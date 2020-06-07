【慢慢讀，詩】楊澤／一千兩百個日子！ ──寫給巴奈
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午夜零時。
大馬路上
人車稀少
我站在路旁
淡淡看著
有一群人
在醫院外邊
捷運站紮營
作長期抗議
眼看即破
一千兩百個日子！
是怎麼回事呢？
竟被迫，不，自願
在歷史教室外頭
這樣長期罰站著
我深深納悶
不自覺，踱起步來！
b
我自忖，老早過了
相信公理正義的年齡
巴奈如果你問我
如今又信得過什麼
我會說，我相信
大自然更勝於文明
相信小寫的，個別的人
勝於大寫的，集體的人
相信茶
勝於咖啡
相信茶與同情
遠勝於，所有那些
十九世紀以來
在世界各大城市咖啡沙龍
熱烈進行的座談會
或祕密讀書會百百倍
別人或許會說
大歷史將還你們
還有你們的高山
和大海
那份遲來的
公理與正義
但我會說，是愛
是你們無盡的
耐心，延伸到
可知宇宙盡頭
又折返的無償
付出，堅強地
對抗著歷史
且終將獲勝！
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