聽新聞
test
0:00 / 0:00
【慢慢讀，詩】陳雋弘／我且問責於它
也許是幻覺真實
有物在夜的身體中搏動著
但卻彷彿，那不是我的
它超速時我無法控制
當然也無權干涉
它什麼時候選擇停止
當它受到美麗的事物吸引
我甘願卑微地接受
生命裡全部的傷害與醜陋
偶爾，當它面臨罪惡
我會祈禱這個世界從不曾藏匿
啊，一隻黑色的天鵝
當它愛上某一個人
又在愛裡學會了恨
它責問於我，我且問責於它
在一次又一次的擊打中
它愈益堅硬。卻只要一個輕輕的眼神
便瞬間都化成了灰
它彷彿暴烈的君主
竊據了我原本安定的國度
連年發動千軍萬馬
它也曾經消失
給過我自由與快樂，並因此
鑄下永不可原諒的幾件錯事
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言