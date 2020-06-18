【慢慢讀，詩】楊佳嫻／悼歌

聯合報 / 楊佳嫻

1

在你手裡

我像一隻抽屜

長滿樹葉，掩護著

一顆倉皇的珠子


月亮掛滿豆莢

樹林散發你的氣味

我想知道

肘彎以上的事情


小路分岔向東

夜色密封如帳篷

燈穿過細雨

捕獲千吻之一秒


你的手持續

沉入蛋糕縫隙

不能拒絕

奶油的豐饒


花朵正在呼叫

一串緊縮的笛音

我按住心臟

它正無限制敞開


我已來到盡頭嗎

你的氣味正燙著我

那就是不曾來的未來嗎

那就是不再來的未來嗎


2

膝蓋碰著膝蓋

手彼此緊握

如鞘與刀

在偶然的樹影裡

讀取一行經文

收割愛人的血


我也同樣渴望

你的乳房壓住我的

收穫一片青草地

微潮，乍醒

狐狸浸潤花露

親密而狡獪


快樂多麼容易

並肩行過市井

緊握著一袋

夜市撈得的金魚

透光小世界裡也許

再活一下子


腐朽之前

假裝天梯未斷

火車將開往任何

我們想去的國度

假裝我是你的貓你

是我的藥

夜市

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