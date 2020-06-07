【慢慢讀，詩】楊澤／一千兩百個日子！ ──寫給巴奈

聯合報 / 楊澤

a

午夜零時。

大馬路上

人車稀少

我站在路旁

淡淡看著

有一群人

在醫院外邊

捷運站紮營

作長期抗議

眼看即破

一千兩百個日子！

是怎麼回事呢？

竟被迫，不，自願

在歷史教室外頭

這樣長期罰站著

我深深納悶

不自覺，踱起步來！

b

我自忖，老早過了

相信公理正義的年齡

巴奈如果你問我

如今又信得過什麼

我會說，我相信

大自然更勝於文明

相信小寫的，個別的人

勝於大寫的，集體的人

相信茶

勝於咖啡

相信茶與同情

遠勝於，所有那些

十九世紀以來

在世界各大城市咖啡沙龍

熱烈進行的座談會

或祕密讀書會百百倍

別人或許會說

大歷史將還你們

還有你們的高山

和大海

那份遲來的

公理與正義

但我會說，是愛

是你們無盡的

耐心，延伸到

可知宇宙盡頭

又折返的無償

付出，堅強地

對抗著歷史

且終將獲勝！

咖啡 捷運

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