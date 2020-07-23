快訊

警民對峙！拂曉強拆南鐵拒遷戶 陳致曉：抗爭過程我們像個人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙橋／伊利湖畔的秋天

聯合報 / 趙橋
伊利湖畔的秋天。（圖／何小芬）
伊利湖畔的秋天。（圖／何小芬）

1980年代的某個秋天，我剛剛結束了上半場的負笈深造，告別了美國南方仲夏烈日的炙烤，來到楓紅層層伊利湖畔的密西根，追求更上一層樓的憧憬未來。浮雲一樣的遊子，行囊裝滿了鄉愁，也埋藏了不少故事，帶有一絲惆悵，也帶有一些風趣。

栗子成熟的季節

秋風瑟瑟，落葉滿地，暖暖的陽光流瀉在浩瀚的伊利湖面，粼粼波光，湖光山色，煞是美麗。有汽車的同學，帶著一群初識北美秋色的新鮮人，來到湖畔的森林公園，到處尋找栗子樹。栗子的收穫期從9月中至11月初，栗子樹通常有二三十米高，樹上掛滿了綠綠的，有如刺蝟般的果實，完全熟透的栗子，秋風一吹就落地；掉下來的通常都是熟透已經裂開了的，露出裡面的三粒棕色栗子。

大夥第一次看到掉落一地的栗子，突如其來的驚喜感，忙著挑撿，但有時被由天而降的刺針果實打到頭，也只有忍受錐心之痛！要想拿出刺球裡的小栗子可得小心了，這一根根小刺的「威力」可不小，一旦不小心被扎到，可是會流血的。

飯鍋內蒸的栗子、紅燒栗子雞，在硬殼上用刀劃下十字開口，放入烤箱慢熅，或是會烘焙糕點的女同學，露了一手栗子蛋糕的絕活，奶油蛋糕夾層中藏的是濃郁的栗子內餡，讓人讚嘆不已。那年的秋天，我們沉溺於栗子的異鄉情緣。

吃飯我最大

「不得了，那個小唐每餐都要吃半鍋飯！」「小山東」有如驚弓之鳥的來向我抱怨他的新發現。

我們那個公寓的室友，有位年紀較輕由北京來的小唐，念物理系，話不多，但是人頂隨和的。大家合伙，搞個伙食團，平均分擔費用。那個年代台灣來的留學生，一定會帶個大同電鍋來，比較晚回來的室友，準備飽餐一頓時，發現電鍋內的米飯，老是盪然無存！原來是小唐每頓要嗑掉大量的米飯，其實我在阿拉巴馬時，已經見識到大陸同胞的驚人海食大米的能量。這可不得了！那個年代即使台灣「錢淹腳目」，但是出來的留學生，四十台幣兌換一美元，大多是阮囊羞澀，無法開源只能節流，有人多吃了一些大米，對同樣平均分擔費用的其他室友，內心總是有股不平靜的亂流竄動。「王者以民人為天，而民人以食為天」，人民吃不飽是會造反的。

我因年紀比較大一些，又是南征北討的「資深留學生」，室友們視我為戶長。這可難倒我了？大家都是苦哈哈的天涯淪落讀書人，我要怎麼向小唐表示這「凡事不重要，吃飯我最大」的民生大事？好在小唐是位豪邁大方的北方漢子，稍微暗示就爽快的表示，以後買米錢，他要多分擔一些。可憐的小唐，剛剛逃離北京胡同巷弄的街管委員會的監視，又碰上了台灣來的「糾察隊」！

小唐後來成了美國企業派駐在上海的主管，我還真的很懷念那位個子高高，性情中人，總是帶著靦腆笑容的北京人。

至於我們那個一事平靜，一事又起的公寓，翌年五月學期結束後，將公寓還給管理公司時，被狠狠的扣了不少押租，因為長期炒菜，廚房門口那片地毯，已「油光滿面」得可以反光了！可惜保守年代的留學生，應該找幾位女同學一起分租公寓，肯定可以好好管理我們這群男生，也少了不少柴米油鹽的紛爭。

