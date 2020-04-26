「第一次坐上救護車，是什麼感覺？」朋友問。

「你獨自一人，站在火山爆發、大地陷落的隕滅星球。百骸猶在，萬念俱灰。」你又開始胡謅，「忽然，天外飛來人類最後的方舟……」

像一根驗孕棒，白色條狀試紙上散布著你看不懂的符號、數字，但反面下端的大寫字母Ａ，清楚揭示令人沮喪的事實：恭喜！你有了！有了Ａ型流感。

「看到沒有？咽喉上方的懸雍垂（註1），紅得像雞冠花，典型的病毒感染。幸好及早發現。」年輕醫生拿著小鏡子照你的喉頭，讓你見識自己的火山口，「我會開克流感和一般感冒藥給你，記住！克流感是五天份，早晚各一錠，一定要吃完，通常……」

通常，你會追問關於病痛、疾厄的醫學術語。但此刻，你眼前的人形是雙影，聽到的聲音恍若二重奏；為了避開可能接踵而來的九頭蛇、獨角獸、半貓半羊（註2）、人面桃花……你只想盡快回家，鑽進被窩，展開那場為期四十八小時的「奇幻漂流」。

不願殃及妻小，你決定將自己關禁閉：獨自待在你的工作室「疆窩」。

問題是，歸鄉路迢迢。上午八點半不到，你撐著快要將肺咳出的身體，一步一晃，五百公尺的距離被你走了將近半小時，才捱到診所。

回程呢？走走停停（因為氣虛腿軟），且跪且坐（試圖阻止地球快轉），時而摀頭（抵擋風刀），時而捧心（病魔在你的五內揚鞭），半磨半蹭（開始思索生命——喔不！是生病的意義）……

家，怎麼如此遙不可及？

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其實，你更像是要出遠門。

路過超商時，你想到冬日漫漫，酷寒戰士不能沒有後勤補給：礦泉水、餅乾、吐司、泡麵、喉糖……塞爆你的環保袋。你左看右看，哈！若是將喉糖換成巧克力，就跟一個月前大兒子畢旅的「行囊」一模一樣。

此刻的你，肩不能挑、手不能提，要如何運送糧草？找孔明借木牛流馬？向上天租風火輪？放在地上，請螞蟻幫忙？不行！你只能靠自己。

只是，你正忙著對付頭暈和目眩，不宜俯首或彎腰，否則，一抬頭，就會摔個四腳朝天。

怎麼辦？向螃蟹取經：挺胸，硬頸，直挺挺蹲下身，呈高踞姿；左腳橫挪半尺，右腿緩緩跟上，右手居後，抓緊環保袋，連拖帶拉，寸步前進。

嘎啦嘎啦！呱呱喀喀！塑膠皮廝磨地磚的音效，是你這名「蹩腳」街頭異人的即興演出。不顧路人側目，你，橫行霸道（人車見你皆走避），調整呼吸，配合節奏，教那淒淒切切的咳聲匯成起伏錯落交響樂。後來，縮成人球的你偷偷想：衛生署要拍「流感疫苗」宣導短片，應該找你；不論在語言、肢體、神情、動作、症狀表現等方面，你都是誇飾版、療癒系。

二天後，你的靈魂解凍，十指恢復按鍵能力，迫不及待上臉書昭告天下：

您若是疑似得到流感，奉勸您，不要貪圖方便，隨便找一般耳鼻喉科拿藥。那要怎麼辦？兩個建議：其一，找有做流感快篩的診所看病。其二，去大醫院掛急診。

重點是，不要吃錯藥，受冤枉罪。

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「克流感不是仙丹，想痊癒，還是要靠自己的修復能力。」醫生的諄諄教誨，「只能緩解你的症狀，縮短痛苦期……」

「那會延長什麼？」你瞠望著地上各種機器交錯纏繞的延長線。

「什麼延長什麼？」

噩夢迭起？鬼話連篇？往事如潮翻湧？傷春悲秋作怪？管他呢！

半黃半白的膠囊在手，痌瘝在抱（註3）——是啊！病魔是最難纏的寵物，不論你愛不愛，都會如影隨形黏上你，不然，我們幹嘛要「養病」？半黃是貓，半白是羊，卑憐和野性的合體，是你一直馴養不了的反骨？

還好，這一趟旅行，你的情感真空（肉身處於無重力狀態），情緒歸零（五感知覺碎散如飛雪）；癡嗔喜怒像火箭升空時分離脫落的固態推進器，只剩下一件行李：從不斷電、無遠弗屆的想像力。

騰雲吧！駕霧吧！飛躍吧！你想到「上窮碧落下黃泉」，不成！那種急升陡降，不論是移動空間或穿梭古今，你可憐的心臟負荷不了。

倒下吧！不論你是高牆、逞強或扶著牆，身心靈淪陷臥榻流沙，喔不！是四仰八叉躺進棉花糖。管他骨頭痠肌肉疼腦顱變熔爐，頭毛著火，七竅生煙，抽搐的雙腳不斷有踏空的恐懼……聽從萬有引力的召喚，墜向夢境深淵。

