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謝凱特／剃度

聯合報 / 謝凱特

我的周遭鮮少有人會談起入伍的事情，慶幸自己數次避掉當兵變男人、或是軍中小社會等話題。天地何處不江湖，不記得自己或哪個不願役退伍後變得挺拔俊朗（真的沒有），只知道挫折從不善待誰，以為癒合新長的、抱持擁有的，會不斷被無形的什麼一次次裁剪。

關於入伍，清晰記得的，只有理髮的當天。

大半役男入伍前就自行理髮了，低壓籠罩的火車上，誰與誰低聲聊天沖淡緊繃氣氛。偶然有人掀開深色棒球帽，露出額葉，問著：這樣夠短嗎？就有人回：應該吧？就有人說：不夠吧？

人云亦云的占卜儀式，大家紛紛脫帽，頭皮上的短髮像一把自尊奈米尺，多留一分髮，多留一份尊嚴，還有人能在地衣般的頭上刻削出枯山水般的紋路。有個同袍私下向我埋怨：男人是很無聊的生物，不能做的事太多，不能哭，不能嗜甜，不能愛花折花（他說，欸，那是花的生殖器耶怎麼可以喜歡），不能愛美因為唯有別人能以色事我。於是全身上下只剩頭髮允准變些花樣，中分呀，旁分呀，刺蝟飛機蘑菇頭，渾不覺中分又輪迴的這些日子，毛髮是他們（男性）少數能佩掛於身的飾品，但不知旁人還會被那生殖的隱喻扎得不舒服。

儘管眾人還在比拚那幾分自尊的長度，到了營區裡，只能不分貴賤地夷平。烈日下，我聽不清楚髮婆向大家招手時嘴裡喃喃的是什麼，卻聽得見左右等待剃髮的役男噤語的靜默，互使眼色道再見的細微聲響。

我是少數沒有事先理髮的一個，車程中就收到許多警告，說髮婆一天剃頭無數，被磨鈍的不只推刀，還有耐心。自尊如果太長太頑劣，推刀推不動，絞咬在刀片與刀片的縫隙裡，只能演變成一場疼痛的僵局。

也許是幸運，髮婆替我圍上塑膠巾時還用手探測頸項之間是否勒得太緊，運轉過久而溫熱的推刀落在頭上時，像復健熱敷道具般溫熱順暢地游走。水泥地上不知覺間堆積起我的髮絲時，右邊同梯莫名感性說起交往一段時日的她，憂心入伍後伊人是否感情如舊。來不及提醒他含情欲說宮中事，髮婆前頭不敢言，所有念頭都瞬間斷根，落在肩上成為一把撢去的前塵往事；左邊剛坐下來的卻嚶嚶哭了起來，原來再用心耙挖的枯山水也要回歸空無。一旁教育班長僅能拍拍肩膀，告訴他從今而後就是新生了，隨即攆去填寫入伍資料。

謠傳役男和髮婆之間的拉扯，在我頭上並沒有發生。

髮婆幫我拂淨髮絲，輕撲痱子粉，拉開罩巾。下意識伸手撫摸時，手掌告訴我，我正在摸一顆因為新剃而陌生的頭；而頭頂神經卻告訴我，我正被一雙手探測著，探測什麼？也許是擁有與失去之間的落差，也許，是一個更貼近自己的輪廓。

好涼。我一時不能適應這種減損後的輕盈，撫著光頭，轉頭對髮婆道謝。那時間我恍然聽清楚，她們向大家招手時，喃喃說的應該是：來剃頭啊，剃完好去做一個新的人。

役男 復健

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