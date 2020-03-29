【台積電文學專刊】林俊頴／一個人的神聖時間

將近兩年的時間，我不再每一天精衛填海似的來這家連鎖咖啡店寫字。原因很簡單，因為無字可寫。鳥飛在空中，影子落在地上。這樣無根的自由，其實很不錯。

然而，就在新冠肺炎及其謠言蔓延時，我重回咖啡館，慶幸它的生意不受疫情影響，來客一如往昔維持在三四成，戴口罩的也只有零星幾人，小國寡民。至於廁所那常常堵塞的小便斗總算拆掉了。久違卻熟悉，整個清疏的空間讓我們這些久坐者好像水族館裡、窩在角落的不合群生物。鄰座一位我第一次見到的可疑的邊緣人口，娃娃臉的老大叔，拖著四輪菜籃車，裡面滿滿的塑膠袋包裹嚴整的不知什麼物件，且插著一把透明雨傘，他的全部家當？食完套餐，他攤開兩本厚書，先翻閱報紙，很快那厚墩的身子一歪，陷入睡眠的流沙。還好沒打鼾。

我瞪著眼前的空白稿紙，久久不能落筆寫出一個字，移形換位，我認為那老大叔是寫作大神遣來警示我的天使化身。無論是不願寫、或是無可寫的時候，我是那肩著背著袋子沿街遊蕩的人，入目的每一樣有用與無用之物，包括垃圾，我有大志，要在文字世界給他們一個熠熠發光的位子；一旦到了寫盡了的那一日，若不幸比我的死亡更早來到，我將會是如此無處歸位的拾荒老人吧。

我突然發覺，隔著大路，正對面那一棟低矮兩層樓的老舊房屋消失了，圈起綠漆鐵皮圍籬，其上塗鴉的英文字如同九轉肥腸，準備建起新大樓。寫作中遇到難以為繼的時候，我每每無聊興起一個念頭，曾經被實驗過多次，而今只能算是老把戲，找一個熟悉的街口或巷道，每一段時日就相同的鏡位照一張相，持續幾年，時間的粗細顆粒浮起，那會是迥異於文字書寫、訴諸感官的紀錄嗎？

空白稿紙告訴我，我用咖啡館以書寫工作，整十年了。曾經渾身香水與鮮花的王爾德，他的《獄中記》與其說是寫給渣男情人的長信，我寧可認為是他的深刻自省。他在牢獄中的清醒，真像高緯度秋風颳掉前半生的囂張與縟麗，「一個藝術家，特別是像我這樣的藝術家，他創作的質量需要安靜、平和與孤獨。」「最大的罪惡是淺薄。」

安靜、平和與孤獨，其中最大的是孤獨；也為了避免淺薄，我逃到咖啡館寫作。出於土象星座人的內在規律，我設定的條件簡單，必須在步行半小時內的範圍；其次，避免那些強調個性與風雅的，座席多人多無妨，店內所有的聲響於我反而是白噪音的正面功效。因此，連鎖咖啡館是必然的選擇。市廛熙攘，一如小時候老家大竈裡一層爐灰，焐蓋著其下等待復燃的柴枝。有時手賤，拿火鉗拖出，跌地上，只為看即生即滅的亂蹦火星。

《留情》裡，張愛玲是這麼寫的：「炭起初是樹木，後來死了，現在，身子裡通過紅隱隱的火，又活過來。然而，活著，就快成灰了。」二婚的女主人出門前下令傭人，豆腐放在陽台上凍著，火盆上蓋著點灰焐著。小說結尾祭出金句：「生在這世上，沒有一樣感情不是千瘡百孔的。」

是的，等待復燃。寫作的人，在每一日的死亡裡等待復燃的時候來到。必得全心全意在孤獨中等待，安靜、平和則是濾網。十年過去，我在咖啡館，包括愛荷華大學城鬧區那間總是滿座如溫暖洞窟的Java House，寫成了兩部長篇與一部中篇小說。老實說，十年算什麼呢？人們迷戀十進位的整數，以為藉此可在時間大河定位下航標。但難免思之寒磣，想像在月亮下啪啪翻著這三本書，頸後涼颼颼。

我早早便懷疑我寫的字能夠留存多久？

閱讀時，我們計較一本書的含金量，而每一位寫作者都是鍊金術師，凡是發生在他身上的就是薪柴，書寫即是提煉。卡爾維諾寫得真好，每一個人都是一部百科全書、一座圖書館、一張物品清單、一系列文體的交互重組。書，以如此古老的方式延續它的存在。念及此，我很安心。

然而十年間，被我用過而已消失（我不願誇張說是被我寫倒的）的連鎖咖啡館共有三家，逐一改成超商、牙醫診所與小火鍋店。兩層樓的那家特有一種高懸的隱密感，好像傳說中大隱於酒肆牆上的葫蘆，當窗對著捷運的高架軌道，時間刷刷一去一返加速流失，令我想起李敖寫他坐監時，每當晴天的太陽短暫的進了牢房，分成幾小塊逗留地上，他夸父般將私人物件趕快拿出曝曬。太陽與地球的距離，一億五千萬公里，折合光速是八分二十秒。光中浮游的纖毫，我瞇著癡望，覺得是一微型的光瀑，美極了。

在那只容一人的咖啡館座位，是我一個人的神龕，等待的、枯索的、自問自答卻一個字也寫不出的時間，是常態。我抬眼看遠方，也不能有多遠，不過是隔著車流大街的對面樓房、茄苳路樹，樓與樓之間的狹長天空，太陽光在其間偶或跌宕，我想著八分二十秒的距離，悠長一如永生的詛咒。

孤獨難耐嗎？在他生命的尾端，王爾德給渣男情人的由衷懺悔：「我們在一起的那段時間，我沒有寫出一個字。」

簡歷

林俊頴，台灣彰化人，政大中文系，紐約市立大學碩士。曾任職廣告公司與媒體，著作：《我不可告人的鄉愁》、《某某人的夢》、《盛夏的事》，以《猛暑》獲得長篇小說金典獎。