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邵慧怡／眷戀的春天

聯合報 / 邵慧怡
眷戀的春天。（圖／顏寧儀）
眷戀的春天。（圖／顏寧儀）

明天我就要離開了，但今天還不。今天我繼續走，踩踏海濱細緻的貝殼沙，海潮將洗去我印在灘上，深深淺淺的每一步，空氣中飄遊著海腥味，雨已默默停了，浪頭漸歇，而大地清亮……

照理說時序已經進入夏季，七月了，可春天仍流連忘返，像不時回返舊宅打點的前人，然而，其屋早已易主。眷戀的春天，出現時伴隨著雨和低溫，雨勢多或少耽誤車行，偏偏星期五逢周末出城潮，往返波爾多中央車站和機場的1號公車上擠滿乘客，而我們又被壞天氣、塞車、遭到延誤的旅行計畫折騰得焦躁不安。人人表面上耐著性子，但總想發洩，有人擠到車前向司機探聽，公車司機是位女士，雙方談了一陣，車還是老樣子，動也不動。幾位剛放學的女學生，站在車廂和車廂銜接的橡皮通道，戴著耳機聊天。我從背包裡翻出紙筆想畫她們，但筆下的線條全都潦潦草草。倒是，身旁倚車窗斜坐的女人，她的手機響起來，她接起，用手掌捂著嘴輕聲講，每講一段，便在掌心裡發出嘆息般的低笑。這通電話她講了許久，感覺她期待這通電話，也期待了許久。

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