顧望／玩物養志

聯合報 / 顧望

從小，我便不擅長運動。玩鬼抓人時，我總早早被抓到當鬼，卻久久抓不到下一個人，只能怒目看著同學跑到離我一臂之遙的地方嘻笑：「來抓我呀！」再一溜煙跑走；當弟弟上了幼稚園，放學後便拿著跳繩在家裡前跳後跳單腳跳，雖說他聲稱是明天老師要跳繩考試，我卻每每懷疑他只在嘲笑我不會跳繩；甚至當我看到公園裡男孩女孩悠游自得溜著直排輪，而主動告訴爸爸我想學直排輪——那是我極少數主動想要學一項運動的時刻，仍在無數次跌倒受傷後宣告放棄。

鬼抓人、跳繩、直排輪，這些旁人玩來得心應手的玩物，我卻在屢試屢敗中「玩物喪志」。到了年紀更長之後，同學們玩起規則更複雜、碰撞更激烈的籃球，我便只能坐在一旁幫忙看顧東西，或在旁邊的小籃框自己投籃。

然而，也是有那樣的時刻，場上偏偏缺了一個人，同學們便會跑來熱切地問我：「你要不要打球？」起初我以為只是幫著湊人數而已，但在汗水淋漓之間，兩軍交戰，我反而經常聽到如「傳得好！」這樣的意外讚美，讓我錯覺那一個傳球的貢獻，竟不遜於投進一球。在球場上，我聽到了遠比在教室裡更多的，更不經意的，同儕之間的彼此激勵。或是當我以為自己只是在幫忙卡位時，竟有那樣一個篤定的眼神，將球朝我丟來，說：「投吧！」那一刻，世界彷彿安靜下來，只剩被全心全意信任的我與那顆球。原來籃球不是玩物，籃球場就是一間課室。

不論在教室或在遊樂場上，我們都從不缺乏欽羨、嘲笑與喝采等種種眼光，然而遊樂場沒有各項成績斷然定奪高下，我以為，這是它被大人視為喪志的理由，卻也是男孩女孩們更能自在玩物，養成自己的志氣的原因。

附記：這篇作品寫作之初，雖然有意回應今年大學入學考試的國語文寫作能力測驗，然而寫來多處與國寫考試要求相違，望讀者勿以此為國寫考試擬答或參考為盼。

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聯副／2020第17屆台積電青年學生文學獎 開始收件！

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報

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