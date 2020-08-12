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慎防豪雨大雷雨！ 吳德榮：熱低壓24小時內成颱機率低

首位亞非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手

李筱涵／浪人咖啡館

聯合報 / 李筱涵

午後咖啡館迷人，是輕鬆爵士，伯爵咖啡香，還是貪愛一方租借的幸福？

幸也不幸，斜槓隔出一塊塊我；博士生／助教／行政助理／祕書／文字記者／作家，彷彿我有好多個人生，那都不全是我，卻也都是我。

這是個分裂又重疊的時代，我們像彈簧一樣順著推力與拉力，裂解成一片片又重新組合起來，在彈性還沒喪失之前，好像都可以隨著推力順遂上階。

台灣巷弄藏身許多獨特咖啡店，像流浪工作者的庇護所。它們有浪漫情懷氾濫的店長或店娘，不急於催趕我這種死不翻桌的工作釘子戶，臨走前還與你熱情閒聊。

幾年下來，你原以為無以為繼的文學突然為你點亮一間又一間咖啡館，你發現原來你活在一個有夢的地方，有群人摶土造夢，未曾放棄破浪前行，把這裡變成更好的地方。

咖啡館 斜槓

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