「beat」背後的堅實信念，我們與其相差又何止雲泥？我們只一味想做不法之徒、想挑戰單調的主流價值，行事以即興為率性，卻往往傷人且自傷……

刻在心底的名字

凌性傑：

親愛的曉楓，一直記得，念大學時最喜歡到國文系圖書室找你閒聊，把自以為是的手寫稿拿給你，等著被稱讚。偶爾會聽到你優雅地回應，喔有錯字。那時我也常對你的眼光提出質疑，感謝你的包容，不以為意。多年之後我們還能繼續亂聊、一起編書，是生活裡值得珍惜的幸運。關於品味這件事，我的好惡始終分明，跟你的頻率很相近，只是評價人事物可以多一點修飾了。之前讀到你寫金門的中學歲月，尚未集結出版的那些篇章（如〈唱遊課〉、〈國文課〉），80、90年代似乎像一系列的水彩畫，主題鮮明，印象深刻。

那一系列的青春回顧，相信那是你「刻在心底的名字」。文章裡曾經與你交會的人，不知道是否還有聯繫？

那是你最想重返的黃金時代嗎？經歷一些人情「事故」，才終於明白年少知交跟我說的，熟人跟朋友不一樣。

我很喜歡黃金時代、鑽石時刻、琥珀時光這些詞彙。記憶裡的寶石始終是寶石，似乎沒有任何變化。

石曉楓。 圖／石曉楓提供

石曉楓：

親愛的性傑，我剛剛非常珍惜地將你的新著《文學少年遊》讀畢，覺得閱讀的不只是文字，而是一段長長卻不曾變質的歲月，我想，你應當便是自己所謂「鑽石時刻」、「琥珀時光」的創造者吧？也許，每個人心裡都有一塊私密的樂土，但你在書裡反覆把這片樂土描摹復描摹，因為文學的滋養，青春歲月徬徨卻不孤單；即使孤單了，也不至於絕望。有時我想，這片樂土是否真能抵禦現實的搏擊呢？又或者那竟是一種逃遁？一種解脫？比起我來，你對書寫的信仰堅定多了。

你題字贈書時一貫圓圓的筆跡，就彷彿臉上恆常掛著的微笑，那麼溫暖而誠摯。學生時代我們在圖書室裡相逢的時光，凡此恆定美好的氛圍都留下來了，至於所謂質疑或包容，我竟是毫無印象。記憶便是如此，每一段值得回味的時光，都經過一定程度的美化。當年你的微笑固然是明亮的風景，但其實在求學兼任助教的時光裡，我的心卻曾是幽黯無比，人事轇轕無日無之，細碎繁瑣的行政讓人如籠中之鳥。我那麼想離開衷心嚮往的學術場域，而當時，是你所不甚欣賞的豐子愷拯救了我，他讓我看到在不同世代下，一位文人篤定堅持、意態從容的立身之道。所以碩士論文的寫作，其實是我對生命本質一次重新的反省與觀照，我們總是必須在閱讀裡自救，那是比回憶和書寫更深沉的事。

也因此，寫金門的中學歲月究竟意味著什麼？說來慚愧，對生性疏懶者如我而言，仍是源於故鄉《金門日報》副刊主編之邀稿，略作思量，我有了〈美術課〉、〈國文課〉、〈英文課〉、〈音樂課〉等系列小品的創作構想。有感於青春時代在離島的有限記憶，已如流沙般將要被捲走，我興起書寫的念頭，無非是為了抵禦遺忘。然而那是我想重返的黃金時代嗎？在回憶的美好裡，其實我的美術課裡暗藏了技藝難達的悲傷，國文課裡有私戀的苦澀，英文課裡有對性格缺陷的過早體悟，而音樂課裡感受最深的，則是曲調背後的寒涼。不僅是中學時光，生命裡的每一段歲月，彷彿都曾有過蝕骨創傷，即使那銳痛已被時光磨鈍了，回味時心頭仍有微微的疼，在秋漸涼的午後。

長似少年時

凌性傑： 《文學少年遊》書影。 圖／有鹿提供

從來沒跟曉楓提過我那些青春撩亂的事故，往後大概也不會寫出來。在嘉義讀碩士班期間，我曾經是感情世界的背叛者，也曾經介入他人的感情，把苦戀發展成一項才華。就像某位女明星說過的，「好傻好天真」，她的懊悔我一直懂得。愛情有保存期限，青春也是，我把這些事件想像成琥珀裡的蟲屍，安靜封存就好。其中有一枚琥珀，是深深相愛的印記，但對方選擇了最習慣的人，割捨了最天雷地火的我。時隔多年才知道，對方那個「習慣」並不久長，很快也被割捨了。

沒有明天、只有當下的那種戀愛模式，再怎麼絢爛漂亮，最後都是燃燒過後的煙花碎屑。現在的我相信，那是腦部發育還沒成熟，才會一直自討苦吃。殊不知，吃苦根本無法當作吃補。況且有些事，吃再多苦也無法變得圓滿。

