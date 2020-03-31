【慢慢讀，詩】楊澤／夢中聖殿
年少時
求愛遭拒
乃是家常便飯
以至於
被人拋棄
淚灑空巷的我
好幾回興起
這般荒唐
無稽的念頭：
倘我有朝
流落大街
頹而又頹
落拓之極
至於不堪
天地之間
是不反而
容易尋得
天意注定
獨獨屬於
我的一人？
回頭看去
橫生這股荒唐
不，荒涼想頭
且止不住
耽溺其中的我
當初其實是
幸蒙愛神垂憐
再幸運不過的
一個年輕人
對那不愛我的人
固然多了一分
明白的快樂
支撐著去發現
更新奇的生命航線
對留在原地的我
如今看來
愛神的禮物卻是
同樣豐厚（如果
不是更加慎重）
右手無名指上
一枚至今暗自
在記憶中閃閃
發光的小指環！
天哪
愛可是
何等自閉
卻又何其
猖狂自大
愛自誇的
蛇戒一尾！
首尾相銜
自噬自生
兀自允諾
有朝一日
濃盡枯來
即速速蛻
變成那些
倍加澄澈
通透之物
像詩
像頓悟
像午夜的大海
是留給世上傻子
去挖掘的無上至寶
唯我輩顛倒妄想者
方得見的夢中聖殿
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