大黃貓

有天我們正在忙著做晚餐，加菜一條紅燒湖魚，鍋內翻滾的鮮魚及紅燒醬汁，讓屋內充滿了難以拒絕的香味，久久不去。異鄉遊子們，頓時跌入了那遙遠家鄉美食的眷念。正當大家準備享用美味的時刻，一隻不知從何而來的大黃貓，端正的坐在客廳外面的陽台，不時地舉起爪子敲打著落地窗，顯然厭倦洋食的牠，急欲加入我們的思鄉宴。

從此以後每當我們用晚餐時，牠一定來串門子。不請自來的寵物，有著滿身如老虎般的橘黃色條紋，圓圓的大腦袋，濕潤的粉紅鼻子，炯炯有神的綠眼睛總是閃爍著光亮。這邊走走，那邊看看，有時又寸步不離的跟著我們，呼嚕呼嚕的聲音讓我們在枯燥的生活中很療癒，大家的心情似乎默默的被一隻小貓融化了。

曾經某段時刻，我會夢想，夢想有人來敲門，來敲門的會不會是一隻可愛又呆萌的小動物？留下幾許回憶，至今令人回味無窮。

那個滿場飛的女孩

場子裡正放著〈未識綺羅香〉美妙動聽的音樂，男男女女隨著曼妙輕歌跳著快四步，有位讓人亮眼的的女孩，穿著粉紅色的裙子，婀娜的舞姿，姣好的面容，雙頰抹上似有似無的胭紅，讓在場所有男生的目光如醉如癡的望著她，令人怦然心動。

白皙的肌膚，細䠷的身材，清純無瑕的臉蛋兒配著一副明亮又蘊含智慧的美目，眉目間隱然有一股書卷的清新。眼前這位明眸皓齒的女孩沒有嫵媚嬌柔，有的卻是天生麗質的楚楚動人。輕盈的擺弄著裙幅，像是一片飄來飄去的柔雲，秀雅脫俗的臉上總是蕩漾著春天般的美麗笑容。

一個深秋的周末，成群的底特律市周邊的留學生，前往安娜堡的密西根大學，今晚可是各校台灣同學會合辦的舞會。舞會場地是該大學的交誼廳，寬敞的大廳，紅色的帷幕，明亮的橡木地板，懸吊的水晶燈閃耀著眩目的光芒，如夢如幻，大家歡聚一堂，人聲鼎沸中，由各校同學會的會長致詞並代表開舞。

這時全場不管男生女生，焦點都投目於這位「傾國傾城」的清新脫俗玉女，她的一舉手一投足，總是令人驚豔不已！原來她就是傳聞中的「密西根大學台灣同學會校花」。台大商學院畢業，在這美國頂尖的學府攻讀企管博士。不擅長交際舞的我，好不容易抓到機會，邀請這位宛如一塊溫潤碧玉，但是卻難以看透的女孩跳了一首恰恰，順便和她聊聊天，果真是才華洋溢的才女，言談中充滿了抱負與自信。往後每當聽到〈未識綺羅香〉這首歌時，我又回到了那良辰美景的夜晚。

那年的秋天宛如一縷輕煙懸掛，歲月的痕跡有如潺潺溪水，朵朵水花捲起斑駁的迷離，每當夜闌人靜時，總會想起那些遠去的背影，輕嘆伊利湖畔的似水年華。

留學生 室友 北京

延伸閱讀

赴中國再添關卡 登機前5天須測檢測新冠

相隔一個半月 中國重啟接返在美留學生行動

疫情未明、返美困難 留學生憂趕不及秋季入學

留學生網購返中機票遇詐 被騙14萬不敢告訴家人

相關新聞

趙橋／伊利湖畔的秋天

1980年代的某個秋天，我剛剛結束了上半場的負笈深造，告別了美國南方仲夏烈日的炙烤，來到楓紅層層伊利湖畔的密西根，追求更...

