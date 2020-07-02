【追憶似水年華 ──1990年代1】王安祈／中年外遇

我在台大中文系讀博士時，就到清華大學兼課，創系的梅廣主任關心年輕老師的學術研究，知道我的博士論文是明代崑劇傳奇，二話不說，請圖書館購買大部頭《全明傳奇》和《善本戲曲叢刊》，我的台大博論是在清大圖書館完成的。畢業後即在清大專任，結婚生子，80後半到90年代，都在新竹的風裡。

系館地勢極高，山中無甲子，日日讀書天，好幾次通宵留在研究室寫論文。在隔壁交通大學任教的先生，穿過清交小徑，帶兩個便當來陪我熬夜。學物理的先生極愛文史，《紅樓夢》藏書比我多，還早早買了兩套二十五史，準備一個人慢慢享受。誰知我也有一套，婚後兩家書庫會合，面對一屋子三套共七十五史，才知「恨不相逢未嫁時」另有深意，若能早點認識，至少可省下一套。

喜歡文史怎能不讀大陸書？戒嚴時已偷買，解嚴後更瘋狂。系裡蔡雄祥老師聯繫香港書店幫全系老師買書，每周傳真新書單，大家興奮狂勾，看到書名或作者名就下手，根本來不及細察。記得胡萬川老師勾選晚明小品「公安派」散文選，想研讀三袁兄弟，書到才知竟真的是公安，大陸公安警察的作文。不過這還沒有楊儒賓誇張，他手滑勾錯竟買回《婆婆對付媳婦七十二招》。我們都在銀行特定戶頭存一筆錢，香港書店自會扣款，大家就等著一箱箱運到。平均兩周一批，研究室書櫃隨時要重整，先生來陪我熬夜時，常幫我上架新書。翻翻弄弄，同時聽著我們都愛的京戲，不時引吭高唱。

京劇是我們的媒人，我倆都從小聽戲，交朋友時他開懷暢談最喜歡的余派、楊派，逐字逐句分析唱腔，比較楊寶森1950、54、57三階段同一句唱的不同韻味，講到我都睡著了。雖然這也是我的最愛，但連續五小時不下課實在很辛苦。他愛聽唱，我關注劇本並迷戀臨場感，一聽一看，一傳統一新編，同好京劇卻路數不同，我倆各把娘胎的最愛，視之為指腹為婚的元配，各自和自己的元配親暱相處，又彼此交互欣賞，我愛聽他臨摹學唱，他願聽我說劇場八卦，「一家四口」捉對纏綿，好不熱鬧。

1990年紅樓文化藝術節在上海，中為京劇名角言興朋，右為紅學名家康來新教授，左為王安祈。（圖／王安祈提供）

90年代更複雜了，兩岸交流，大陸劇團來台，戲迷們可忙壞了。第一支來台的是上海崑劇團，1992年10月底，先是蔡正仁、張靜嫻在國父紀念館的《長生殿》，隔天轉往國藝中心上演「破壁殘燈零碎月」的《爛柯山》。還沒從天上人間大唐盛世回過神來，又被計鎮華、梁谷音的朱買臣休妻，惹得哭一陣、笑一聲、嘆一回。而就在這個月初，華文漪才來演了《牡丹亭》，光輝十月，頭尾呼應。台灣本沒有職業崑團，只有大學崑曲社和曲友活動，華文漪《牡丹亭》是崑曲第一次在台盛大演出。華文漪的傳奇人生跨越大陸、美國、六四，謎樣的話題交互紛傳，而她一站上舞台，淒幻迷離的眼神，一場春夢，無盡遐思，晚明的情觀穿越虛實邊際，勾動全場觀眾。

曲終戲散，華文漪還沒離境，上海崑劇全團已經羅湖抵台。從小一起長大的同學同事在六四後異地重逢，他們會見面嗎？曲友暖心安排的巧遇引起多少關注與感慨，崑曲熱與大陸熱同時啟動，政治與藝術氛圍交纏，在90年代初。台灣仍沒有職業崑團，但那時觀眾的文化水準普遍高，遇上文采斐然的崑曲，「金風玉露一相逢，勝卻人間無數」，從此劇壇盛傳：「最好的觀眾在台灣」。

