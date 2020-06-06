【閱讀‧小說】鍾玲／禪宗一脈四百年——序《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》（九歌出版）

祖師們的利他精神、百折不撓的堅韌、追求真理的奮勇，像各宗教的聖賢一樣，是人類的楷模。描繪這十三位祖師，是身為作家的我向他們由衷地致敬，也是作為佛弟子的我向他們學習的過程……

《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》是一部小說創作，但有禪宗祖師傳記的成分，也有歷史成分。這部小說我寫了四年，部分根據史料，加上創意的插曲、細節，希望能塑造活生生的祖師們。有些根據古書上記載的傳說，強化其靈異的成分，寫成傳奇。例如在〈達摩一葦渡長江〉這一章中，就把僧人神光在長江邊目睹未來師父達摩渡江的傳說，寫成一則傳奇。有些故事絕大部分內容是用想像來建構的小說世界。〈百歲慧可的天竺式行腳〉和〈獵人隊伍中的禪行者惠能〉兩章就創造了這樣的小說世界。希望這本傳奇小說能帶給讀者驚訝、感動和省思。

《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》共三十章。除了描繪六位禪宗祖師：達摩、慧可、僧璨、道信、弘忍、惠能；也寫了惠能的師兄神秀，和惠能的徒弟神會。因為我的師父白雲禪師（1915-2011）是臨濟宗第四十代傳人，所以我由惠能祖師順流而下，寫臨濟宗的源流，由惠能的徒弟南嶽懷讓開始，傳馬祖道一、傳百丈懷海、傳黃檗希運、最後傳臨濟義玄。本書總共寫了十三位祖師的故事。由年輕的達摩祖師於五世紀初在印度受師父囑咐東去中國傳法，寫到晚唐第九世紀的臨濟義玄禪師，跨越四百多年。

在我寫作的最後一個階段，我問自己，為什麼寫禪宗祖師這個題材？祖師們的利他精神、百折不撓的堅韌、追求真理的奮勇，像各宗教的聖賢一樣，是人類的楷模。描繪這十三位祖師，是身為作家的我向他們由衷地致敬，也是作為佛弟子的我向他們學習的過程。如果能寫出一點禪宗祖師們的音容和精神，主要是因為我有幸蒙白雲老和尚親炙，也有幸拜見幾位佛教大師。如果不是接觸過當代高僧，像我這樣還在學佛路上摸索的在家弟子，是無論如何也不敢下筆寫宗教大傳統的題材。

自從1998年二月在台南關廟菩提寺拜見白雲老和尚，學習佛法，我在個性上、在本質上起了變化：自我意識變得比較輕，常試著修正自己的念頭。今天之為現在的我，今天能寫這類小說，都跟白雲老和尚的教誨有密切關係。雖然他已經離開人間快九年，跟他學的佛法我這輩子實踐不完。另一方面，這本小說中那些超世俗的、神祕的、以心接心的度人場面，大都是揣摩白雲老和尚的行止和境界想像出來的。

六位祖師每位的音容面貌背後的境界都很高深，我怎麼可能用文字形容？在〈三祖僧璨、四祖道信面貌不同〉中，我這麼描寫道信眼中的僧璨師父：「他的眼睛像蔚藍天空一樣廣闊，透藍的智慧，廣闊到包山包海、包萬物生靈。」那是因為我見過這種眼睛。1998到2003年間，我常到高雄市裕誠路白雲老和尚的道場拜見他，請教佛法，有幾次見到師父的眼睛就是這樣。那次我定下心來，問師父《金剛經》裡我不懂的一句，他望著我回答，他的眼睛忽然變得像大海一樣深邃，裡面含有無窮的法意，那種深邃震撼我。

2007年2月24日高齡九十三歲的白雲老和尚在台南菩提寺主持「古梵密護摩法會」，為天下祈福。那時我在香港浸會大學任職，飛回台灣參加法會。到場的出家在家眾近萬。老和尚禪密兼修，這次行的是古印度的梵密法。他帶領眾僧尼在三寶殿前列隊，隊伍即將由此出發到寺外的護摩壇大廣場。我擠在群眾中觀禮。老和尚領著隊伍前行，忽然我感覺前面走過的老和尚，像來自另外一個時空，像一座移動的、具有巨大能量的熔爐。在〈達摩一葦渡長江〉中，我描寫達摩在神光面前出現，用了我腦海中這個老和尚的印象，小說描繪達摩的出場：「神光感覺細銳，覺得像在十公尺外，突然出現一座大熔爐，落葉由黃慢慢轉褐色，法師們身後站著一位身材高大、凸額深目的番僧。」

因為我有幸受教高僧，寫禪宗祖師才有依據來想像。1998起那五年我在高雄中山大學任教，只要白雲老和尚講經說法我都去聽。曾聽他一字一句講《心經》，也跟蔡麗環居士，藏身最後一排，聽老和尚對出家弟子講《四十二章經》。次次都學到一些道理方法，指引我的行為。我還聽老和尚的侍者若朴和蓮盡多次說，老和尚常常晚上沒有時間睡覺，她們聽見寢室中傳出老和尚說法的聲音；中斷了片刻，又傳出老和尚回答的聲音。原來是他在向亡魂說法。老和尚這事蹟提供我靈感，編出〈僧璨不一樣的立化圓寂〉中三祖僧璨為亡魂解除疑難的故事。

