【文學遊藝場．第32彈】水果短文╱詩

聯合報 / 聯副

請由十二種水果中（橘子、草莓、棗子、楊桃、鳳梨、玉荷包、芒果、文旦、釋迦、紅柿、蛋蕉、火龍果）挑選一種作為書寫主題，以短文（220字以內）或新詩〔十行以內（含空行）、每行最多22字（含標點符號）〕書寫水果，請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2020年7月30日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。預計九月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副，以及刊印至聯合報製作「2021台灣豐水果月曆」，優勝者可獲稿酬及月曆一份。

駐站作家：鍾文音、蕭詒徽

●聯副文學遊藝場：http://blog.udn.com/lianfuplay/article

月曆 書寫 火龍果

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