崑劇傳奇是我的博論，但以前紙上談兵，只看過錄影帶。1992年10月連續的現場觀賞，幾乎瘋狂。我不是來印證文獻的，也不是因歷史悠久才看重崑曲，我就是看戲，看角兒。我認為劇種不分優劣，演員卻大有高下，這幾場戲太動人了，每位都是大角兒，彼此又默契十足，我一下子就陷入熱戀，人到中年竟逢外遇，此後崑團演出幾乎都沒錯過。那時沒有高鐵，散戲搭客運回新竹已凌晨一點，孩子睡了，先生還等著聽我說今晚與外遇的相處細節。我仔細比較新歡和元配的異同，例如京劇青衣講究端莊、雅正、大方，和崑曲旦角「春蠶欲死」的那股勁兒不同，我還特別關注與我們的元配相關的部分，梁谷音老師說她的「魂步」學自京劇，原本「傳字輩」老師教的崑劇魂步是翹著腳尖走，而京劇的「平移式」更像鬼魂飄移。梁谷音那時還是上海戲校學生，經正副校長俞振飛和言慧珠寫信介紹，到北京向京劇大師筱翠花學來這種不露腳、只見裙襬飄移的鬼步，用在《活捉》，後來所有崑曲演員都跟著學，也就納入了崑劇傳統。計鎮華老師也提到，小時候在上海學的是崑曲，但根本沒有崑劇演出可觀摩，看得最多的是馬先生、周先生，當時最紅的京劇老生馬連良和周信芳（麒麟童），計老師很多戲都揉進騏派馬派的勁頭身段，《爛柯山》曲牌裡還加上京劇的「緊打慢唱」，計老師說：「改得和崑劇距離遠了，但更緊湊，更生動。」

1990年紅樓文化藝術節在上海，王安祈（右）與崑曲名家岳美緹。（圖／王安祈提供）

我最喜歡在外遇身上搜尋元配的神韻，因為我早有驚人的發現，很多人再婚的對象和元配都有一抹相似神韻，可見人類都是執著的，我也一樣，我愛上崑曲，但其中和京劇相關的部分我最有興趣。

上海崑團第一次來台，岳美緹因身為人大代表沒來成，而我於1990年在上海見過岳老師。那是紅學專家康來新辦的「紅樓文化藝術節」，當時我正編了一部京劇《紅樓夢》，魏海敏、馬玉琪主演，還特別邀到吳興國、曹復永大咖客串，國家劇院連滿數場，因此有幸參與此團，沿著蘇州園林、江寧織造，到上海會場見到紅學大家馮其庸，著名畫家劉旦宅、戴敦邦，興奮緊張簡直像初進大觀園，而戲曲界更令人目不暇給，「天上掉下個林妹妹」，越劇寶黛化身徐玉蘭、王文娟自是紅樓宴上第一主角，才以京劇《曹操與楊修》大紅的言興朋，因拍了電視連續京劇《曹雪芹》而親臨會場。以龍江劇《荒唐寶玉》聞名的白淑賢，遠從東北飛來，雙手題字藝驚全場。岳美緹老師也在，身分不僅是崑劇名家，更是《晴雯》的主演。晴雯不在，華文漪已赴美，寶玉隻身代表。我先前看過錄影，倍覺親切，擠上前去要求合照。等到上海崑劇團二次來台，岳老師終於成行，她居然還記得那張合照，我邀她和張靜嫻老師同來清華演講，連說帶演細細講解〈琴挑〉和〈受吐〉。在此之前，郭小莊從70年代起已主動到校園演講，此時崑團接續台灣傳統，把崑曲盤旋縈繞的抒情深度，講解得清晰生動。

上海崑團二次來台不能不提蔡正仁〈迎像哭像〉，《長生殿》的折子。該團首次來台打炮戲就是《長生殿》小全本，謝幕如雷掌聲中，我卻有些遺憾，總覺得唐明皇欠楊妃一個道歉。二度來台蔡老師帶來〈迎像哭像〉，安史亂後，唐明皇重回長安，太液池冷，對著楊妃塑像，終於唱出了：「我當時若肯將身去抵擋，未必他（指六軍不發的陳元禮）直犯君王，縱然犯了又何妨？泉台上倒博得永成雙。」蔡老師唱得天地動容，強大的感染力撲面而來，當下，我強忍眼淚，卻渾身一鬆，竟有如釋重負之感——唐明皇終於敢面對自我了。此刻的他，剴切自剖，泣血悔愧。悲劇，未必在衝突矛盾的當下，側身天地、獨對蒼茫，痛定思痛的反省悔愧，才是悲劇最高興味。而我一定要讓楊妃當場聽到唐明皇的悔愧！十多年後，我在國光劇團新編融合京崑的《水袖與胭脂》，終於彌補了當年看戲的遺憾。

