【慢慢讀，詩】田運良／七月39日——致父爸

聯合報 / 田運良

今天風月少許

專屬紀念，鋼質雄性、鐵血硬漢之他


父者踏過耄耋年邁，憶昔尤舉步維艱

蹣跚人間歷劫浮沉，跋涉一輩子

隱身罈外一箋陰刻，幾行塵俗

寫的段落都是榮華晚景，連句點也負傷淋漓

隔著兩世對望，以沉默的輝煌

一日一月一年地，縫著告別的悲歡破口


此前，江湖已折成皺紋鬢白

壯志消瘦，遠夢也更迢遙

卸下一襲冑甲的勝戰榮歸，鄉愁深濃

只有他的遼闊，比千秋萬世還蒼茫

風骨昂揚，在累世間如浪推移

以心以愛封存，致最初最真的親情抵達


兩位他，各自踱回自己的時光山河

還清因緣債，遺下背影傾斜

還留有些許遺憾殘屑、虧欠餘燼      

僅只幾尺人生而已。親愛的父爸

青煙裊繞漫過他史，故事演繹到此

一小勺孤寞，便填滿了空門


朝夕光影毛片，剪接當年叱吒與柔情

影展輪播數幕青春壯年，黑白無聲

如此無常，療傷安慰了一個世代的無解

願有整帖可修行的輪迴，護佑如佛法禪典

涉越死生彼岸，隨菩薩度更遠的來生


荒蕪今後，靜靜說話給前世聽

八月八日，自己獨過每一屆我們的節

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