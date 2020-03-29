【台積電文學專刊】胡淑雯／誤讀

很長一段時間，我一直以為，《麥田捕手》男主角的弟弟死因不明，於是我猜想他是自殺死的，繼而推想，敘事者霍登，那個棲居醫院的少年，應該是住在精神病院裡面。也就是，這整部小說，是一個精神病患的自白，我幻想整個故事籠罩著一種清潔的白，如同新下的雪，新生的小孩，輕易就會被踏髒。其實我錯了。

誤讀讓人充滿想像力。幾年前，這本書出現新的譯本，我興沖沖跑去誠品書店，翻找自己最喜歡的那個段落，想要看看新的譯者如何詮釋那段最讓我著迷，也最神祕難解的文字。那是一個「不敢回家也無處可去的人，害怕自己就地消失」的段落。我記得那天是周六，書店裡滿是觀光客，尤其來自中國的觀光客，我才剛把自己塞進長板凳上一個難得空出的座席，窗外突然雷聲大作，下起暴雨，書店瞬間湧入更多躲雨的人。我在人群步履雜沓，小孩天真走逛，時而奔跑時而哭鬧的環境中，翻開我鎖定的那一頁。讀著讀著我發現自己快要哭了，當下不知如何是好。我該放下書本離開，還是繼續？為何我會在這一刻，受到悲傷的襲擊？這本書，這個段落，我已經讀過了不是嗎？我不想在眾目睽睽之下掉眼淚，卻又對這一刻自己的心理變化感到困惑。我知道，倘若我拒絕了此刻的困惑，這困惑會在我丟掉書本的瞬間離開我，帶走未知的禮物。我似乎可以感覺到，這困惑裡藏著某種特殊的想念，想念一個特別的朋友，而當我發現自己想念對方，才確認自己已然失去那個人，失去很久很久了。他的幻聽，他的妄想，一度深深困擾著我，傷害著我，時間長達兩三年，直到我再也無力承受，棄守了這份友誼。然而這一刻，在大庭廣眾之下流出的眼淚，讓我發覺，自己已經原諒了對方，也原諒了自己。救贖不在人間，倖存是運氣，這一點，「麥田捕手」是知道的。這天縱的體悟，強大而放肆，不容我拒絕，只能俯首稱臣，乾乾淨淨迎接，讓悲傷通過我的身體。這件事，說起來真是不好意思。不好意思我誤讀了這本小說，偏偏唯有誤讀，給了我獨一無二的「心得」，就像夢，每一個夢境都是無從分享複製給另一人的，甚至無法在夢醒後為自己轉述，如實寫入個體的記憶之中。

另一個誤讀的故事：地下室手記——咖啡廳裡，坐在我對面的男人，飽讀群書而且善於言辭，他滔滔不絕，對知識充滿熱情，我也聽得很起勁，話題牽著牽著，對方說起自己艱苦的留學生涯，說自己跟《地下室手記》的主角一樣，在漫長的異鄉歲月裡，住了好幾年的地下室。頓時我閃了神，心想，書裡那個人，住的並不是地下室呀。我記得，小說後半，那個名為underground man的人，斥走了上門來告白的女孩，眼睜睜目送對方一階一階奔下樓梯，出了大門。他拒絕，且羞辱了自己心愛的人。而我以為，這本小說高明之處就在於此：一個自恨的自卑者，如此徹底，連愛上自己的人都要看不起。我之所以深深記得那女孩的步履，由三樓步步向下的背影，正是因為，我也曾經以為那男人住在地下室。《地下室手記》的主角，理當住在地下室，這是書名所誘發的，理所當然的錯覺。我曾經花了一點精神在想，這本書的書名，該怎麼翻譯才好。結論是，就這樣吧。這真的是一個很棒的書名啊。地下室手記，就只能是，地下室手記。

前陣子，重讀聶華苓的《桑青與桃紅》，也發現自己誤解很深。小說第三部，桑青一家在動盪的戰後自「北平」流徙至台北，在日式房屋的閣樓裡藏了兩年，躲避警察與特務的追緝。小說裡的時間，落在一九五七至一九五九，與白色恐怖的高峰期疊合。閣樓裡的桑青，讀著偷偷搜來的報紙，裡面寫了一則「殭屍吃人」的鄉野傳說。未腐爛的屍體化作厲鬼，先在小地方吃人，再慢慢往外吃，最終會吃光所有島上的人。初讀這部小說的年紀，台灣早就解嚴了，於是我總感覺那殭屍，指的就是老蔣，因為，獨裁者是不下葬的。再讀的時候，是去年，相對成熟的我研究了小說發表的日期，發現，這部小說寫作的時候，老蔣還在世。那具殭屍不是我以為的這具殭屍。不過，小說在一九七○年十二月開始，在《聯合報》副刊連載了兩個月後，被警備總部腰斬了。從未來的眼光回望過去，我的誤讀也不算太過分了。

至於麥田捕手的霍登，那個住在隔離病房的少年，到底在病什麼？他得了肺炎。是的，肺炎。但這個肺炎不是那個肺炎，一如那個殭屍不是這個殭屍，那個地下並不是地下室。

胡淑雯，台北人，台大外文系畢業。著有短篇小說《哀豔是童年》、長篇小說《太陽的血是黑的》，主編並合著《無法送達的遺書》，記錄白色恐怖政治犯的遺書與家書。2018-2020與小說家駱以軍，童偉格，陳雪，黃崇凱，顏忠賢等出版短篇小說實驗集《字母會》，已出版A到Z共26冊。另與童偉格主編《讓過去成為此刻：台灣白色恐怖小說選》共四冊。