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【剪影】梁正宏／郵差來了
在森林棧道入口，停下腳步。
趁夕光猶存，快快架好夜攝器材，等待螢火蟲現身。
隨天色逐漸轉暗，
先遣蟲團，三三兩兩，自草叢裡探出微光。
再集結成群，拾級而下，
繼而，傾巢出動，飛舞漫天。
一會兒，在信箱處，向右急轉，加速頻催──
讓我想起兒時，郵差來到家門口，高喊收信人的名字。
四個小孩，爭搶向前。
閃爍著童趣的身影！
及長，負笈他鄉，信件卻日益稀疏。
直到父親離世，發現昔日寄回的家書，全被父親典藏完好。
不免酸疼：那是怎樣的等信心情？
從此，每旅海外，不忘寄信回家。
但也常在返國後，那信才姍姍來遲，而我倒樂於親睹女兒們盡顯收信的喜悅。
追光逐影中，等信與被等的心情，原是同樣熱切啊！
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