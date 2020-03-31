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長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害5歲兒染疫：肺都還沒發育好

【剪影】梁正宏／山．夢

聯合報 / 梁正宏
梁正宏／攝影
梁正宏／攝影

那是年少的夢：

對父親誇口，要拍最雄偉的山。

而今，強忍寒風與薄氧，敞開雙臂，世界至高的珠穆朗瑪峰，就在眼前！

海拔8844.43。

我取出掌心大小鏡頭，緊擁皚白耀亮的峰頂，

自蒼茫回憶裡，精確尋找焦距──

年少時，屢遇挫敗，如臨高山。

有天，父親探問：「那可有萬壽山高？」我胡亂答有。

在父親力邀下，跳上野狼，一起去看山。也開始愛山，拍山。

更從他教授的攝影中，一一浮現：

人物……山景／渺小……壯闊，

永恆，留在剎那間──

忽而察覺，鏡頭裡，擦肩而過的那旅人，背影像極了父親。

迅即按下快門。

可父親在意的，真是這張照片嗎？

還是，期許我又越過一座高山？抑或，如山般企盼我歸來？

曙色中，我與年少的自己，顛躓奔向那山、那夢，

憶起父親，眼角泛光。

（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）

攝影

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