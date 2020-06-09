聽新聞
test
0:00 / 0:00
林巧棠／不能看舞的日子
表演藝術這行檔，瘟疫來了便苦上加苦。近日又聽到許多劇團告急，倘若撐不過今年就要解散。
聽說二戰期間，台灣的舞廳和電影院每月會主動休息幾日，更有長期停業的。當時還無法想像，如今世界疫火燎原，就連手上一碗晶瑩的白米飯也像捧著一簍子珍珠。一念起歌舞，心中多少痛著歉疚。
不能看舞的日子裡，最懷念的不是什麼經典名作，而是兩廳院的排練室。八年前我有幸成為許芳宜團隊的翻譯，看了一場她和當代舞蹈金童阿喀郎‧汗的排練。大提琴悠長樂音裡，她如捲雲流水，塔布拉鼓聲中她鋒利凜冽，一旁身穿GAP暗紅連帽衣的阿喀郎舞在場中，自轉同時旋出一個半圓，速度早已超越人類的極限。他是遭貶謫的火神，挾帶爆破星雲之力降生人間。
劇場內禁明火，這兒卻流焱滿室。我站在風火的邊緣看靈魂砥礪，方知美的極處只有窒息，呼吸無處可去。
瘟疫散去之時，就是帷幕拉起來的時候了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言