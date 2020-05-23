【書評‧傳記】吳鈞堯／通天之路、謫仙下來

推薦書：哈金／著，湯秋妍／譯 《通天之路：李白》（聯經出版）

路與河岸同，須有左與右，李白「通天之路」亦是，一為求仕顯達，指點朝政，闖一番事業再榮退；另是道家自由，無拘束與天地同住。哈金於《通天之路》尾聲，感慨指出李白兩者都愛，都無法放棄，致兩頭落空。

從少年時代期待有路、處處找路，到後來的無路可退、可走，李白漂泊、不安分，一頭熱但也沒頭蒼蠅，是他前往仕途的模樣，哈金從天上請下李白，揭示世俗，謫仙這一個「謫」字，真正的所指是李白自命不凡、攀越階級、見識愚昧，讓他折殺自己，過世時，被兒子草草埋葬，巨星黯淡收場，白居易親訪當塗，撥開荊棘與雜草找著墓地，寫下「但是詩人多薄命／就中淪落不過君」。我們都成了朝聖途中的白居易們，尾隨哈金，目睹詩人卓越不凡，以及種種不合時宜，反差處，都是惋惜與淚痕。

面對千古絕唱的大詩人，哈金的敘事圍繞李白行止，未試圖以滔滔巨筆烘托大歷史，這樣卻恰好，能在擊掌處大快人心、能於惆悵處讓人遺憾纏綿，人與書的結局都悲劇，何以一步一步至此，哈金以傳統時間脈絡，研究各家理論，爬梳自個兒心得，偶見內文提及「大部分的年表都表明……」他並未反對這些論述，然註記觀點，都為了讓李白加李白，可以更貼近李白。

李白詩老少都熟，除非是專家，並沒有人能夠通盤了解，加上李白詩驚天動地，一首已夠吟詠，但吟詠處可在酒肆、宴會或朝廷？哈金一一踏勘與側錄。大家都稱快的高力士脫靴、李林甫磨墨，顯現李白的不解世俗，高層得罪完了，哪裡還有旋轉門，讓一介平民位居殿堂？可他又到處投帖，寫詩歌功頌德，到老年且拜託職輕的太守，為他在京城謀職。

哈金記李白寫詩背景，讓文、詩與讀者，三合一地進入李白世界，素淡敘事感情澎湃，大量客觀直白中，偶然轉身細筆李白訪道教大師、喝醉的午夜攔下經過的官吏馬車、金陵運河邊看一律理成光頭的辛苦縴夫，如何一廂情願上了反叛王朝的步輦，成了永王的文化裝飾。

哈金多敘少議，一旦議論也毫不客氣，指出他奔赴藝術就得犧牲家庭？李白與王維為爭寵玉真公主，儘管同一世代卻形同陌路；被貴族身分牽引一輩子，入贅兩次不以為可恥；年過六旬還肖想投筆從戎等，性格缺陷讓李白愈老，愈成為笑話。不減的是純真，到處都能結交朋友，他與元丹丘、孟浩然、高適以及杜甫的交遊，讓人神往，並且感嘆需得熱血，才有朋友四面八方來。

多少人一生都在探討李白為詩之道，他自個說，「詩人必須內心敏感、認真傾聽」、「既要學習古人，又要出己意才好」，招數不能說新奇，施展時泣鬼神。

李白詩作被時人編選《河岳英靈集》，王昌齡選詩十六、王維十五，他僅十三，開始忐忑不安，哈金都看不過去，「李白的確不該把這一評價當回事」。但他當一回事，就這節，李白與當下文人無異。通天之路，不僅上去也下來，磨難昇華了，都見詩的光彩，而詩仙的凡性、俗根，更在揭櫫他的五穀身、酒肉魂，都是紅塵泥沼，每一個當下都脫困羽化為詩，旋即進入另一個樊籠。

哈金接引李白下來，不為謫，而著於轉折。《通天之路》素筆，然高潮迭起，說人、說詩也說書，這便天地人合一了。