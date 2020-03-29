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【台積電文學專刊】蕭詒徽／小團圓

聯合報 / 蕭詒徽(第六屆新詩獎優勝得主)
蕭詒徽。（圖／蕭詒徽提供）
蕭詒徽。（圖／蕭詒徽提供）

弟弟告訴我，爸拿起書，重重往地上砸。

那時，我還沒睡醒。也許因為那天我硬撐著醒到凌晨，特地穿襪子下樓梯，為了避免夜裡腳底板黏上地面瓷磚、又撕開的聲音。也許因為那陣子不用上課。也許因為是我把書偷偷放在桌上的。也許因為我心底知道那本書根本不是為了爸而買的。也許因爲那天是爸的四十五歲生日。也許因為那是那年大考放榜的隔天。

叔叔和小姑姑在那幾年相繼死去以後，爸開始習慣每次回阿嬤家，就把一些不知道是叔叔還是小姑姑留下的書和CD帶回高雄。那些書和唱片回到我們家之後全都堆在一起，久了，分不清哪些是叔叔，哪些是小姑姑的。我們也就漸漸不確定叔叔和小姑姑生前究竟是什麼樣的人。

爸媽的房間在三樓，弟弟和我在四樓，但不知道為什麼，某些被帶回家的書會被爸放在五樓樓梯間，只比佛堂低一點。我認得出那些是除了食譜、汽車雜誌和裝潢天地以外的書。爸不喜歡我房間裡有課本以外的書，我只好也開始歸類，回家時哪些書要放在客廳沙發，哪些書可以放在廁所，哪些書要放在五樓。《娃娃看天下》要放在客廳沙發、《摩登新貴族》要放在廁所、《笑傲江湖》不太確定，不太確定的書要放在衣櫃的衣服和衣服裡。

但《文英集》和《悉德求道記》是當然要放在五樓的。《罪與罰》和《試管蜘蛛》也是。

我們親手把叔叔和小姑姑拆開，塞進我們所判斷的適當位置。在高中教歷史的小姑姑，和開了小型科技公司的叔叔，不知道誰在五樓多一點、誰在廁所多一些。

忽然有一天，有些五樓的書必須移到衣櫃裡。它們是《背影》、《七○年短篇小說選》和《魔法沙漏》。大考前，爸從三樓走到四樓的次數異常頻繁，而我，不確定是否因為這樣，從四樓走到五樓的次數也頻繁起來。

就是那時候，我發現自己在家中移動的聲音好清楚，清楚得毫無尊嚴。尤其上下樓梯，汗濕的腳掌根本就在和地板說話。大考前幾個月，我在房間裡也穿襪子，襪子為我瞞住我走路的聲音，令我自由，即便我只是反覆從四樓走到五樓。讀到《背影》裡三毛為了看閒書，從上學的路拐進墳場裡，親暱之餘竟不曉得該慶幸家中有足夠的距離讓我不必到墳場看書、還是該哀傷其實這一躲，我的房間也就是墳場了。

我開始自己買書。我自己買的書，都沒出過我的房門。不在沙發、客廳，不在五樓，我買了一套張愛玲，一套夏宇，也買了一套許哲珮，一套椎名林檎。用掉了房間裡所有能關起來的櫃子。

得知我前幾志願都是文學系之後，爸不再和我說話。而他的生日快到了。

我在房裡上網，出版社要出張愛玲的《小團圓》。一看到就下了單，隨即發現再四天他就要四十五歲了。

書送到那天，已經是生日前兩天。我穿上襪子下樓領包裹，再上樓拆封。同時，我發現，我沒有任何東西可以給自己的父親。

我發現，我身上被我認為最好的東西、同時也被我瞞著我的父親。

又隔一天。放榜了。如今我根本想不起那一天。只記得很晚很晚了，猜他們應該睡了吧，穿襪子從四樓走下二樓，懷裡摟著張愛玲去客廳。好好笑，張愛玲怎麼可能屬於客廳。可這是他四十五歲生日。我也要十八歲了。

放好書，我走回四樓。我記得家裡一點聲音也沒有。

出第一本書的時候，已經是住在外面的第八年。

偶爾和弟弟傳訊息。我們感情好但極少極少交談，像兩本書架上的書，緊緊靠著也緊緊闔著。他說爸媽每兩天要到高雄各家百貨公司的誠品裡看我的書還在不在。關掉訊息，忽然想到高雄百貨公司的誠品也總在最高的那幾樓。比最貴的餐廳稍微低一點。

媽轉貼新書訊，寫貼文：當初也想不到，一個才國小就會翻著《泰戈爾詩選》的孩子……寶貝出書了……以你為傲……

我才猛然想起那本不知道是叔叔還是小姑姑的泰戈爾詩集。或許，十二歲的我真的從那本書得到了什麼，然而，我很清楚記得自己當初並不是因為喜歡那些詩而翻開那本書的。我拿起它，是因為它在五樓——那時的我，尚不曉得為什麼有些書被放在五樓，有些不被。

其實也沒什麼奧妙，就是他們放的。是媽放的、是爸放的——他們認定那些書不是食譜，不是裝潢天地，值得放在五樓——而我，看著他們一次次爬上五樓的樓梯，先察覺了那些書被特別對待，才去翻閱，根本沒有什麼天才橫溢的玄機。無非一個是對階級太過聰明的小孩，被一輩子睡在三樓的父母放在了四樓而已。

我盯著貼文想著，心裡卻忽然有什麼鬆開：

啊，是，爸應該不恨我的。

雖然他把那年的生日禮物重重砸在地上，使我一直認為他不能原諒他兒子藏在衣櫃裡的事情。然而，又正是他，眼裡看見那些書是珍重的，把它們放在那裡。

爸心底應該不恨我的。

我抬起頭，一時想不起來他今年幾歲了。

生於一九九一。作品《一千七百種靠近──免付費文學罐頭輯Ⅰ》、《晦澀的蘋果vol.1》、《蘇菲旋轉》（合著）、《鼻音少女賈桂琳》。

網誌：輕易的蝴蝶。

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