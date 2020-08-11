【慢慢讀，詩】田運良／七月39日——致父爸

「這樣沒有工作的日子教我發慌。」你，但奴，看著排釦從他的口袋裡撈出一枚生鏽的硬幣，輕輕以指腹摩亮硬幣上蝕去了眼神的人臉，投入投幣孔，然後握住那近乎全新的塑膠搖桿。夾娃娃機開始播放盜版的卡通主題曲旋律，你盯著排釦夾醜兔子娃娃的神情，那麼專注地沉浸於周圍的廉價之感。你感到一種無以名狀的厭惡。

2020-08-09 06:28