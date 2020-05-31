李進文／昨夜以水波中的月光向我微笑的那人

聯副文學遊藝場「懷人詩」徵文，共收作品353首，經駐站作家李進文、崔舜華選出10首佳作。李進文指出，「既然懷人，就要靈犀互傳、真摰交心，若斧鑿太深或無感染性，也就不構成懷人詩的基本條件」，入選的這一批作品皆能達成最重要的「共感」，與讀者的情感共鳴、共振。入選作品安排於今日及6月4日在聯副刊出。（編者）

古典詩寫「懷人」寫得太多太好

懷人是普世的情感，古昔到今、甚至未來，都是永久留傳的文學命題。

懷人或曰「詠懷」，透過詩詞，懷友、懷親、懷時光、懷人物典範，也懷小小的自我過往的人生。在時空之間拉開一段距離，遂形成了念想與感懷。

在古代，有一種詠懷詩，寫的是悼亡，蘇軾千古第一的悼亡詩〈江城子〉：「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。」這是他懷念妻子王弗的經典之作。

昔時對逝者的追憶，「哀莫大於死別，悲莫甚於生吊」，留有大量精致而淒美的悼亡詩詞，據說西晉文學家潘安是最早以「悼亡」為名寫詩的，他悼懷的也是妻子，後來悼亡詩就擴及到方方面面的人事物了。

懷人，成為詩人創作的重要素材，李賀寫蘇小小的墓，多動人：「無物結同心，煙花不堪剪。」杜甫懷友，「唯見林花落，鶯啼送客聞。」當他懷鄉，「露從今夜白，月是故鄉明。」陶淵明〈悲從弟仲德〉詩：「借問為誰悲？懷人在九冥。」《詩經‧卷耳》：「嗟我懷人，寘彼周行。」古典詩寫「懷人」寫得太多太好，這也造成現代詩（新詩）想要在「懷人」這個題材上超越前人就有難度了。

楊牧〈延陵季子掛劍〉開創「戲劇獨白體」

但並非不能，透過寫法不同、歷史背景不同，以及自由形式的創意，當代對懷人題材有更多象徵和敘事的手法，例如楊牧〈延陵季子掛劍〉，他開創一種「戲劇獨白體」長詩，這不是古典詩擅長的，季札因北使，錯過贈劍於徐君的時機，遂將劍掛於徐君墓旁的樹上，既是懷人也是遺憾，「這寶劍的青光或將輝煌你我於／寂寞的秋夜／你死於懷人，我病為漁樵」，現代詩一樣有永留傳的經典。

現代詩「懷人」的對象不一定是人，也可以是某種「信仰」，例如敻虹：「而燈暈不移，我走向你／我已經走向你了／眾弦俱寂／我是唯一的高音」，詩中懷念的「你」指的是「信仰」。

白萩的〈昨夜〉，以跌宕往復的旋律敘說著：「昨夜來去的一個人，昨夜／述說著秋風的淒苦的／那一個人，昨夜／以水波中／的月光向我／微笑的／那人……」他心中的「那一個人」是誰，不知道也不重要，但你被他的詠嘆節奏所吸引，這是現代詩在懷人題材上的創造。

這次「文學遊藝場」以懷人詩為主題的徵文，共入選十篇，包括：蔡羽的〈船〉、葉宇軒的〈再寫一首詩給你〉、草生的〈李文亮〉、無花的〈胡波──大象不見了〉、曾元耀的〈致樹影〉、潘仁琪的〈掛失〉、林瑞麟的〈知名不具的妳〉、alsder2009的〈時空旅人〉，以及兩首同名的〈懷人〉作者分別為步群和容方。

十篇作品中，具體點出懷人的對象，有武漢肺炎疫情的吹哨者李文亮、自殺身亡的作家、導演胡波，以及台灣本地作家郭漢辰，其他詩作亦圍繞著抒情傳統，內容算是多元，但形式創意比較局限。可能「懷人」這樣的主題，如我前述，除非詩的技藝有更多的鍛練，否則這類普世性題材很難超越前人，但入選作品至少達成「共感」，這點很重要，既然懷人，就要靈犀互傳、真摰交心，若斧鑿太深或無感染性，也就不構成懷人詩的基本條件。

