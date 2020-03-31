【聯副文訊】「第九屆蘭陽文學獎」徵選活動熱烈展開

跟「寫作」這件事相處得愈久，愈覺得它難以言喻。比如幾次在某某寫作班課程或是以寫作經驗為主題的演講活動時，都提到閱讀之於寫作的重要，不外乎是強調：創作者若沒有足夠的閱讀量，就不會知道該怎麼寫，也不會知道怎樣寫才算是好，云云。但這不過是一個最籠統的大方向，實際而言，該讀些什麼、又該怎麼讀，才是關鍵。讀世界各地文學史上的那些經典，算是一條理想的大道吧，有趣或弔詭的是，時至今日，我碰過許多創作者，甚至許多身經百戰的創作者，都仍舊夢想著要走一遍這條彷彿朝聖之路的大道——那意思其實是，不曾完完整整走過一遍，或是總不覺得自己真的走過。

2020-03-29 06:48