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後來，朋友聽完你萬花筒般的夢中遊歷，迸出一句教你哭笑不得的註腳：老年疆的奇幻漂流。

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在黃昏裡醒來／從黎明中遁去／床是漂盪的帆，天花板是／波濤洶湧海——你的起手式？不！是少作〈重感冒〉裡的文字。後面還有一句：當心電圖不再陰晴圓缺該勃起的卻／沉睡……哈！年少輕狂時，連生病都很夢幻；不像現在，每一場夢都很病態。

但，詩情畫意已不足以因應此時此刻閉目所見的盛景：流線、凝體、漩渦、彎翹，滴落、噴氾、穿越、分流……一個一直在翻剝變形的世界，無以名狀，不由分說，五顏六色各自掉漆，細節絮語源源不絕，事物的輪廓消融碎形。

夢是連環圖，一齣接一齣，彼此鑲拼，又互相牴觸，分不清這一本的大綱、那一集的情節，前言不對後話，人物、事件、因果混成一片沼灰，像攪拌後的珍珠奶茶，漂浮著意象的團塊。

但你看得生津止渴，嘖嘖有味。非關震撼或感動——你全然不知在演什麼？就只是翻來覆去，頭重腳輕，是非不分，乾坤顛倒，感受奇異分子的穿透與流動，一種炙熱的包覆，像泡湯。

這樣也好，意識不被型態綁架，憂鬱化身幽遇，交由幽默打包外帶。

「通常，到了第二、三天，高燒消退，大汗淋漓，你會感到舒服些，甚至精神奕奕，想去慢跑；不要誤會！你還是得撐過整個療程，那只是『病癒』的錯覺。」醫生的詳細解說。

是嗎？每一次劇咳，你的喉嚨像是遭到轟炸；每一聲哈啾，鼻腔深處的Ｕ型迴路恍若發生核爆。

關於打噴嚏，一陣酥癢，一種換氣不順的頓停，整個身體陷入瀕爆的亢奮、激情的顫麻；緊接著，洪荒之力破體而出，狂噴炸裂，口沫飛濺，狼藉一片。你不得不捏緊鼻頭，彷彿那裡是洲際飛彈的按鈕。

夜裡，不論得不得月，你是「浸水樓台」：腳底冒汗，背頸出汁，鼻孔是關不緊的水龍頭……從幼年開始糾纏你的妖魔鬼魅呢？一如既往，全勤演出，層出不窮，但你早已見怪不怪。詭異的是，在寤與寐的邊界，緋紅、豔紫、一望無際桃花源，每一朵盛開的瓣蕊，都是似曾相識的人臉，等待你去辨識。

仔細想想，不都是暌違多年的親朋好友？此心依舊，人事全非；偽裝年輕的綠樹，掩藏不住自己的年輪。你和你那時代的人，已備妥逆流而上的桴筏？

總得有好東西留下來。

經由你的狂譫囈語，或者換個好聽說法，再創作，九個故事的蛇頭合成……史詩般的鉅著？不好！太像手遊廣告詞。那該是什麼？

清醒後，退燒時，呆坐床沿，輕撫濕透的被褥，搜思枯腸，勉強湊出雨果的詩句：宇宙之蛇扭動著鑲嵌鱗片般星星的身軀。

再問一次，那是什麼？

浩帙繁卷的首頁？心猿意馬回航？夢中靈感？下一部小說的影子？濾過性病毒的彩虹？環繞黑洞的事件視界？你不知道。但「病癒的錯覺」真的讓你湧起提筆的衝動。

你連爬帶蹭來到書桌，攤開待續稿——啊！字詞是飛沙，人事時地捲成冰暴，比夢境還慘。想要窗前托腮，優雅寫作？不成！你只感到頭痛欲裂，口乾舌燥，魂飛魄散，好像有一萬匹野馬，拉著你的靈體逃離現場……

乖乖躺下吧！歐吉桑！

笑了。你總算明白，別人讀你文章的感覺。

備受肯定，很好；被人討厭，也好。非親非故，還好；無欲無求，美好。無牽無掛，頂好；無病無痛，更好。

慢跑快走，手腳好；飽經滄桑，心地好。樂活養生，肝膽腸胃好；能夠俯仰天地自在呼吸，真好！

你該慶幸，還有體能、腦力胡思亂想，不像七年前那趟驚險萬分的急救之旅。

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「第一次坐上救護車，是什麼感覺？」朋友問。

「你獨自一人，站在火山爆發、大地陷落的隕滅星球。百骸猶在，萬念俱灰。」你又開始胡謅，「忽然，天外飛來人類最後的方舟……」

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七年前的某個周末清晨，不到六點，獨居的你被翻騰的泥漿衝醒，嘔髒了枕頭、被褥，又拖爬到浴室，抱著馬桶狂吐。你知道要求醫，但已站不起身。只能呻吟，喘氣，等到呼吸稍斂，再爬回臥室，用最後力氣向住在最近的老友求救。

