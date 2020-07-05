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【剪影】梁正宏／郵差來了

聯合報 / 梁正宏
圖／梁正宏提供
圖／梁正宏提供

在森林棧道入口，停下腳步。

趁夕光猶存，快快架好夜攝器材，等待螢火蟲現身。

隨天色逐漸轉暗，

先遣蟲團，三三兩兩，自草叢裡探出微光。

再集結成群，拾級而下，

繼而，傾巢出動，飛舞漫天。

一會兒，在信箱處，向右急轉，加速頻催──

讓我想起兒時，郵差來到家門口，高喊收信人的名字。

四個小孩，爭搶向前。

閃爍著童趣的身影！

及長，負笈他鄉，信件卻日益稀疏。

直到父親離世，發現昔日寄回的家書，全被父親典藏完好。

不免酸疼：那是怎樣的等信心情？

從此，每旅海外，不忘寄信回家。

但也常在返國後，那信才姍姍來遲，而我倒樂於親睹女兒們盡顯收信的喜悅。

追光逐影中，等信與被等的心情，原是同樣熱切啊！

郵差 螢火蟲

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