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【詩在瘟疫蔓延時】許水富／日記書

聯合報 / 許水富

1

現在我的時刻是早晨四點七分

被昨夜的夢吵醒。 灰藍的。

尼古丁的

有篝火儀式。我看見自己。

冬天雪。還有幸福的聲音

你留下手機裡的笑。像遺言。

供我吞食

一個沉放在床邊的龐大幻覺。然後。

2

一滴水泡從北方漂回來

告訴我。天災大難將要俯身展開

四季被出賣了。 雲彩都是青灰色

的預感

上帝從耶和華的 三十九頁逃走

而人卻在自己造 孽 的世界流竄。

哀鳴

3

錯失年代的怒花繁盛

錯過楊牧。錯過楊德昌。錯過羅大

佑。錯過商禽和許多的你

單行道的出入往返。 三尺眼前的

短視關係

唯以閱讀方式。 越過時空。 和

殿堂的你以及孤寂的你握手。

聽聽你們不同的聲音。 成為癖好。

成為仰望和校對自己的佐證

4

糧食不多了。耕作的人不見了

麥子。高粱。稻穀。搖搖晃晃。

矮矮的

在再溼潤多雨的文字也無法灌溉

可以長 大的口糧

李白沒有酒可喝了。超市也缺家用

衛生紙

一個小商人悄悄把店門關起來

我們囤積的是剩下一坨月光。一屋

子的寂寞

今年。島上的許多眼瞳都在下雨

我在窗口看見渾身淋濕的路人穿行

而去

衛生紙 李白

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