〈胡波──大象不見了〉，以胡波電影《大象席地而坐》為本，胡波曾被要求將四小時片長剪成二小時商業片，因為他的不妥協，據說導致後續被剝奪了導演、剪輯、版權的權利，在胡波自殺前，世界從未替他開過一扇門，就關了，也許從來就沒有門存在，詩中有「點到」幾個有關胡波電影的波折，詩句跟電影一樣流露出壓抑的、沒有出路的未來。如果能更深入去探討影片的意涵或胡波的死，以及他所面對的社會和體制，將會更有層次深度。

〈李文亮〉一詩，「新的死人，還在路上／我們唯一的月亮／文文火著」，火著也是「生氣著」的意思，三十四歲的中國醫生李文亮是最先揭露武漢肺炎疫情的人，沒想到他訊息發出後，公安局以「造謠」之名要求他簽下訓誡書。隨即更因抗疫染病而亡。詩中批判了該事件，並且提供反思，希望未來不要再「默默又死了一個陌生人」，詩有悲憫之情。

〈致樹影〉是寫中年猝逝的作家郭漢辰，他常以家鄉屏東為題材，生前為舉辦文學講堂，讓文字書寫可以扎根土地，租下屏東勝利眷村張曉風舊居「永勝5號」，作為微型文學館、獨立書屋之用。作者以詩，刻畫其人其事，呈現郭漢辰的個性和付出，「在現世與來世之間往返傳令／抱歉，北大武山，郭漢辰把您的海拔帶走了」，以北大武山作為詩人或文學的象徵，結尾合度有力。

既是懷人也是深切的祝福

〈船〉寫的是在清明時節懷人，詩中的那個「妳」想必一生都住在臨海的漁村，所以詩中有海浪、沙灘等意象，「船」在這裡是主意象，既指一生擺盪顛簸，也指渡過苦厄。

〈再寫一首詩給你〉是一首清淺溫柔的詩，述說（懷念）的對象是善良、勇敢的（也許因為年輕還不知道害怕），詩人一直掛心要「再寫一首詩給你」，詩是彼此的密語，詩代表著互相之間想要的詩生活，或者未來美好的幸福，願你像詩一樣，既是懷人也是深切的祝福。

步群的〈懷人〉，有一副題取用《詩經‧卷耳》，〈卷耳〉是一篇因懷人而抒寫的詩，以思念征夫的婦人口吻來寫，也以征夫返家時旅途勞苦的口吻來寫。步群則將古典轉化為現代詩，賦予新詮釋，寫出愛的艱辛，深具感染力，古今呼應。

同樣以〈懷人〉為題的作者容方，在春日的驟雨中，獨處室內，懷想起以前的你和我多麼親密，「你從前的影子正／和我的影子重疊／疊著更深的墨色」，思念太深濃，竟然一瞬間覺得「你看過來」，其實你並不在，結尾卻是你那麼真實地看過來，非常有蒙太奇的畫面。

〈掛失〉，在報端一角「掛失」，掛失在這裡似乎意指「訃聞」。作者說「冷處理我們的在世關係／用掛失的方式閱讀」，「需要時才發現／你已經在失物招領處等了／另一個下輩子」，最後決定用「記憶」保存你，末了說「等了好久的你」，那麼你也在另一個世界等我嗎？讓人想起忘川上的奈何橋，既不能忘，就好好記著，詩寫得情真意摰。

〈知名不具的妳〉這首詩，有一種舊情懷，像很久以前的「筆友」似的，彼此不那麼熟，帶點情意迷濛，也許只是偶爾在旅途中相識，日後卻透過魚雁，把彼此寫在心底。詩中布置舊時光的種種畫面，走在鄉村的小路，不經意想起妳的娟秀筆跡、妳信中提到的海，也猜想行囊中有星砂、貝殼、海螺，這種舊情懷往往讓人陷入久久回味。好比詩人木心敘說著〈從前慢〉。

〈時空旅人〉作為懷人的題材是滿特別的，假想自己是一個時空旅人，從二十一世紀去懷想二十世紀，結尾很美，說到在時空裡有個途徑是美麗的金邊，而這個金邊恰如「你投宿的／／窗外」，投宿一般當然在「窗內」的居所，但對時空旅人來說，就是走向外界，充滿想像空間。

大抵綜觀了這次參賽的作品，難免遺珠，我必須承認，寫詩是主觀的偏見，而讀詩也只不過是客觀一點的偏見，既是文學「遊藝」，就先放開胸襟認真玩，玩得盡興有味，好詩自會萌芽。