雷驤／飛翔。林布蘭

2016年，我摘除胸腺瘤手術後，住院近117天，在最初住加護病房的59天，期間的痛苦煎熬或海闊天空的神遊，經歷實難描繪。 現在想起來，住加護病房那段時間，與護理師們的相處，大致算十分和諧吧。

辜懷群／芝麻開門！李寶春的京劇百寶箱！

三十年，是什麼概念 歲月串起了笑與淚，如人飲水。在眾人眼裡，京劇文武老生李寶春與我所服務的辜公亮文教基金會合作，或許只才一霎。誰知他在練功房裡已經苦練了三十年！ 李寶春與我的合作，創了一些

【極短篇】鍾玲／道人眼中的光

一部廂型車正開往關子嶺，車內載著六個人，這是1992年。坐在我旁邊的是第八軍團司令顧將軍，我正在大學的外文系教書，教美國文學。我一個文學教授怎麼會跟軍團司令坐一起呢？他是我老同學，二十年前同在美國一間

【詩在瘟疫蔓延時】黃梵／三文魚

題記：新聞報導，北歐三文魚的養殖環境惡劣，魚虱氾濫成災，病魚身上布滿潰瘍……

聯副文訊／袁瓊瓊喜劇班開課

袁瓊瓊喜劇班開課，本課程為師徒制的「專業編劇養成班」，8月2日至2021年1月17日，每周日14:00~17:00，共二十四堂。上課地點：台北市汀州路三段58號。由袁瓊瓊一人全程指導，引導學員寫出屬於

吳緯婷／鬼日子

有天明的時候，有天暗的時候 等說完鬼故事 鬼就不見了 有能孤注一擲的事，有只待忘 卻的事 每每撫摸床角 憂鬱便長出腳來 有受傷者，有耽溺被傷者

【文學遊藝場．第32彈】水果短文╱詩

請由十二種水果中（橘子、草莓、棗子、楊桃、鳳梨、玉荷包、芒果、文旦、釋迦、紅柿、蛋蕉、火龍果）挑選一種作為書寫主題，以短文（220字以內）或新詩〔十行以內（含空行）、每行最多22字（含標點符號）〕書寫水果，請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2020年7月30日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。預計九月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副，以及刊印至聯合報製作「2021台灣豐水果月曆」，優勝者可獲稿酬及月曆一份。

邵慧怡／眷戀的春天

明天我就要離開了，但今天還不。今天我繼續走，踩踏海濱細緻的貝殼沙，海潮將洗去我印在灘上，深深淺淺的每一步，空氣中飄遊著海腥味，雨已默默停了，浪頭漸歇，而大地清亮……

【慢慢讀，詩】陳延禎 ／日曆

總是害怕風 關上窗戶 沙子和掉鍊的腳踏車 並行的影子 阿嬤家的日曆 有土的味道 據說筆比鋤頭還重 我都舉不起來 跪這裡 當我踢壞第

【小詩房】林宇軒／小詩二首

雨編造夜晚的計畫失敗 我破了一個大洞

程健雄／天橋上的人生

不知怎地，當天晚上在小旅館房間裡，想的不是今天的考試，而是這兩年當兵的所有一切能記得的，彷彿當兵和眷村的日子一樣，完全是獨立隔離的，好像那是另外一個世界。我現在走出那個世界又準備走進另一個世界，感覺無邊寬闊……

熱門新聞

想甩開窮忙人生？先跟英國管理大師學習內建「休息思維」

藝FUN券首日 兩廳院售票系統訂單破千筆

【英國連線】小演員生存本不易，遇到疫情更坎坷

【生活見聞】李子／失憶了，仍是最愛

【住在陰陽海邊】施岑宜／我們與幸福的距離

【孕期心聲】喜花如／維納斯的誕生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。