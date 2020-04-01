【文學紀念冊】田運良／舊詩我寫，壯志還您——懷漢辰

聯合報 / 田運良

您趴在我的壯志上讀著舊詩，抽搐難免

說真怕生命就這麼溶了、化去。

時光真夠跋扈，亂步雜沓得太過分

強逼得淚從筆尖汨汨溢出，整片縐紙濡透

湮溽了往事，弄濕了我們共建的大夢

寫壞寫錯的病痾悄悄侵擾，襲虐蒼生襤褸

還忍痛堅持讀著……，即使曙曦淺薄、暮晚無霞

也期望在記憶裡會尋得曾經的流連忘返

午夜颼涼幾許。舊詩一若碑銘數行

裡頭有我們鑿痕斑駁的崢嶸、青春遺跡、罪的越界，

勇敢有與膽怯無、老後禦抗的瘤和殤、死的混沌，

我的主觀、您的隨興、願景未酬和歲月紛爭的旅程……

最最雄性的貼近，鋼質的碰撞

兩個老男人，幾世誓盟的豪情知交

比生死還深刻還鏗鏘的義結，滾燙乃至沸騰

生命就真的這麼任性地溶了、蠻橫地化去。

一行一句一字皆燼灰，江湖蒼茫闌珊而慈悲有悔

還來不及讀懂彼此浩劫餘生下的艱險

舊詩也寫盡最後的輝煌幾許

黯然撫觸驟然謝幕的南島傷痕

歉之。壯志早該還給您

願景

延伸閱讀

星宇出師未捷 K董拿下重要勝利

我家鄰居是火箭發射場 飛鼠一號射出那些問題

回憶湧現！玩家用微型積木神還原《仙劍奇俠傳》DOS版主角們

靈鷲山基隆清明懷恩法會舉辦21年 今年首次線上直播

相關新聞

許閔淳／黑色的歌

那些遠處的燈光飛著、散著，在我的瞳孔裡留下一道流星般的光弧，我不會知曉他們過著怎樣的人生，將趕往何處。距離所產生的美幻，那些飛翔的車燈在我心中留下一股莫名的希冀感：原來人生有這麼多方向可以前往，可以馳行……

幾米／空氣朋友

空氣朋友

【文學紀念冊】田運良／舊詩我寫，壯志還您——懷漢辰

您趴在我的壯志上讀著舊詩，抽搐難免

顧望／玩物養志

從小，我便不擅長運動。玩鬼抓人時，我總早早被抓到當鬼，卻久久抓不到下一個人，只能怒目看著同學跑到離我一臂之遙的地方嘻笑：「來抓我呀！」再一溜煙跑走；當弟弟上了幼稚園，放學後便拿著跳繩在家裡前跳後跳單腳跳，雖說他聲稱是明天老師要跳繩考試，我卻每每懷疑他只在嘲笑我不會跳繩；甚至當我看到公園裡男孩女孩悠游自得溜著直排輪，而主動告訴爸爸我想學直排輪——那是我極少數主動想要學一項運動的時刻，仍在無數次跌倒受傷後宣告放棄。

聯副／2020第17屆台積電青年學生文學獎 開始收件！

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報

【追憶似水年華──1980年代9】郝譽翔／衝浪般的狂歡：我的八○年代

關於八○年代，我特別記得的就是一九八七年，並不是因為那一年台灣解嚴——我還沒有如此巨大的歷史感，而是那一年我剛好從中山女中畢業，進入大學。對於一個十八歲的女孩子而言，進入大學的意義非同小可，那代表我終於從聯考的桎梏解脫了，可以把教科書全都扔進垃圾桶，從此青春的小鳥飛出牢籠，自由自在海闊天空。

【慢慢讀，詩】楊澤／夢中聖殿

年少時 求愛遭拒 乃是家常便飯

【聯副文訊】「第九屆蘭陽文學獎」徵選活動熱烈展開

「第九屆蘭陽文學獎」徵選活動以「心蘭陽，新筆力」為主題，盼作者用「心」體驗壯美的「蘭陽」山海原疇，揮墨疾書展繹「新」亮麗的文采「筆力」，深耕蘭陽文學土壤。活動由宜蘭縣政府文化局主辦，佛光大學中國文學與應用學系承辦。即日起收件，6月30日截止，分散文、小說、傳統詩和民間故事四組徵稿，各組均有豐厚的獎金與獎牌鼓勵，十月間公布徵選成績並舉辦頒獎典禮。詳細辦法與徵選規定，請上宜蘭縣政府文化局官網http://www.ilccb.gov.tw，亦可致電03-9322440分機203，歡迎踴躍參與。（桂樨）

【剪影】梁正宏／山．夢

那是年少的夢：對父親誇口，要拍最雄偉的山。

【追憶似水年華──1980年代8】顏艾琳／1980熬成2020

1989，民國78年，一月離職，二月過完春節，經詩友吳鈞堯鼓勵，我用一年多上班賺的錢，報名南陽街台大補習班的一貫精華班……為了考上大學，停滯一切活動，朋友來電話只能講三分鐘、不上髮廊只自己剪瀏海，所有時間只有讀書讀書讀書……

張嘉真／先別急著吃棉花糖

女孩穿著粉紅色的紗裙拿著淺綠色的哈密瓜冰棒，蹦蹦跳跳地走下樓梯。通往捷運站的樓梯總是很長。她走一段便停下來吃兩口，邊走邊吃難以瞄準。 她在樓梯與樓梯的間隔之間搶救融化的糖水。 高雄的冬天還

【台積電文學專刊】張嘉真／你在看我嗎

閱讀是充飢。從央求爸爸說故事到必須說故事給自己聽，從家中書架抱下來的《聊齋誌異》到書店陳列的尋寶記漫畫，字塊填滿被蠢蠢欲動與無處可去無限拉長的午後，看魑魅魍魎排列組合不出一次善終的前世今生，也看熟了周遊列國的尋寶記中，哪一本漫畫印有最多食物。我看的是我知道與不知道的，我知道他們會相愛，但不知道他們為何要相愛；我知道西班牙有海鮮烤飯，但不知道他們最後尋獲了什麼寶藏。晚餐前夕，抽出一本越南河粉，反覆咀嚼熟記的頁數，反芻消化不良的情感，年少窮極無聊的精神時光與窮盡零食配額也填不滿的食慾，就在書頁之間激烈擺盪，然後度過。

熱門新聞

【追憶似水年華──1980年代9】郝譽翔／衝浪般的狂歡：我的八○年代

【生活進行式】洪彩鑾／土匪農婦助學記

【話題徵文：開獎時刻】王昱培／搞錯得獎人的烏龍事件

【話題徵文：開獎時刻】黃春菊／平常心反而得獎

【青春名人堂】上田莉棋／前行南極（一）

【剪影】梁正宏／山．夢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。