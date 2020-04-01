【文學紀念冊】田運良／舊詩我寫，壯志還您——懷漢辰
您趴在我的壯志上讀著舊詩，抽搐難免
說真怕生命就這麼溶了、化去。
時光真夠跋扈，亂步雜沓得太過分
強逼得淚從筆尖汨汨溢出，整片縐紙濡透
湮溽了往事，弄濕了我們共建的大夢
寫壞寫錯的病痾悄悄侵擾，襲虐蒼生襤褸
還忍痛堅持讀著……，即使曙曦淺薄、暮晚無霞
也期望在記憶裡會尋得曾經的流連忘返
午夜颼涼幾許。舊詩一若碑銘數行
裡頭有我們鑿痕斑駁的崢嶸、青春遺跡、罪的越界，
勇敢有與膽怯無、老後禦抗的瘤和殤、死的混沌，
我的主觀、您的隨興、願景未酬和歲月紛爭的旅程……
最最雄性的貼近，鋼質的碰撞
兩個老男人，幾世誓盟的豪情知交
比生死還深刻還鏗鏘的義結，滾燙乃至沸騰
生命就真的這麼任性地溶了、蠻橫地化去。
一行一句一字皆燼灰，江湖蒼茫闌珊而慈悲有悔
還來不及讀懂彼此浩劫餘生下的艱險
舊詩也寫盡最後的輝煌幾許
黯然撫觸驟然謝幕的南島傷痕
歉之。壯志早該還給您
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言