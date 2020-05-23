【真愛——我是棒球粉】翁禎翊／和夏天說再見之前

被罵了，還是一犯再犯

對一般人來說可能還好，但對於我這種自稱喜歡棒球的人來說，可能有點慚愧──我到了高中，十六歲，才進到球場看了第一場球。帶我一起去的人是同班同學克駿，他是一個安靜的人，話很少，就算說了話，每句也都不長，好像隱隱有個扣打在那邊一樣，額度用完了，就要等到明天才會再聽到他的聲音。

當時我們剛升上高一，兩人的位置都在教室最後面的角落。那種座位就是上課的化外之地，說白話點，就是一個自動屏蔽鐘聲和老師麥克風的地方。同時坐在那附近的還有子瀚、庭廣、Ian……我們變得非常要好，從早上八點開始，基本上就是幾台ipad傳來傳去，打電動、追劇、聽AKB48。克駿也是一個擺明就沒在上課的傢伙，但卻幾乎沒有加入我們的活動。他都整個人靠著牆壁，大剌剌戴著耳機，然後全神貫注盯著捧在手裡或放在腿上的手機螢幕。只有偶爾我們太大聲，被老師制止，他才會暫時摘下耳機，抬頭看看四周，發現沒有自己的事，很快又戴了回去。再一次低下頭前，他對我們露出淺淺一笑，好像在說：原來老師罵的人不是我啊。

這就是開學第一個月克駿帶給我的模樣。整個九月，我們也沒人關心他到底在幹嘛，只知道就算下了課，他整個人的狀態也不會有什麼改變，好像連起身去尿尿都不用似的。直到過了第一次段考，來到十月後半，我才終於發現，原來與世隔絕的時候，他都在看美國職棒大聯盟。

那個早上，我湊過身去看了他的手機螢幕。好奇的成分可能沒有那麼多，甚至可能單純是出於太無聊。可是，投打畫面出現在眼前的剎那，竟然真真實實的，感覺自己的世界跳電了半秒鐘、一秒鐘那樣。

過去的事情和感覺都來到了當下。我也曾經有過那麼著迷於棒球的時光。

小學五六年級的時候，和一群男生為了要知道紐約洋基的戰況，上英文課前，都會先跑去英文教室，和英文老師借電腦。迅速連上MLB的官方網站後，五六個人就離不開螢幕前了。好幾次，鐘聲響了，過了好久好久，感覺好怪，其他人怎麼都沒有進來教室上課。原來那時候，大家在班上外面走廊集合整隊，人數有少，所以一直在原地等我們。結果當然是被罵了。但我們還是一犯再犯。

如果罵了就會怕、就會改，那麼幾年過去之後，穿著建中制服的我，也就不會忽然有那種整個人重新通上電的感受。

克駿問我說，你也看棒球？我和他點點頭。真心喜歡一件事就是無我夢中，全心全意活在自己的世界裡。棒球是我的世界裡某個年久失修的開關，懷疑地按下去，記憶還是微微發亮。

有太多事情被排在棒球前面

第二次去現場看球，又是好多年後的事情了。我和法律系的學長傑哥搭著通車才一個多月的機場捷運，各站停靠，慢慢晃去桃園棒球場。那時我大三，傑哥大四，兩個人沒有很熟，但是光一堆學弟能夠問學長的問題：為什麼決定念研究所、那為什麼不出國念、準備考研究所或國考的話需要讀書會嗎……一個多小時的車程完全不怕尷尬沒話聊。過了機場一二航廈後，四月午後陽光斜斜照進空曠的車廂，我們腳踩在地板上亮暗亮暗的格子間。格子整齊地延伸到列車盡頭，直線前進的生活裡，也是這樣從一個格子，想辦法安穩移動到另一個更明亮的格子。方向固定，不敢偏離。

球賽結束的晚上，傑哥成了和我最好的學長。不知道是因為他提供了我很多生涯進程的建議和指引，還是單純因為棒球。唯一肯定的是，接下來的一兩年間，我跟在他後面，逐一通過了人生的關卡。傑哥通過了律師考試，然後我也進到了研究所、考上了律師。中間我們又一起來桃園看球好幾次，但隨著一次又一次的入場，感覺自己好像離棒球越來越近，但其實是越來越遠。

我喜歡的棒球已經不是小學時候喜歡的那種棒球了。儘管每次來到場邊，真切聽到球撞擊捕手手套、撞擊球棒的聲音，都還是感到很激動很震撼，但十一、十二歲的我一定沒有想過，自己現在是這個模樣。那時候因為有王建民，夢想是當職棒選手，具體做法可能是要去日本讀高中；這樣的夢想很不切實際，但小的時候不會相信有實現不了的夢想。

