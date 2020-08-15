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【書評‧散文】尋找化形的元神

聯合報 / 林妏霜
《我跟你說你不要跟別人說》書影。（圖／悅知文化提供）
《我跟你說你不要跟別人說》書影。（圖／悅知文化提供）

推薦書：蔣亞妮《我跟你說你不要跟別人說》（悅知出版）

若模仿著書名，同樣調動一種文字遊戲，蔣亞妮的第三本散文集，寫出了一些「她知道了你不知道她知道的事」。或許是她自承因工作曾大量參閱心理學的關係，這些「凝視」與「被凝視」的相互作用，「他人誤識我」或「我誤識他人」的相互認知，總不意在閱讀過程中被引導出來。令人想探看：當「裸」的面目不在，因總是帶妝遮掩，作者又會選擇什麼樣的語言去表述？

那些你以為接近無限透明的心事，繫於剛好的輕質、厚重，其實都經過作者長期棄彼保此的技藝訓練。知覺世界的途徑在於身體，她壓抑了心裡有時冒出的那「暴力的小東西」。大抵也是因為非常明白那些度量衡、修辭法、相對句。那些針對自己的貶義修辭她記得很牢；隨卡片交送「小時了了，大未必佳」，指認她的也是亮晃晃的惡意。她寫那些人事與關係裡如何鑲上了黑邊的災厄；寫那些瞥見卻難以證實的。彷彿劫難之後找出黑盒子，才能一一解清當時究竟發生了什麼事。如她在〈散生‧散人〉裡幾乎為本書定槌一句：「從自己寫到他人，從苦痛生出光，從淡薄透出深刻。」

同名篇章描繪了某次被他人所凝視與解讀的經歷，最後那份哭泣，不僅是因為無從辯駁，或傳遞與接收的失效；更是她以為親近的友人，卻將她的情感語言刻意誤讀後轉譯成另一種醜陋的模樣。她梳理個人體驗，也贖回自己的詮釋權，對讀者說：我不是那樣而是這樣。這些修辭讓我們得知她「一夜長大」「模式重組」的緣由：因某個「奇點」之後的創傷。而這樣的回望與書寫，關於「公平」與「權力」的議題一直都有。她也直白回應那些倫理預設，「散文」所恪守的承諾、承擔的邏輯。

她在後記裡寫，自己的手機螢幕長期是杉本博司的《海景》（Seascapes）系列，並引了其名句，我截斷於此——「越接近透明，黑色就越黑，直到變成漆黑。」透明與極黑是對比。調節色彩，孰濃孰淡她已有定見。如筆尖用力地壓擠出水來，卻輕輕地在紙面畫上一筆；也如她寫作時運用的相對句——譬若她寫「童年總是鮮豔得令現在灰暗」；寫那些「永生豔麗」或「即將失彩」的記憶；寫「真愛」的定義必先拿掉「真」，因為「與它相對的不是假，而是『虛』」；寫包包「相對地重，遲遲或早早都要提醒你，再不甘都要接受自己的樣子」。或以「雙生花」形構自我，報復心與柔軟心兼具；當她把自身放進外在世界，那些類比與區別便同時參與了她的定位系統。

蔣亞妮刻意打破「次元壁」，將俗氣直行與傲氣相連。寫「生存線以上，審美線以下」屬於「同一質地」種種物事；抑或（即將）消失的物質與記憶、精神與身體，一併吞化成文字。執著於重新踏尋父母曾經遊歷之地，或許並非為了恢復原狀。一如杉本博司的哲學式「追尋」，她以書寫尋找那些已是「不同化形的相同元神」，其實最終都指向她一生所見的那「最亮的發光體」。

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