天長地久的十分鐘後，超人老友現身了，還帶來美麗的救護車。坐不是躺不成趴難受跪也不舒服的你聆聽那由遠而近的天籟，不敢相信，地球救難隊是為你而來。

兩名壯漢天使抬著輪椅、喘著大氣問你：「先生，電梯壞了。你可以在我們攙扶下，走下樓嗎？」

你用傻笑回應他們的愛心——你連搖頭的力氣都沒有。

就這樣，嘿咻嘿咻，你的感覺是劇烈起伏，五內攪動，世界向下傾斜，斜出一個從氣窗瞥望日出的仰角。

「七樓呢，創紀錄了。喂！你還記得我們抬病人走下樓梯的最高樓層？」他們的對話，像兩個奧林匹克選手話當年。

「五樓。那是棟沒有電梯的老公寓。」

你很想插嘴：「『救人一命，勝造七級浮屠。』原來，把樓蓋那麼高，是要鍛鍊好心人士的腿力。」

嗚嗚開道。笑笑瑟縮。你暈糊的視線，沐浴在暖陽、藍天和漸漸甦醒的懸浮微粒。

推下救護車，送進急診室瞬間，你瞥見左前方一輛閃著燈的警車呼嘯而過，忽然想起筆下有位男主角這麼說：「來吧！我需要有擔架的警車，配備手銬腳鐐以便搶救靈魂的救護車。」喔咿亂叫，殷殷呼救，兩種聲音的合拍，便是這座悲傷城國的驚心交響。

縱橫交錯的灰白天花板，紛至沓來的人語喧譁。左耳傳來護士的零碎叮嚀，右側似有醫生的模糊詢問，腦後則是老友的急切回答。一群人七手八腳掀你衣剝你褲抬你手翻你身……一群你不會記得面孔的人在為你這名陌生人「拚命」。

你努力回以感激的笑，笑得臉歪扭嘴偏斜，在心裡幫他們打氣：「加油哪！請務必救回這傢伙，不然，你們會很難過，有人會很傷心。」

大袋點滴高高掛。你的左腕連挨數針，護士甲說：「幫你注射抗生素，會痛要講喔！」你又，歪嘴了，意思是：我不會叫的，我喜歡那感覺。

小紅針筒密密插。護士乙說：「要驗好幾個地方，今天要插好幾次喔！」偏頭，向來怕血的你凝睇自己的紅色流域，奇了，沒感覺，而，有聲音了，一種鯁癢卡痰不吐不快的沙啞聲：「插吧！隨你怎麼插，我願化作一株仙人掌……」

醫生皺著眉頭要你閉嘴：「少說話，多休息，不要胡思亂想。」盯著心電圖上……不像病人的鼓盪與躍動，有些擔憂地說：「狀況穩定下來了，但心跳太快，要持續檢查，可能會安排你住院療養。」

於是，連續四十八小時，那台機器一直待在床邊，扮演你的「貼心伴侶」。

怎麼說？貼片像紅唇，啃、囓、吸、吮……你怦然的心事。上面的凝膠，是檸檬色半透明草莓印（又是檸檬又是草莓，你在玩水果盤？矛盾修辭學？）紅、白、藍色交錯的管線是輕狂陪伴傷感且不得不擁抱重生喜悅的無盡迴旋。你在拍《愛你九周半》嗎？啊！四體不行，能量先醒，你勾勾小指頭，護士湊耳過來：「你需要什麼？」

「我……咳咳！」不好！一開口，上氣不接下氣：「我，不是，咳，急凍人。」

「什麼？」

「咳咳！也不是……漸凍人。」

「你說什麼？」

「呵！咳！呵！咳咳！我是……我是……果凍人。」

護士臉上，何止三條線，快成了抓狂走音五線譜。

等到你能下床走動，推著點滴架去上廁所，不意巧遇大學同學。

「好久不見！你怎麼了？」滿手藥袋的同學，快步走向你。

「別來！你，就能無恙。」你比出如來神掌，阻止他靠近。（上）

註1：懸雍垂（palatine uvula），又名「齶垂」，俗稱「小舌」、「吊鐘」，是人體口腔器官，懸掛於軟顎正中間的末端。能在飲食時上升堵住食物誤闖鼻腔進入氣管，讓食物順利通過食道。

註2：卡夫卡的想像動物。

註3：原是比喻為政者愛民殷切，此處限縮於「字面意義」，用來消遣自我。