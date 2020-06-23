【聯副文訊】台北市閱讀寫作協會 2020生活寫作班開課

杜老師手中的筆和那顆心，是一體的。學生看他的字妙不可言，每每忍不住問：「老師用的是什麼筆？」他擲筆搖頭，「和筆有關又無關」。他常用學生的筆直接示範，甚至用100元一支的筆，隨手就有妙趣。「筆是心的列印工具。沒有什麼筆不能寫，心靈筆就靈。寫字，用筆，更是用心」……

2020-06-22 01:00