二十四歲到三十歲之間，每一次結束感情，就搬一次家。不斷地丟棄與逃跑，是無法再愛的病徵，也是無法安於生活的蒙昧狀態。感情的心居難成，文字世界（尤其是詩）始終是我可以依靠的家。很慶幸逃過了青春暴躁，畢竟真正的成長有時是很容易致命的，《文學少年遊》想要說的大概是歷劫歸來的心情吧。

石曉楓：

蔣勳寫臺靜農老師二十歲時，曾在夢中吟哦得句：「春魂渺渺歸何處，萬寂殘紅一笑中」，此句一擱六十年才接上。他因而發出那麼文學的提問：「青春的中斷的詩句，可以等六十年再續寫嗎？」中歲聞此，倒也別有所思所懷。所以，文章裡曾經交會過的人，是否還可能再有聯繫？有什麼最想回返的時光嗎？非常傖俗地以一小事回應你的提問，曾有一魔幻之年，青春時遭逢的愛人莫名皆來聯繫，有如何寶榮般提「不如我們從頭來過」者，有言「因為你懂得生活」故興起歸返之思者，有尾生抱柱般信守時光裡消逝的誓言者，但現世荒謬，錯過的如何再接續？人已改景已非，心境情懷識見莫非一無所長？我看待時光約莫如此，曾經的諸般痛感成就今日之我，所謂「鑽石時刻」、「琥珀時光」無不須經高熱高壓錘鍊、萬般切割打磨而成，鑽石因展示了生命的諸般切面而璀璨；琥珀則有了內裡那些千萬年前被樹脂捲入的昆蟲後，才更耐人尋味。所以，雜質與苦痛曲折了生命的深度與層次，變幻才是「鑽石時刻」、「琥珀時光」的奧義。唯今日之我不願再重返那些時光，現下已是最安寧的風景。

你題字「詩酒相逢，長似少年時」，我想那指的是始終醇淨的某種心境與永恆眷戀。在書裡，你寫國中、高中乃至於研究所時代，你的《文學少年遊》滿布青春氣息，那同時也讓我羨慕。年輕時讀白先勇的小說，無論寫歷盡滄桑的《臺北人》，或徬徨街頭的《孽子》們，乃至於《牡丹亭》的搬演，我看到的都是作家對於「青春」難以自棄的眷戀。長久處於中學校園裡，你仍有年輕的眷戀與感動嗎？而冷眼熱情看《男孩路》上的少年們，你又怎麼觀察不同世代的青春樣貌呢？

美麗失敗者

凌性傑：

青春中斷的詩句，能夠接續當然很好，如果無法接續，中斷也不可惜。現在，我喜歡「不可惜」勝過於「可惜」，此外也喜歡「已經」與「曾經」。

我無數次跟南海（男孩）路上的青年分享：「不要吃窩邊草、不要吃回頭草、不要自討苦吃。」因為感情裡這些最難吃的東西，我都吃過了。只是聽者藐藐，非得自己嘗過了，才終於驗證難吃是怎麼回事。一直希望，自己遭遇過的痛苦學生們可以倖免。但是再怎麼殷切叮嚀、口傳心授，經驗總得自行累積，即便有他人的生命史作為借鏡，可能還是會跟前行者犯同樣的錯。

青春不堪眷戀，每一次回頭都覺得膽戰心驚。曾經發生過的，我已經不後悔了。正在發生的，我希望可以慢慢品嘗，不管其中滋味如何。

上個世紀末，大學、研究所時期太過放肆，以為青春是拿來虛擲的，甚至拿來糟蹋也無妨。青春是一種時間感與精氣神相互融混的狀態，在那個狀態裡容易蓄電與放電。常在KTV通宵達旦地唱歌，飲食無度，笑鬧狂歡。有一回騎摩托車夜奔阿里山看流星雨，清晨趕回民雄打工上課一整天，一群人沒有誰喊累。也曾呼朋引伴驅車墾丁，在無人的南灣沙灘上舉著火把跳舞。同伴想要推我入海，我說我自己來，為了不讓衣服濕掉，於是脫光衣褲縱身躍入海洋。月光照耀，浪潮起伏，我裸身奔跑，泅游，吼叫。

