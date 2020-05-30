【書評‧回憶錄】楊宗翰／功夫在詩外

推薦書：李魁賢《我的新世紀詩路》（釀出版）

對於從16歲開始發表作品，迄今寫了逾一千首詩、中譯超過五千首詩的李魁賢（1937-）來說，《我的新世紀詩路》是他繼《人生拼圖》（新北市文化局，2013）後的第二本回憶錄。有些人的一生，寫成文章或許幾頁即道盡說完；值得出版兩本自撰之回憶錄、問世後仍筆耕不輟，放眼本地文壇恐怕還真沒有幾人。從台灣的國家文藝獎，到域外各國文界詩壇贈與之榮耀，還被印度國際詩人學會、詩人國際社共三度提名諾貝爾文學獎候選人（為什麼不是台灣，that is the question）……能夠獲得這麼多肯定之聲，絕非「會做人」、「關係好」、「交友廣」這類荒謬理由足以解釋。我認為作品集是作家通行世界的身分證，也是面對各類疑問時最好的說明。李魁賢拿出來的身分證，豈是「可觀」兩字而已：2001年6本《李魁賢詩集》、2002年10本《李魁賢文集》、2003年8本《李魁賢譯詩集》，這三套書涵蓋了他上個世紀的主要寫作成績；新世紀以降，有從2001到2005這五年間，分五輯、共25本譯作《歐洲經典詩選》（桂冠版），也有12本中文個人詩集與19本他國中譯詩集（秀威版）印行面市。這還沒算上詩人自己作品的外語譯本，還有他主動或受託編選的各類詩文選集。這位台灣詩壇唯一的專利權達人暨職業發明家，以不可思議的自律跟效率，持續累積書寫成果，堪稱真正是「抱著不寫會死的決心」（本書〈備忘語錄〉第一則）。

從耳順之年到如今八十三歲，李魁賢把第二本回憶錄取名為《我的新世紀詩路》，料應有於廿一世紀展開「第二人生」之雄心。在第一人生階段，他年年有創作、勤發表，唯獨1963年想於所學「本業」工程方面發展，動念停筆。次年逢《笠》創刊他才重拾詩筆，從此就未再放下。自1997到2001，他在這四年間每逢假日必去三芝新居寫作，成就了個人詩創作數量的最高峰。回憶錄《人生拼圖》已把李魁賢第一人生階段的功勳，從出版個人詩文集、翻譯他國作家作品到第80章「獲行政院文化獎」逐一列出。到了《我的新世紀詩路》，他改以親征各地國際詩歌節的經歷為主軸，從2002年拉丁美洲的薩爾瓦多，寫到2019年巴爾幹半島的羅馬尼亞。連身體微恙不克成行的越南河內國際詩歌節，作者在此章都改以「代身出征的詩文留此存證」。

這類國際交流若只是在為自己添花戴冠，當然不足為訓；李魁賢所做則是強調「台灣意象，文學先行」，以群體的文學力量取代凸顯個人成就。所以他得組織台灣詩人團赴域外交流與推薦發表，亦需在台籌辦多屆福爾摩莎國際詩歌節，邀請各國詩人赴台南與淡水兩地。其目的是讓外國讀者先接受台灣文學，進而透過文學讓外國人知道台灣的存在價值。就像他在書中所言：「21世紀台灣在國際詩壇的交流活動，就是我餘生要為台灣貢獻微薄心力的功課重點」。文學的國際交流工作既是一大功課，更是需要功夫——以其中執行細節之繁多瑣碎，所需功夫往往在詩之外，曾經讓多少詩人視為畏途！

李魁賢不但承擔起這項功課，還想有別於陳千武以台日韓為中心的「亞洲詩人會議」模式，故力圖往其他洲際走出新詩路（poetry road）。從書中「紀年事誌要略」來看，他可謂年年皆不得閒，日子都在寫詩、翻譯、編書、策展、組團與跨洲交流中度過。除了敬佩資深前輩作家能有此等體力、耐力及動力，我以為這本厚達642頁的書至少有五種讀法：第一，當遊記讀。第二，當傳記讀。第三，當詩選集讀。第四，當文人交遊考讀。第五，當文化補助政策檢驗報告讀。以第一跟二項而言，作者文字樸實，不尚花稍，並非以情節精采及敘述技巧見長。至於第三項，出版社編輯已主動代勞，從書中詩作選錄成一冊副產品《我的新世紀詩選》，與本書同時出版發行。最有趣的當屬第四跟第五項：若當文人交遊考讀，可以提供為當代文學之群體研究案例，一探本土派詩歌／文學「班底」（equipe）的集結動員、組織型態、域外連結；若當一份文化補助政策檢驗報告讀，策展及組團經費無疑最令人苦惱。從過往文建會、外交部、教育部、新聞局，到後來的文化部、縣市政府文化局、民間基金會，以作者之名望當然不用「托缽化緣」，但還是得靠寫計畫書與作簡報來匯聚各方資源（白話翻譯：湊錢）。書中也直錄了政府單位承諾跳票的往事，顯然凡對詩歌交流事務不義，作者可沒在客氣的。誰都不能阻擋李魁賢，因為這廿年他最在乎的是：「如果人民沒機會讀詩／我們把詩送到人民面前」（〈淡水是我，我是詩〉）。