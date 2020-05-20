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【詩在瘟疫蔓延時】許水富／日記書
1
現在我的時刻是早晨四點七分
被昨夜的夢吵醒。 灰藍的。
尼古丁的
有篝火儀式。我看見自己。
冬天雪。還有幸福的聲音
你留下手機裡的笑。像遺言。
供我吞食
一個沉放在床邊的龐大幻覺。然後。
醒
2
一滴水泡從北方漂回來
告訴我。天災大難將要俯身展開
四季被出賣了。 雲彩都是青灰色
的預感
上帝從耶和華的 三十九頁逃走
而人卻在自己造 孽 的世界流竄。
哀鳴
3
錯失年代的怒花繁盛
錯過楊牧。錯過楊德昌。錯過羅大
佑。錯過商禽和許多的你
單行道的出入往返。 三尺眼前的
短視關係
唯以閱讀方式。 越過時空。 和
殿堂的你以及孤寂的你握手。
聽聽你們不同的聲音。 成為癖好。
成為仰望和校對自己的佐證
4
糧食不多了。耕作的人不見了
麥子。高粱。稻穀。搖搖晃晃。
矮矮的
在再溼潤多雨的文字也無法灌溉
可以長 大的口糧
李白沒有酒可喝了。超市也缺家用
一個小商人悄悄把店門關起來
我們囤積的是剩下一坨月光。一屋
子的寂寞
今年。島上的許多眼瞳都在下雨
我在窗口看見渾身淋濕的路人穿行
而去
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