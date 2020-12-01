【慢慢讀，詩】劉曉頤／渴望

或許因為渴望的是你或許因為

綻線的風被時間縫成

亞麻布花朵——搖顫顫，被靈魂

的蟲

嚙啃單生的瓣葉

美得像破碎的山水——

殘星與海的灰燼

迸濺四落，隨處能拾掇，能深情地

捂熱

或者收束成卷軸，鍵琴下溪流潺潺

柴扉的淚水還映著撫愛過的黃昏

我的手心——光的蟲洞

寫滿了僅僅專屬於你的語言

在時間與性之間

不言不語。天使嘆息漸漸消失在你

的影子裡

不經意一瞥之下

驚鴻於一抹陌生美麗的身影

——映在烏木上的銀器

我流不出的眼淚愈來愈熱

顏色卻淺淺涼涼

從嬰兒藍轉變成純白色

或者是從異域藍，慢慢凝成雨中

的白石

藍，海的灰燼——

你能看見嗎我在渴望

渴望使我周身散發接骨木的餘光

我在瀑布的陰影中發亮

殘星搖著日出的紡錘，絞出一疋

音樂的紗絡

我含笑屏息，屏息地聽

化身閃蝶屬的山茱萸

我會飛，我盛放，但更像旋落的

花瓣

停棲在你厚實的肩頭我夢見

你只是我的夢——