指腹為婚的京劇和中年外遇的崑曲，都是此生至愛，我既不想拋棄元配，也不要含淚還珠，只想把兩人揉碎捏合、混成一體。並不是兼唱兩種腔調，而是調融情氛。我喜歡京劇的靈活自由，不甘被歸入敘事程式，也愛崑曲的抒情內省，嚮往潛入內心、鉤抉幽微。幸運的是，學術之外，我另有創作的機會，博士一畢業就開始在「雅音小集」和「陸光劇團」編劇，一直期待把京劇的戲劇性和崑曲的心緒流蕩融於一爐。這個走向，在2002年到國光劇團擔任藝術總監後，愈發明顯。編國光新戲時，我常把兩個情人相互交纏。穿梭在京崑之間，找到了理想的戲曲樣式。這在傳統觀念裡是不可能的，大陸常強調「京劇必須姓京」，而90年代的台灣，是大陸熱與本土化交融年代，本土未必只限於演台灣的人物故事，而是在此文化環境中的創作者，能自在地運用多元手段，形塑自我，達成「心事戲中尋」的理想。

我當然不只看崑曲，指腹為婚的京劇，在那時有多少大師相繼來台，袁世海、梅葆玖、杜近芳、劉長瑜、張學津、孫岳、畢谷雲、王吟秋、李世濟……傳統創新相繼並陳，人文薈萃，紛華滿目。我因戒嚴時就「冒著生命危險」偷看大量對岸錄影，對影中人早已熟悉，印象總停留在鏡頭下的青春盛年。此刻在台親眼目睹本尊，竟像隔離解封後再見親人，驚覺流年暗中偷換，感慨迷惘也親切，逝水流年一去不返，藝術的青春卻永恆長駐。各式地方戲裡我最愛越劇，兒時在八角紅樓看過朱鳳卿、吳燕麗、葛少華，那時叫紹興戲，兩岸交流後來台的越劇，與我有此一段舊情，而她已是江南民間的最流行，接地氣卻極文雅，演日常瑣事也能如詩如畫，我極愛這「詩意的家常」，唱腔精緻宛轉，流派紛呈個性鮮明，身段吸收京崑卻不拘泥程式，最吸引人的是一個個水靈靈的江南美女。那時我有個韓國碩士生，平時頗用功，1994年卻每天遲到，說是連續趕赴台北看越女爭鋒，畫裡走出來的唐宋美人，勾引得他精神恍惚，狀似離魂。其實我也如此，外遇不只一個，熱情噴薄而出，獻給各劇種的好戲好角。這一陣子廣採博覽，蘊蓄成日後創作的內涵，而大陸熱與本土化真個糾纏難解，連台灣的歌仔戲都有大陸影子。80年代起「精緻歌仔戲」代表作《曲判記》、《天鵝宴》、《御匾》、《秋風辭》，每一部都是大陸「戲曲改革」的名劇。不過台灣的創發不容輕忽，這只是歌仔戲發展的中途驛站，以移植改編來充實精緻化內涵，到了21世紀初，本土創作力乃開始大爆發。

這是一段追尋吸納與重塑的過程，每晚我滿載新想法回家，氣氛驟然一變，先生還守著老唱片。他唱不好卻聽得精，能從京劇通俗唱詞裡聽出文人氣韻，反覆琢磨吐字歸韻，如同練字，要花上一輩子功夫，直到人書俱老。「老」不是年齡，是歲月沉澱洗禮後由簡到繁、復歸於簡的藝術境界。先生和他的元配關係，是一種修行，和我不一樣的修行。我的生活單純，卻因一家「四口」與新歡外遇的交互糾纏而能體驗各式藝術境界。90年代，是我的關鍵時刻。