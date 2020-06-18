【慢慢讀，詩】楊佳嫻／悼歌

纏綿病榻十個月，臺先生於一九九○年十一月九日去世。同年十二月十日（農曆十月二十四日）是他九十榮壽之期。門生故舊先已紛紛撰文以為祝壽，而香港《名家翰墨》也特別製作專號以表敬意。然而，只差一個月，先生竟未及目睹而逝去，委實遺憾！十一月二十五日，大殮之日，《名家翰墨》的主持 人許禮平先生兼程從香港飛來台北參加葬禮。他攜來兩本剛剛印好尚未及裝訂的第十一期《名家翰墨》〈臺靜農、啟功專號〉。一本納入棺中，另一本送給我。這一本書的籌畫約莫是在一年以前，我到香港演講，許先生同我談起，我答應提供所珍藏的臺先生的墨寶，並撰一文。返台後，又代為邀約朋輩共襄盛舉。豈料祝壽的初衷，竟成為送終之心香。

2020-06-16 00:20