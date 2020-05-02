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洪惠風／心跳快時別忘了量體溫

聯合晚報 / 洪惠風

我還是總醫師的時候，有一次接到電話，說長輩的心跳快到140-150，吃了兩次平常有效的臨時用藥都不見效，心跳還是持續那麼快。

她是個陣發性上心室頻脈（PSVT）的病人，在心房心室之間多了條傳導神經，這條神經呢，偶爾就會漏電，產生迴路，讓心跳加倍，讓原來每分鐘80下的心跳突然跳到160，這種迴路只要一被打斷，就能立刻回復正常，這種疾病通常只要電燒就能根治，但她始終不想處理。

發作時除了藥物以外，還可以使用按摩頸動脈竇、喉嚨憋氣肚子用力的伐氏操作（Valsalva Maneuver）、喝冰水……這些方法，這些動作都會刺激副交感神經（也叫迷走神經、煞車神經），有時也能打斷迴路，讓心跳恢復正常。

到了長輩的家中，沒想到以往有效的方法這次卻完全沒用，心跳還是維持在140-150下。就在我非常沮喪，打算把她轉急診時，突然想到一件事，剛剛在做治療時，她的皮膚好像很燙，那時並沒有想太多，但說不定這就是個線索？

請她量了一下體溫，才恍然大悟，發現剛剛被之前的成功誤導，走錯了方向。

人的體溫每升高一度，心跳就會增加20下，也就是說37度時心跳大約80下，到了38度心跳就會變100，39度120，40度140，有時當心跳上升幅度不如預期，該快而不快時，就要懷疑像沙門桿菌、黴漿菌、膿瘍、革藍氏陰性敗血症……這些疾病了。

她燒到了40度，這時心跳預期應該會跳到140，也就是說這次也許不是以往的陣發性上心室頻脈發作，而是發燒引起的竇性頻脈。這兩者在醫院中非常好區分，做個心電圖馬上就有答案，但那時不像現在有特別的器材可以在家中做心電圖，在沒有器材輔助下，我該如何鑑別診斷呢？

我想了一下，請病人吃顆普拿疼，利用這種藥止痛外的退燒效果來區分，果然病人藥吃下去沒多久體溫就下降，心跳也慢了下來，我鬆了一口氣，因為這樣就證明了的確是發燒引起的竇性頻脈。

在多年的行醫過程中，後來也遇過不少竇性頻脈的病人，有的是合併手熱流汗突眼的甲亢，也有許多是貧血、焦慮、藥物……這些疾病所引起的竇性頻脈，但印象最深刻的，不是這些。

有次有個新病人的心跳跳到了每分鐘130-150下，做了心電圖，是竇性頻脈，我試著找出心跳快的原因

「有怕冷怕熱嗎？手會抖嗎？有發燒嗎？體重有變化嗎？大便會黑嗎？月經量大嗎？有服用什麼藥物嗎？……」

沒想到病人給了我一個意想不到的答案。

「我每次看醫生時，心跳都會這樣。」

「那妳看恐怖片時會這樣嗎？」

「不會啊，再怎麼恐怖的片子都沒問題。」

「所以對妳來說，醫生比恐怖片可怕囉？」

「欸……嘿嘿嘿，也是啦。」

竇性頻脈是一種相對良性的心律，運動時每個人都會，屬於正常的生理反應，但除此之外，也常在甲亢、貧血、發燒、脫水、焦慮、某些藥物、自律神經失調……等狀況下發生，但在教科書上我從沒看到誘發因子還包括了醫師（當然白袍高血壓時心跳也會快，但還沒見過這麼誇張的。）

這篇文章的目的只是想提醒大家，在這個新冠肺炎流行的季節，當發現自己的心跳變快時，別忘了量一下體溫，有時心跳變快，是不自覺的發燒所引起的呢！

發燒 醫師 新冠肺炎

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