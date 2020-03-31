【聯副文訊】「第九屆蘭陽文學獎」徵選活動熱烈展開
「第九屆蘭陽文學獎」徵選活動以「心蘭陽，新筆力」為主題，盼作者用「心」體驗壯美的「蘭陽」山海原疇，揮墨疾書展繹「新」亮麗的文采「筆力」，深耕蘭陽文學土壤。活動由宜蘭縣政府文化局主辦，佛光大學中國文學與應用學系承辦。即日起收件，6月30日截止，分散文、小說、傳統詩和民間故事四組徵稿，各組均有豐厚的獎金與獎牌鼓勵，十月間公布徵選成績並舉辦頒獎典禮。詳細辦法與徵選規定，請上宜蘭縣政府文化局官網http://www.ilccb.gov.tw，亦可致電03-9322440分機203，歡迎踴躍參與。（桂樨）
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