【散文詩】許水富／受刑

第1日

我們是小說的冷僻。 灰燼四次元。 塌陷眼神的性別。 像黑夜中的一襲白袍。 青瓷臉。靜靜的存在和發生。 你腔調是布烈松的黑白。 截句。身分決裂。疼痛。 像第一根菸。散布愛的宏觀。倖存。 而後 像浮水印。 我們後設娛樂充滿語咒。 再定義。以及大面積的現世介入。 反差。唯物。縐褶。 是真非真。 難解的一題數理公式。 你和我。

第4日

最深的虛無。慢性症狀。中灰色的偏見。 你適合淺眠 。在我夢裡造假。 駕馭創作狀態的美學。像刺青。像奇花異卉。 給我一座懾人景觀

18:48 許水富 。 那些年的速度青春。 彷若文本發表。 一字一詞。 奢華著挑動的翻閱。 尖銳但可口。顯露而微觀。 你七分頭的經典鋪展。 重複我對美術史的狂熱。 人的跨越。 像供養豪華的一趟旅行。 看見貪戀。盎然。慾望。 我們共同的㬢日。途徑。

第6日

肉身退出。 拉高形而上。你展示又藏匿。成為姿勢站立的紀念碑。 一如我自覺性的遺言。 孤寂是最美的風景。 兩個人五個夜晚。 供需失調的感官。我們的關係剩下化學性。 泡沫張力。波西米亞。無性產業。 說髒話的優雅人。 二○一八年十月的憑悼。一紙兩面的私密。療症。頹病。

第9日

訣別。役使生命本質變遷。 我同意破損的玄學。 禁慾的黑。 世界的法西斯。 一個人的卡夫卡。 逃亡。抽離。從你的依附 找獨立。從主體釋放不合時宜的耽溺。 像過夜的剩菜。 可燃與不可燃。 你是旁觀的。 你是符號學的虛相。 在大量關係的移動。 尺寸。主義。報表的愛。 都在歷史的第一章誤讀。 而後漂泊。異化。滅跡。 而後荷爾蒙不斷下墜的來世。