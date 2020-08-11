【慢慢讀，詩】田運良／七月39日——致父爸
今天風月少許
專屬紀念，鋼質雄性、鐵血硬漢之他
父者踏過耄耋年邁，憶昔尤舉步維艱
蹣跚人間歷劫浮沉，跋涉一輩子
隱身罈外一箋陰刻，幾行塵俗
寫的段落都是榮華晚景，連句點也負傷淋漓
隔著兩世對望，以沉默的輝煌
一日一月一年地，縫著告別的悲歡破口
此前，江湖已折成皺紋鬢白
壯志消瘦，遠夢也更迢遙
卸下一襲冑甲的勝戰榮歸，鄉愁深濃
只有他的遼闊，比千秋萬世還蒼茫
風骨昂揚，在累世間如浪推移
以心以愛封存，致最初最真的親情抵達
兩位他，各自踱回自己的時光山河
還清因緣債，遺下背影傾斜
還留有些許遺憾殘屑、虧欠餘燼
僅只幾尺人生而已。親愛的父爸
青煙裊繞漫過他史，故事演繹到此
一小勺孤寞，便填滿了空門
朝夕光影毛片，剪接當年叱吒與柔情
影展輪播數幕青春壯年，黑白無聲
如此無常，療傷安慰了一個世代的無解
願有整帖可修行的輪迴，護佑如佛法禪典
涉越死生彼岸，隨菩薩度更遠的來生
荒蕪今後，靜靜說話給前世聽
八月八日，自己獨過每一屆我們的節
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