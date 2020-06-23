【聯副文訊】台北市閱讀寫作協會 2020生活寫作班開課

聯合報 / 聯副

由「台北市閱讀寫作協會」舉辦的「2020生活寫作班」，將於8月5日起至11月11日（每周三上午10～12時）開課，全期15堂，首次開放現場與線上直播課程。師資群包括焦桐、徐國能、周芬伶等；針對想寫下生活點滴、心情感悟、家族書寫、創意故事的朋友，從散文、小說、詩等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並安排課程逐篇講解學員作品。報名或洽詢請上臉書https://www.facebook.com/TWLA2010。上課地點：台北市南京東路三段287號10樓「旅讀OR」。（桂樨）

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