文學遊藝場．第31彈 懷人詩優勝作品(上)

台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦

駐站作家：李進文、崔舜華

船

◎蔡羽

每年的清明都起霧

我踩在波浪間

遙見妳的船忽隱忽現

船上載著妳的村

聽說是落葉紛紛的地方

是茶餘飯後，妳剔牙時

一根短短的牙籤

故事說起來卻太長

我用力張望

只見黑洞未見村

在海的這邊落腳後

雨林裡的枝葉

勾勾搭搭妳後半生的面目

妳的表情裡有滾動的浪

前半生的哭喊依稀可聞

在那邊的沙灘上

小腳印倉皇失措

赤道的青苔沿著膝蓋爬上來

一切變舊了。敬妳一杯吧

船前，日頭釘住所有黑影

再寫一首詩給你

◎葉宇軒

如果再寫一首詩

給你，要怎麼寫好呢

像每日升起的太陽

你的善良太多

太多，以致我無法

一一記住

記住你話說時的樣子

就夠了，像霧靄

從時間的山邊冷冷靠來

有時我們因謹慎回答

而變得溫軟

那麼善良的一句

讓彼此受傷瑟縮的靈魂

有了一座海在我們之間流動

想起你總學不會怕

──四月的雷雨，五月

你說找到秋天就會好起來

讓人後悔的夏天可以嗎

如果我忘了

忘了再寫一首詩給你

懷人

◎步群

「采采卷耳，不盈頃筐。嗟我懷人，寘彼周行。」 ——《詩經．周南．卷耳》

我已經習慣以一種平均而穩定

的步伐，日復一日的我習慣踩著

昨日深陷的腳印

向我植被茂盛的心

摘採那些譬如早春或晚秋

之類，我幾乎無法收拾

隨著海拔節節攀升

雲層低低壓了下來

山氣微寒，宇宙陷入巨大的靜寂

這一次夢境在我意志兩端開展

一段我們勢必共同趨向

無關乎個性或天氣

唯獨內心各自一仍

不斷宣示的愛

懷人

◎容方

時至今日

往事浮浮

夾雜這散漫的夜色

忍不住

又點起一根菸

窗外是春天

突如的驟雨

窗內

是你從前的影子正

和我的影子重疊

疊著更深的墨色

在三月底部惶惶的歌

我相信

你的眼神清楚

如泥濘中初醒的樹芽

我期期艾艾的等

這一瞬間

你看過來

李文亮

◎草生

你睡著的時候

世界的喪鐘

響過一次

那片土地最特異之處

聽到哨聲的人

心中只是

默默又死了一個陌生人

帳篷撐開白色的天空

篷內更多冤魂

呼喊不出你，或病毒的名字

想從你身上找出

零號

吹哨的造謠者

疫情結束後，你的名字

注定是一個新的敏感詞

新的死人，還在路上

我們唯一的月亮

文文火著

胡波——大象不見了

◎無花

這裡不會再有象群

我只是不想你

一人坐在沒有入口的動物園

等門開

你走後

他們依舊剪掉你的影子

讓盆栽新長出來的枝椏還是你

不喜歡的樣子

告訴你

電影中每個渺小的遷徙動物已能好好活著

你住過的城市，移植而來的

森林，也有了新人種

和呼吸

他們蓄意剪掉在你的城大象死命逃奔的情節

避免奄奄一息的觀眾，鏡頭轉移至

從未開過的門

又再關上

致樹影

◎曾元耀

影子一旦彎曲

不是宿疾，就是老

儘管你沉默寡語

我仍可聽聞與生命拉扯的陣陣倔強

你把鬥志藏於皮下

努力繃出一副有Guts的曲線

任誰在文學的山路上與你相遇

都將會是一種陡峭的錯身

在昨日的廢墟裡，你努力

擠壓出明日的養分

阿猴城藏了你的憂鬱

永勝五號藏了你的苦心

你的皺紋一條一條

則藏進了整個屏東的浪漫

我要去屏東山城，認領

那些燦燦的陽光

去南方半島的樟樹下，豎立樹影

樹立生生滅滅且不停息的禪語

在現世與來世之間往返傳令

抱歉，北大武山，郭漢辰把您的海拔帶走了

●聯副文學遊藝場：

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