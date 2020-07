《與狼同奔的女人》25周年紀念版。(圖/王桂花提供)

德蕾莎修女在《來作我的光》說到:「若我有一天成為聖人,我定會是『黑暗』的聖人。我將長時間不在天堂,而在地上為活在黑暗中的人亮起他們的光。」我的出版之旅,也期待在每一個盡頭,覓得微光!……

閱讀即療癒‧療癒即成長(Reading as Healing‧Healing as Growing),這是心靈工坊的slogan,正足以形容我與出版的親密關係。

1955年出生的我,是九年國民教育第一屆國中生。成長於那個年代的人,家境多不富裕。父親是職業軍人,薪餉微薄;母親必須擺地攤賣皮鞋貼補家用;奶奶照應我們五個兄弟姊妹。八口之家,不富不貴,卻衣食無缺,平安和樂。

在我成長的那一片違章建築,每個家庭至少生四、五個小孩。大人們忙於生計,無暇管教孩子,成就了聲勢浩大的「野孩子們」,隨便號召就是十幾、二十個人。野孩子們一切自求多福,抓金龜、黏知了、跳房子、橡皮筋、彈珠、尪仔仙、象棋、跳棋……等都是寶貝玩具,滿是歡樂童趣。

這段期間,閱讀是最奢侈、最私密的享受。漫畫、本土小說、翻譯文學,能夠到手的盡都囫圇吞食,讓我有了超越時空的經驗,任意遨遊於想像與夢幻之間。

因為閱讀,世界變得豐富,變得巨大;然而我的內心卻越發感到貧瘠與卑微,燃起莫名的自卑,總在等待別人的肯定。進入輔仁大學教育心理系之後,開始探問「我是誰」;加入救國團「張老師」諮商中心之後,踏上了療癒之旅,雖然那時還沒人使用「療癒」這兩個字。

教育心理系和「張老師」諮商中心的訓練,都以培養專業心理助人工作者為目標。人本主義心理治療大師卡爾‧羅吉斯(Carl Rogers)的個人中心治療(Person-Centered Therapy)是當時的主流。透過會心團體(Encounter Groups),我們學習傾聽、尊重、同理心、回饋、溝通。無數的練習與分享,最得幫助的是自己,認識了以前沒有說出、沒有活出的那個自己。

幸運的我在大三時成為義務「張老師」,並擔任《張老師簡訊》義務編輯;大學畢業後,應徵專任「張老師」,一邊從事心理諮商,一邊擔任雜誌編輯。就在那時,認識我的啟蒙老師余德慧教授,深深影響我的編輯生涯。

初識余德慧時,他還在台灣大學心理學研究所攻讀博士學位,以研究員身分擔任《張老師簡訊》總編輯。跟他工作後沒多久,簡訊改版為《張老師月刊》,從32頁、64頁、128頁到160頁;形式從贈閱改成訂閱;印量從一千本擴及三萬多本。余德慧以美國知名心理雜誌Psychology Today為典範,成功地創造國內第一本大眾心理雜誌。我的職稱也從義務編輯、執行編輯、主編到副總編輯。

1983年,家族治療大師維琴尼亞‧薩提爾(Virginia Satir)女士來台帶領「家之生工作坊」,我以專任「張老師」和月刊編輯的雙重身分,參與這場心理衛生界盛宴。最可貴的是,在最後一天工作坊結束後,我隨薩提爾女士回到她下榻的圓山大飯店,進行一對一訪問。薩提爾女士總以誠懇的態度深入回答。她坐在那兒像一座龐然巨山,散發著強大魅力。在那一個多小時裡,深覺自己與薩提爾的心靈相應,嚮往成為像她一樣的家族治療師。

1989年,我因故辭去《張老師月刊》副總編輯,到紐約休息,同時在佩斯大學(Pace University)出版研究所修課。1990年返台不久,余德慧想成立張老師出版社,邀我擔任總編輯。好啊!已有雜誌出版經驗,就學習圖書出版吧。

那時正是人人稱羨的出版黃金年代,成立不久的張老師出版社,期間出版的《前世今生》、《金賽性學報告》和《西藏生死書》等長期榮登暢銷榜;再版印量動輒五千、一萬,還是常讓書店缺書,重慶南路多家書店甚至直接到印刷廠攔截。這是真實發生過的出版場景。

世事流轉,2000年我離開深愛的張老師文化公司。在余德慧教授和王浩威醫師的催生之下,與一群身心靈工作者共同創立心靈工坊文化公司。2001年6月8日,心靈工坊正式成立,默默走過二十寒暑!

王浩威醫師被大夥兒推選為董事長/發行人。王醫師是位精神科醫師,亦是才情洋溢的作家,勾勒出心靈工坊的深刻願景:思想觀念的帶動者;文化現象的觀察者;本土經驗的整理者;生命故事的關懷者。

我們期許心靈工坊能在商業市場中尋找「公益」的可能性,在理想與現實的天平上探覓努力的平衡緯度,在專業與通俗之間提供多元的觀點,在東西文化中整合不同的療癒體驗,這是我們努力的方向。

心靈工坊成立之初,正是出版產業從高峰下墜的開始,但有幾本書在市場上占有一席:畢恆達《空間就是權力》、佩瑪‧丘卓《當生命陷落時》、許佑生《晚安,憂鬱》、丹‧米爾曼《深夜加油站遇見蘇格拉底》等。其後,心理治療大師經典著作,如佛洛伊德、榮格、克萊恩、希爾曼、馮‧法蘭茲、溫尼考特、河合隼雄、柄谷行人……等陸續出版,穩定銷售。其他系列:身心靈整合、自我成長、人性關懷、生活美學等,也都在出版市場上搶得灘頭。

在所有出版的書籍中,相對特別的是《與狼同奔的女人》(Women Who Run with the Wolves)。這本800頁的書,更換過五位譯者,從1996至2012歷時二十年,經過張老師文化與心靈工坊共同孕育,中文版才得以出版。1992年克萊麗莎(Clarissa Pinkola Estés)出版《與狼同奔的女人》,探討野女人原型的神話與童話,一出版就榮登亞馬遜暢銷書榜,歷久不衰。當我看到書籍內容後,便積極爭取中文授權。由於此書內容豐富,涉獵廣泛,工作艱鉅,實難找到願意全然承擔翻譯重任的譯者。張老師文化在1992年簽約,而後續約、解約;心靈工坊在2001年簽約,而後續約、再續約,終於在2012年順利出版,2017年又出版「25周年紀念版」。

在我步入中年時,心靈工坊的出現,令我雀躍不已。因著對未知滿滿的期待,更加積極投身其中。二十年來,心靈工坊一如她的英文名字PsyGarden,雖不是花團錦簇,總也是綠意盎然,我努力成為一名盡責的園丁。

何其有幸,四十五年的編輯生涯,前二十五年在張老師文化,後二十年在心靈工坊,予我滋養與力量!

何其歡喜,我的兩個最愛──心理諮商與編輯出版,在生命中交織相伴,互補相成!

何其感恩,能與這麼多關懷身心靈工作的夥伴們合作,成為自己與別人的祝福!

德蕾莎修女在《來作我的光》說到:「若我有一天成為聖人,我定會是『黑暗』的聖人。我將長時間不在天堂,而在地上為活在黑暗中的人亮起他們的光。」我的出版之旅,也期待在每一個盡頭,覓得微光!