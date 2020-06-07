【慢慢讀，詩】楊澤／一千兩百個日子！ ──寫給巴奈

祖師們的利他精神、百折不撓的堅韌、追求真理的奮勇，像各宗教的聖賢一樣，是人類的楷模。描繪這十三位祖師，是身為作家的我向他們由衷地致敬，也是作為佛弟子的我向他們學習的過程……

2020-06-06 00:10