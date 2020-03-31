【剪影】梁正宏／山．夢
那是年少的夢：
對父親誇口，要拍最雄偉的山。
而今，強忍寒風與薄氧，敞開雙臂，世界至高的珠穆朗瑪峰，就在眼前！
海拔8844.43。
我取出掌心大小鏡頭，緊擁皚白耀亮的峰頂，
自蒼茫回憶裡，精確尋找焦距──
年少時，屢遇挫敗，如臨高山。
有天，父親探問：「那可有萬壽山高？」我胡亂答有。
在父親力邀下，跳上野狼，一起去看山。也開始愛山，拍山。
更從他教授的攝影中，一一浮現：
人物……山景／渺小……壯闊，
永恆，留在剎那間──
忽而察覺，鏡頭裡，擦肩而過的那旅人，背影像極了父親。
迅即按下快門。
可父親在意的，真是這張照片嗎？
還是，期許我又越過一座高山？抑或，如山般企盼我歸來？
曙色中，我與年少的自己，顛躓奔向那山、那夢，
憶起父親，眼角泛光。
（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）
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