慶幸那時通訊不發達，手機沒有照相功能，數位相機也不普及，這些事偶爾在記憶的相紙上顯影，而且越來越模糊、越來越淡遠。

最近很愛「長似少年時」這句話。這句話前面另外加上一個敘事句或表態句，可能像極了一首詩。如果青春值得珍惜，我想那是因為有用不盡的天真、果敢、熱情。

曉楓做過哪些輕狂的事嗎？有沒有為了什麼感到後悔？

石曉楓：

學生時代誰不曾上山下海，熱烈燃燒著青春之火？我曾浪遊終夜，清晨時分才潛回宿舍補眠，卻被盡責的室友們好說歹說，從床上勸到課堂。階梯教室裡因遲到而被迫坐在第一排，然後……然後在後方幾十名同學的見證下，不敵睡魔侵擾，我在老師炯炯的目視中公然全程趴睡，這成為多少年後，同窗們仍樂此不疲，以為調侃之資的老笑話。而多年後，我仍有過彷如青春重回的魔幻夏日。北海岸之夜，海濤規律地拍打，聲聲入耳，柔細的沙淹沒腳踝，我把雙足埋在裡頭，感覺像被溫暖的手輕輕撫摸著。初執教鞭的我，仍幼稚地需要學生的安慰，我們在漆黑中嗤嗤嚓嚓燃點起仙女棒、大龍炮，夜空頓時輝煌了起來。有人躺在沙灘上喟然長嘆：「這才是人生」；有人想起早逝的生命：「他是我們燦如煙火的朋友」；有人問我：「妳什麼時候會好？你不好的時候比較沒有距離感耶。」簡直重來的二十歲。

年少輕狂，每每以為放浪、恣肆、特立獨行才是瀟灑，抱著雖千萬人吾往矣的決心，去衝決網羅、去追求所愛，換來的卻是指導教授一句嘆息式的勸勉；「世間多的是烈性女子，卻少見剛性男子哪。」前日偶然在美髮沙龍裡重聽陳綺貞〈流浪者之歌〉：「我的雙腳／太沉重的枷鎖／越不過／曾經犯的每個錯」，中心動搖，恍然有夜深忽夢少年事之感，歌者唱著「撐住我／止不住的墜落」，然而在青春年華裡，誰不曾渴望過墜落的美感呢？我們以自由、誠實為最高價值，以不羈、潦倒為光榮，然而我們對「美麗失敗者」的理解卻何其膚淺，二戰後所謂垮掉的一代，那種「beat」背後的堅實信念，我們與其相差又何止雲泥？我們只一味想做不法之徒、想挑戰單調的主流價值，行事以即興為率性，卻往往傷人且自傷。中歲之後回首，終於幡然醒悟，當年所缺乏的，正是對他人的體恤、顧惜與尊重。親愛的性傑，中夜往事一件件思及，難道你從不曾昇起這樣深深的懊惱與假想：如果當初能再沉著一些、細膩一些呢？曾經發生過的，真的能完全不後悔嗎？

我於青春有悔

凌性傑：

曉楓，我常常處於懊悔之中啊！只能儘量不要懊悔太久，那會干擾當下的生活。說也奇怪，能夠引發後悔情緒的，往往都是有意思的事。有些人常說「我於青春無悔」，這樣的狀態我難以想像。《親愛的房客》裡，莫子儀把懊悔、自責的角色詮釋得太好了，好到讓人心痛。我想，長久受困於懊悔，是一場精神災難。

我三十歲以前的心態很幼稚，美其名為青春，事實上是有點弱智。總以為做錯了什麼，大不了重新來過。《刻在你心底的名字》、《三十而已》這兩部戲，不約而同引用了這句話：「如果你給我的，跟你給別人的是一樣的，那我就不要了。」別人對我說過，我也對幾個不同的人說過類似的話，然後，說不要就不要了。還要鄭重宣告，絕對不會後悔。

我常在國文課跟學生掏心掏肺，有次不小心說了三十歲生日那天所做的事。三十歲，我心理上的青春期應該要告一段落，不能再繼續下去了。為了不再被懊悔所困，我鼓起勇氣，打了幾通電話跟自己傷害過的人道歉。我說，自己當時真的太任性、太沒分寸，現在很後悔做過那些傷人傷己的事，很對不起啊。當電話那頭淡然一笑，跟我說沒關係，我感到自己瞬間成年了，因為有了歲月感。學生聽完這件事，很直接地嘲弄我：「老師，你那天花很多電話錢喔？有沒有講到燒聲？」不無感慨地跟他們說：「希望你們的三十歲可以不用做同樣的事，可以比我更成熟。」唉，我於青春有悔。

大概是三十歲生日前後，自己的第一本詩集《解釋學的春天》出版，封存許多年少狂亂。在這本詩集裡，保留著最反叛、最有實驗意味的語言，從此之後，我再也不寫那樣的詩了。

親愛的曉楓，我在大風吹拂之日在金門遊蕩，看著高粱結實纍纍可以拿來釀酒了，想著這是你青春的棲居之地。也想著我至今最慘烈的兩次醉酒經驗，都是有你陪伴著，無比感激。感激此刻，美好的事物等待收成，有些事情可以拿來自嘲，有些事情不必再刻意解釋了。

---------------

凌性傑

天蠍座，高雄人。高雄中學、台灣師範大學國文系、中正大學中文所碩士班畢業，東華大學中文所博士班肄業。著有《男孩路》、《海誓》、《島語》、《自己的看法》等，近作為《文學少年遊：蔣勳老師教我的事》。

石曉楓

福建金門人，台灣師範大學國文系教授，因此職銜而常常幻想自己應該是被研究耽誤的創作者，真要創作時則又懶怠癖發作。著有《無窮花開──我的首爾歲月》、《臨界之旅》、《生命的浮影──跨世代散文書旅》等。