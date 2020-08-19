【慢慢讀，詩】陳雋弘／我且問責於它

也許是幻覺真實

有物在夜的身體中搏動著

但卻彷彿，那不是我的

它超速時我無法控制

當然也無權干涉

它什麼時候選擇停止

當它受到美麗的事物吸引

我甘願卑微地接受

生命裡全部的傷害與醜陋

偶爾，當它面臨罪惡

我會祈禱這個世界從不曾藏匿

啊，一隻黑色的天鵝

當它愛上某一個人

又在愛裡學會了恨

它責問於我，我且問責於它

在一次又一次的擊打中

它愈益堅硬。卻只要一個輕輕的眼神

便瞬間都化成了灰

它彷彿暴烈的君主

竊據了我原本安定的國度

連年發動千軍萬馬

它也曾經消失

給過我自由與快樂，並因此

鑄下永不可原諒的幾件錯事