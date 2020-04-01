【文學紀念冊】田運良／舊詩我寫，壯志還您——懷漢辰

閱讀是充飢。從央求爸爸說故事到必須說故事給自己聽，從家中書架抱下來的《聊齋誌異》到書店陳列的尋寶記漫畫，字塊填滿被蠢蠢欲動與無處可去無限拉長的午後，看魑魅魍魎排列組合不出一次善終的前世今生，也看熟了周遊列國的尋寶記中，哪一本漫畫印有最多食物。我看的是我知道與不知道的，我知道他們會相愛，但不知道他們為何要相愛；我知道西班牙有海鮮烤飯，但不知道他們最後尋獲了什麼寶藏。晚餐前夕，抽出一本越南河粉，反覆咀嚼熟記的頁數，反芻消化不良的情感，年少窮極無聊的精神時光與窮盡零食配額也填不滿的食慾，就在書頁之間激烈擺盪，然後度過。

2020-03-29 06:59