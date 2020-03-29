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【台積電文學專刊】盛浩偉／閱讀記憶漫談

聯合報 / 盛浩偉(第四屆短篇小說獎首獎得主)
盛浩偉。（圖／盛浩偉提供）
盛浩偉。（圖／盛浩偉提供）

跟「寫作」這件事相處得愈久，愈覺得它難以言喻。比如幾次在某某寫作班課程或是以寫作經驗為主題的演講活動時，都提到閱讀之於寫作的重要，不外乎是強調：創作者若沒有足夠的閱讀量，就不會知道該怎麼寫，也不會知道怎樣寫才算是好，云云。但這不過是一個最籠統的大方向，實際而言，該讀些什麼、又該怎麼讀，才是關鍵。讀世界各地文學史上的那些經典，算是一條理想的大道吧，有趣或弔詭的是，時至今日，我碰過許多創作者，甚至許多身經百戰的創作者，都仍舊夢想著要走一遍這條彷彿朝聖之路的大道——那意思其實是，不曾完完整整走過一遍，或是總不覺得自己真的走過。

我不覺得自己真的走過。雖然總是在談及自己寫作經驗時，把原點定在高中加入校刊社的那個時候，然而年紀更小的時候讀些什麼、看些什麼，似乎影響得更為深沉，形成了某種基底的氣質，或是心靈原初的雛形。現在看來那些當然過於淺顯或流於娛樂，不脫漫畫動畫、大眾書籍，但仔細回想最初最初的閱讀記憶，浮現的反而盡是閱讀這類作品的記憶。比如，還記得小學大概是三四年級，讀完《為自己出征》，總覺得喜歡得不得了；現在當然完全不記得喜歡的原因，甚至連書裡的內容都記不太得，只剩下那種「喜歡」的感覺留了下來。又或是隔了幾年，第一次跑進社區新開的誠品書店，卻只懂得窩在漫畫書區，翻看那些沒有封膜的《封神演義》。這些零星記憶，都還沉澱在內裡深處。

到高中加入校刊社，才開始理解一種「文青」的形象與品味。入社沒多久，社團學長們就開了一份驚人的書單，洋洋灑灑羅列上百本經典著作，從《卡拉馬助夫兄弟們》到《自己的房間》，從《追憶似水年華》到《百年孤寂》，從康德到尼采。詩歌，小說，哲學，文藝。那時光看著書單上那些撩亂的名字就覺得艱深困難，不少社員也對此裹足不前，可自己卻也不知道是哪來的動力，或著了什麼魔，有段時間根本蹺課躲在社團辦公室或圖書館，把這些書囫圇吞棗似地一本一本拿來「翻」。是，只是「翻」，不敢說「讀」，更不敢說「讀懂」，甚至現在如果有誰來問是否讀過其中哪些著作，我都會直接回答：不，其實沒讀過。

然後是大學以後，在學術訓練的過程中，認知到了文學史所認可的正統，比如中文現代小說的課堂上，讀沈從文與魯迅，或讀蕭紅的〈手〉和張愛玲的〈傾城之戀〉等。民國初年的白話中文對我來說反倒是另一種閱讀體驗，剛開始時還需要一些時間習慣。那時候也認識了一些寫作者，聊天的時候談及這些作家，他們都能侃侃而談，十分熟悉的樣子，記得當時一方面莫名羨慕，一方面也為不曾讀過這些作家作品而覺得自慚。於是日後，凡看到誰提起哪位不認識的作家，必定先入手他所有主要著作，比如看到誰談了聶華苓，就想盡辦法、跑遍二手書店，只為找到那本絕版已久的《桑青與桃紅》。不久，書架上又累積了大量的書，於是又只好粗暴地「翻」過。好在，年歲增長，也或許是過往的閱讀經驗累積所致，理解力與記憶力也隨之提升，此時已敢說，自己確實「讀」過這些作品。

前些日子讀到一篇唐鳳演講的側記，裡面提到他睡前會將隔天開會的厚厚文件「翻」過一次，接著去睡覺，等醒來之後就像是看完了，頗為省力。朋友讀到這段，特地傳來給我，一邊吐嘈「這是天才的方法，凡人不適用」，卻讓我想起過往高中暴食似硬塞經典作品的經驗。那些以前「翻」過的作品，的確都還留在記憶裡，即便不是一邊閱讀一邊消化理解、最後才記憶起來，但是當時那些遙遠國度的遙遠時空下的文本，文本裡艱澀的語句、表達，連同書頁紙張的觸感、氣味，連同版面上帶有陳舊感的鉛字字型與油墨在纖維上的暈染、他人的眉批筆記……全都成為時光的切片，在大腦裡緩緩發酵，最終形構了理解與視野，形構了我。常常在動筆之初沒有特別思及什麼，卻在動筆之後，隨著行文，偶然就勾動了藏在記憶深處的那些輪廓，比如無端想起飛上天的瑞米迪娥的身影或是薩賓娜頭上那頂禮帽，然後才發現自己正在寫的東西，可能遠遠地和那些作品核心裡的什麼東西發生了共鳴。

說閱讀與寫作的關係，好像都以為一個是吸收、一個是產出，可人終究不是自動販賣機，投入三枚十元硬幣按下按鈕，就會給出飲料順便找錢。總是有那些你還無法吸收或超出你吸收能力的東西，或者根本，面對那些經典作品，絕大部分都不可能第一次就讀得透徹。但人的內在本身就是一個能促進發酵的器皿，把時光封存在裡頭，會有神奇的反應在其中發生。捱著性子、耐著疲倦，跌跌撞撞地走過一遍，甚至自己都覺得狼狽，可是回頭一看，其實也是走到了這裡呀。然後也許你會覺得，好像可以開始，寫點什麼了。

盛浩偉，著有《名為我之物》，合著有《華麗島軼聞：鍵》、《終戰那一天》、《百年降生》等。曾獲台積電青年學生文學獎、時報文學獎等。

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