【文學遊藝場．第32彈】水果短文╱詩

一部廂型車正開往關子嶺，車內載著六個人，這是1992年。坐在我旁邊的是第八軍團司令顧將軍，我正在大學的外文系教書，教美國文學。我一個文學教授怎麼會跟軍團司令坐一起呢？他是我老同學，二十年前同在美國一間

2020-07-23 06:59