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【惠風如是說】洪惠風／發出惡臭的希臘英雄

聯合晚報 / 洪惠風

海倫是天下第一的美女，是宙斯跟麗達的女兒，到了適婚期（十四歲）時，希臘王子們都來了，都想娶她為妻。海倫的養父廷達瑞斯國王看到來了這麼多翩翩貴公子，卻又猶豫了起來，他深怕要是將她許配給哪一個人，落選者會忿忿不平起而報復，深思熟慮後，國王想出了一個辦法……他讓所有追求者都發誓「不管海倫的丈夫是誰，只要有任何人危及了海倫夫妻的婚姻，大家都要聯合起來對付第三者。」於是所有的競爭者都立了誓，也包括了菲洛可帖特斯王子。

海倫嫁給了美奈勞斯。

菲洛可帖特斯在海克力士中毒痛苦自殺時，幫祂點燃了火葬的柴堆，因而得到了海克力士臨死餽贈的毒弓箭。在海倫追求自己的幸福，背叛了丈夫投入第三者特洛伊王子帕里斯的懷抱時，菲洛可帖特斯帶著部下，攜著毒弓箭加入了反特洛伊小王的希臘聯軍。

希臘聯軍航向特洛伊城準備開戰的途中，船停在雷姆諾斯島祭神，菲洛可帖特斯卻在這裡被天后赫拉派來的蛇咬傷了，因為菲洛可帖特斯幫助過海克力士，海克力士卻是她老公天神宙斯偷情生的，赫拉不能報復宙斯，就只好遷怒於幫助過老公私生子的人。

這個被蛇咬傷的小腿傷口，不但一直好不了，還持續發出惡臭，讓周邊的人都避之唯恐不及，希臘聯軍等了又等，終於不耐煩了，他們的將領奧德修斯國王決定把受傷的王子流放在島上，帶走了菲洛可帖特斯的部隊，讓憤怒生氣又惡臭難聞的他一個人在島上自生自滅。

十年過去了，特洛伊的戰爭還沒結束，雙方的名將死了許多人，守城的赫克托死於阿基里斯的手中，阿基里斯又死於帕里斯的弓箭之下，攻城的希臘聯軍眼看著戰爭膠著，只好再度祈求眾神，他們從祭師口中問出了答案，原來勝利的關鍵，在於海克力士的毒弓箭，但這個弓箭呢，還在島上的菲洛可帖特斯身邊。

希臘軍派人回到了雷姆諾斯島，驚訝的發現菲洛可帖特斯竟然還活著，傷口也一直沒好（我不禁會想，會發出那麼厲害惡臭的傷口，恐怕有厭氧菌的感染，傷口多年好不了，說不定還有周邊血管疾病、糖尿病……應該要詳細檢查看看），奧德修斯用計騙走了菲洛可帖特斯所擁有的海克力士弓箭，同行的戴奧米德斯這次出來打抱不平，拒絕再讓菲洛可帖特斯一個人留在島上，說服了大家忍著惡臭，讓菲洛可帖特斯帶著海克力士的弓箭一起回到戰場。

一到特洛伊城的海邊，醫神的兒子把菲洛可帖特斯的腳治好了（抗生素？開刀？放支架？哈哈，那時除了開刀外這些醫療方法應該都還沒出現吧），他也不負眾望，在隨後的戰爭立下大功，當他回到戰場，第一個戰功，就是用海克力士的弓箭，四箭射傷了帕里斯，讓他毒發身亡，後來又跟著奧德修斯領軍的五十人部隊躲在木馬裡面，進入了特洛伊城，成功的結束戰爭。

我不禁會想，要是他的腳傷沒好就參加了這個任務，特洛伊人會不會因為他的腳臭，而聞出木馬的祕密？另一方面，就算臭味沒有外洩，跟他一起躲在木馬腹中的同僚，會不會在那個密閉空間中被燻到喪失了作戰意志呢？從這個角度看來，在這場戰爭中，把菲洛可帖特斯治好的醫生，也是決定勝負不可或缺的因素之一呢。

希臘 戰爭 婚姻

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