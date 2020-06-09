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林巧棠／不能看舞的日子

聯合報 / 林巧棠

表演藝術這行檔，瘟疫來了便苦上加苦。近日又聽到許多劇團告急，倘若撐不過今年就要解散。

聽說二戰期間，台灣的舞廳和電影院每月會主動休息幾日，更有長期停業的。當時還無法想像，如今世界疫火燎原，就連手上一碗晶瑩的白米飯也像捧著一簍子珍珠。一念起歌舞，心中多少痛著歉疚。

不能看舞的日子裡，最懷念的不是什麼經典名作，而是兩廳院的排練室。八年前我有幸成為許芳宜團隊的翻譯，看了一場她和當代舞蹈金童阿喀郎‧汗的排練。大提琴悠長樂音裡，她如捲雲流水，塔布拉鼓聲中她鋒利凜冽，一旁身穿GAP暗紅連帽衣的阿喀郎舞在場中，自轉同時旋出一個半圓，速度早已超越人類的極限。他是遭貶謫的火神，挾帶爆破星雲之力降生人間。

劇場內禁明火，這兒卻流焱滿室。我站在風火的邊緣看靈魂砥礪，方知美的極處只有窒息，呼吸無處可去。

瘟疫散去之時，就是帷幕拉起來的時候了。

二戰 兩廳院

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