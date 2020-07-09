【剪影】詹佳鑫／雙心石滬

退潮時分，從高處欄杆眺望，在一片鑲著白浪的碧藍海濱，兩顆愛心立體地浮出水面。

雙心石滬是利用玄武岩砌築的弧形石牆，由水淺的導魚滬手和水深的集魚滬房所構成。漲潮時，海水淹覆石牆頂部並帶來魚群；待水退去，魚群便困於石牆內，茫然地來回游繞。

最初，雙心石滬只圍了一圈石頭。然僅只一圈，魚群仍易流失，故老前輩又再搭圍一圈，且向內凹建，形成兩個狹窄滬門。這是一場浪漫的捕魚陷阱，觀光情侶手比愛心，為著眼前的「心心相印」拍照打卡。而我一人望之良久，感覺自己被吸入那淺而危險的石滬中，變成一條落單的小魚。

深愛與受困，自由與擱淺，在雙雙圍繞、相嵌相依的石滬中形成一場弔詭的辯證。入戲之人就有入戲之苦，我曾渴望被戀人安穩地擁抱，在雙臂堅定的港灣中靜靜睡著。從高台望去，那石滬小巧而美，不知歷來被多少戀人投以幸福相守的柔情視線。恍神的此刻，猶豫不決，我要陌生敻遠的海洋，還是被催眠的虛幻池塘？

潮起潮落，時間的浪花不斷拍擊我脆弱的心胸。大風呼嘯灌進胸口，一時悵惘且虛乏無力。圍起來的愛與傷害，相生相滅，無法分開。我曾盲目地搭建偏執的石牆，但雙心已經空了，裡頭已經沒有魚了。日復一日，沉浮漂流，回憶是一幅單純好看的風景，漸灰，漸遠，無關乎獲得與失去。