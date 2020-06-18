【慢慢讀，詩】楊佳嫻／悼歌
1
在你手裡
我像一隻抽屜
長滿樹葉，掩護著
一顆倉皇的珠子
月亮掛滿豆莢
樹林散發你的氣味
我想知道
肘彎以上的事情
小路分岔向東
夜色密封如帳篷
燈穿過細雨
捕獲千吻之一秒
你的手持續
沉入蛋糕縫隙
不能拒絕
奶油的豐饒
花朵正在呼叫
一串緊縮的笛音
我按住心臟
它正無限制敞開
我已來到盡頭嗎
你的氣味正燙著我
那就是不曾來的未來嗎
那就是不再來的未來嗎
2
膝蓋碰著膝蓋
手彼此緊握
如鞘與刀
在偶然的樹影裡
讀取一行經文
收割愛人的血
我也同樣渴望
你的乳房壓住我的
收穫一片青草地
微潮，乍醒
狐狸浸潤花露
親密而狡獪
快樂多麼容易
並肩行過市井
緊握著一袋
夜市撈得的金魚
透光小世界裡也許
再活一下子
腐朽之前
假裝天梯未斷
火車將開往任何
我們想去的國度
假裝我是你的貓你
是我的藥
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