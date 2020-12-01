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【剪影】蔡傑曦／堅定的遠方
最遠的遠方，即是已然消逝的那一秒。
為了抵抗時間的侵蝕，我們開始拍照，按下快門的瞬間，景框裡的三度空間被轉存至晶片中。記憶卡裡鎖著的無數時間片段，記錄這是時間軸哪一刻發生的場景，細至分秒。
有時我們會記得記憶的敘事，卻忘了記憶的感受；有時我們記得感受，卻忘記了事情發生的先後順序。此時，液態的時間就會穿越時空，即時地顯影在電腦螢幕上，恍惚的記憶便會一幕一幕在眼前重新上演。
這一次我們只是個觀賞的人，而非參與的人。回到已然結束的場景並不能改變什麼，但每一次的重返，都代表了再一次的機會觀察曾經忽略的物事。每一幀影像，都是最堅定的遠方；有了這些線索存在過的鐵證，我們因而決定要更細緻地活。
（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）
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