1997年三月，在單德興教授推薦下我參加聖嚴法師主持的三日禪修營。聖嚴法師身形削瘦，聽說他身體受各種病痛折磨。但是當他帶著我們三十多人打坐時，孤瑩瑩的身影透露為道的堅韌和強大的心量。當我描寫二祖慧可的形象時，聖嚴的身影在腦海中浮現過。三日禪在金山法鼓山簡樸的道場舉行，那裡的土地是1989年募捐的。在「聖嚴法師數位典藏電子網」上，我查到在1989年：「法師於是帶領千位僧俗四眾弟子共同持誦〈大悲咒〉二十一遍，期望獲得安定、長久之道場用地，三日後好消息傳來……一周後便與土地所有權人代表全度法師簽訂土地轉讓契約。」可見聖嚴法師的念力修持超強。我是用他這種念力修持來理解和描寫〈道信解救圍城〉中，四祖道信帶領吉州城民眾誦神咒，以念力請來天神，嚇退圍城的賊兵。

2007年七月在香港的願炯法師帶領下，到廣東省北部乳源縣的雲門大覺寺，探訪八十五歲的佛源方丈，當時我已經知道他是禪宗史上的人物，就是他在1966年文化大革命中冒死搶救給破壞的六祖惠能真身。在《佛源老和尚法匯》一書的〈自述傳略〉中佛源記錄下搶救過程，看得我心驚膽跳。佛源個子又瘦又小，身體虛弱得像落葉，精神卻堅強如百煉鋼。他是虛雲大師的關門弟子之一，雲門宗的傳人。我把佛源老和尚護教的事蹟，寫進〈六祖的真身歷經滄桑〉。

佛光山的永芸法師是我的作家朋友，2012年夏邀我到佛光山佛陀紀念館參觀。原來紀念館這麼親民、這麼現代化，結合了道場、文物館、教育單位、現代遊樂場的功能。星雲大師的胸襟無比寬闊，令我聯想到高大敦厚的五祖弘忍。永芸法師還安排我2012年八月九日在佛光山個別拜見星雲大師。大師坐在輪椅上，很投入地、溫煦地跟我談小說寫作、談傳記寫作，原來大師很喜歡文學。七年多後我真的寫出這本小說式的祖師傳記。此外虛雲大師弟子編撰的《虛雲和尚年譜》和印順大師寫的《中國禪宗史》都給我不少啟發。

並不是一開始我就有宏圖撰寫禪宗大敘述。三年零十個月以前第一篇祖師的故事〈惠明和袈裟〉，於2016年四月二十三日在台灣《聯合報》副刊和香港《大公報》副刊，同時登刊。當時寫〈惠明和袈裟〉純粹因為在《壇經》裡惠明搶奪六祖惠能袈裟這一段事蹟本身，就含驚險、懸疑、轉折這些小說因素。之後兩年每當我找到有關祖師適合寫小說的體裁，就寫一篇故事。一直到2018年三月我由澳門大學退休，比較有閒暇，才萌生念頭寫一脈相承的禪宗傳統。那年六月忙完《深山一口井》極短篇集出書的事，開始全神投入把三十篇小說梳理成一本首尾串連、不違背基本歷史材料，禪宗大傳統的傳奇。這八個月來日思夜夢都為這本書。

由2016年四月到2020年四月間在台灣和香港的報刊雜誌上發表過三十篇有關祖師的小說。報刊上發表的版本跟《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》一書中的版本不同，結集書中的每一篇都增加了內容，所以全書的篇幅長很多。本書共三十章，是由報章上的重組改寫而成。書中篇章的題目也跟報章發表的題目略不同，以作區分。有關重組改寫部分，報章上的兩篇〈慧可神奇的坐化〉和〈二祖到四祖面貌各異〉增添改寫為書中的三章：〈慧可在水面坐化〉、〈平凡又不平凡的僧璨〉和〈三祖僧璨、四祖道信面貌不同〉。報章上的〈三祖僧璨對動物和亡魂說法〉是由書中兩章增添的部分組合的，那兩章為〈三祖僧璨、四祖道信面貌不同〉和〈僧璨不一樣的立化圓寂〉。

在整理出書的階段，由2019年六月到2020年二月，進行了祖師們歷史資料的查勘和考據，見本書的〈禪宗祖師傳奇劄記〉，所以小說內容上增添了史料，增添了歷史事件和場景。又為了讓三十章首尾相連，成為整體的禪宗大敘述，我增添了篇章之間互相呼應的片斷。此外為了讓祖師的人物塑造更為立體、豐腴，增添了一些富人情味的修行故事。因此這三十章出書的版本篇幅增加，由發表在報刊上一千八百多字一篇，增加到每章平均兩千七百多字。因為這三十章環環相扣，首尾相接，所以在架構上、敘事上、情節上都具有長篇小說的特色。

感謝一路鼓勵我把書寫出來的陳素芳，也感謝寫「各界推薦」的八位好朋友，是他們給了我信心。更感謝奚淞，多次跟他在長途電話中談禪宗祖師小說裡要表達的佛法。奚淞看過部分小說，建議一些我沒有想到的觀念，像是〈平凡又不平凡的僧璨〉中以下這一段就是消化奚淞的想法寫成：「得悟的傳人到達一種不可言傳、泯然宇宙的境界，到達了一種文明巔峰的高度……」

我向奚淞求封面書名的題字，他欣然揮墨。本書書名是跟他討論出來的。本來我想用「霜鐘」二字作書名，奚淞建議用李白詩〈聽蜀僧濬彈琴〉「餘響入霜鐘」整句詩作書名，因為這句有傳承的含義；「禪宗祖師傳奇」作為副題。我覺得《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》雖然字數多些，但貼切主題。「餘響」是指峨嵋山上的蜀僧用綠綺古琴所奏曲子的餘響，可以理解為佛法的餘韻。「霜鐘」的鐘字又跟我的姓鍾字諧音。可以說，禪宗大師的餘韻傳入鍾玲正結霜花的心，引起回響，寫下這本書。你說用這句詩作書名巧不巧妙！