而事實上我的夢想，它也沒有在哪一個時刻突然破滅，沒有讓我在某個時間點忽然醒了過來，需要同時面對現實而又覺得自己可笑。都沒有。是幸運還是不幸運？因為我念了升學高壓的國中，夢想根本不需要有誰出現來加以擊碎，它自然而然就會壓縮、壓縮，然後隱藏到生活看不見的地方。

從十二歲到二十四歲之間有太多事情被排在棒球前面了。

中華隊爭搶東京奧運門票的晚上，剛好是大學部的期中考周，我在台前上課輔、教民法，每到一個段落，就忍不住問台下大二的學生：有人在看嗎，現在幾比幾、現在幾比幾。當天先發七局零失分的投手張奕年紀和我差不多，他就是高中時候去了日本、加入高校野球隊，然後現在在日本職棒大放異彩。過去十幾年，當我在念書在考試的時候，他都在不分晴雨、也沒有盡頭地練球吧。

汗流得比較少、眼淚也流得比較少，這樣平凡的我們，是不是能夠參與別人的夢想，繼續以球迷的身分守著棒球，就足夠幸福了？課輔結束後，回家路上滑著ptt棒球版，忽然感覺很快樂、很坦然。不只是因為中華隊贏球而已。

是輸是贏，明天還是要回到日常

夏天結束前的札幌，我和人群一起湧出地鐵的終點站，慢慢往巨蛋的方向前進。人群裡有很多台灣人，大多是三兩結伴的男生，從言談之中就可以感覺出來，他們都是那種非常死忠的球迷：一來對近年職棒的大小消息都有十足的掌握，另一來分析起各種數據或戰術，也講得頭頭是道。相比之下我反而和現場許多日本人比較相近。長大後很常沒耐心，或者沒時間看完九局的比賽，所以著迷的不再單純是棒球本身，而是棒球帶來的意義與陪伴。

是輸是贏都不重要，明天我們都還是要回到各自的日常裡，所以需要的不過是：今天晚上的不孤單。

坐在我右手邊的是兩個看起來和我差不多年紀的女生，打扮很像時裝雜誌的模特兒。比賽中間兩個人離開座位、消失好長一段時間，以為她們提早離場了，沒想到回來後，她們各自拎著一件球衣，拆封穿上後不停自拍，還邀請我入鏡。

左手邊則坐了幾個中年媽媽們，大概是從年輕時代就一直很要好的閨密吧，星期五晚上難得擺脫老公小孩，來到球場盡情聊天，偶爾看到安打上壘就大聲歡呼，重溫青春的模樣。她們想要一起合照，但一直抓不好角度，我和兩個年輕女生幾乎同時開口：可以幫你們拍喔。媽媽們開心得好像小孩子，不斷道謝，還把章魚燒、起司條都分給我們吃。

整個晚上，她們所有人都沒發現我是外國人；也或者發現了，但沒有說。現場的球賽有這種強大的氣場，進到裡面，需要的語言變得很少，或者根本不需要。彼此共享眼前電光石火的剎那，像是全力揮擊的軌跡、美麗飛行的弧線，我們遇見一面之緣的人，不能重播，只能夠記憶。

隔天我又進場了一次。比賽結束後，和散場的人潮反方向，我往最靠場邊的座位走過去。賣啤酒的年輕男生正在清場，看到捨不得離開的我，和我閒聊。我和他說我是台灣來的，為了來看王柏融，但兩天他都沒上場。他聽完後一直和我說對不起，明明都特地跑來了，一定很失望吧……我笑了一個：「完全沒有喔。」他才安心地和我說，下次再見。

主照明燈慢慢調暗，由刺眼變得溫柔。我想起克駿帶我去看的那場球賽，兄弟對統一。克駿是死忠象迷，但賽前就和我說，如果獅隊獲勝，他有抽到7-11給球迷的特別資格，我們可以下場和單場MVP合照。結果，整個晚上統一一路壓著兄弟在打。克駿幾個小時都安靜抿著嘴唇。我不敢和他說，我是統一球迷。

最後的相片裡，克駿還是笑得很燦爛很開心。那時我不太明白，好多個球季和夏天來到又離開，將近十年後，我才懂了那樣的心情。

作者簡介 翁禎翊

翁禎翊。(圖／翁禎翊提供)

1995年生，現就讀台大法研所民法組。白天是研究生和助教，職業教民法；晚上告訴自己要安靜寫點東西，繼續說故事，努力當作家。喜歡拉拉熊和忠犬麻糬。覺得愛不是只有一種形式，遺憾與美麗往往是一體兩面的同義詞。

與凌性傑等人合著旅遊書《慢行高雄》，作品入選《九歌108年度散文選》。曾獲余光中散文獎、自由時報林榮三文學獎。