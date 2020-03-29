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【台積電文學專刊】廖咸浩／黑洞中的亞列夫

聯合報 / 廖咸浩
廖咸浩。（圖／廖咸浩提供）
廖咸浩。（圖／廖咸浩提供）

初中的時候來到了北投，對一個鄉下人來說，這是一個全新的世界，北投結合了一切你關於世界的想像。它有一種神祕感，從你第一次在北投投宿的日式旅館，到美麗的丹鳳山，到那些名字只有兩個字的眷村女孩。

那時你剛剛先後讀完《紅樓夢》和《約翰克利斯多夫》，正對小說語言產生了困惑，《紅樓夢》的語言與寫實主義小說《約翰克利斯多夫》的語言，距離有如已絕天地通。就在這個時候，你翻到了母親書架上的《張愛玲短篇小說選》，隨後不由得一口氣順流急下，無法止泊。因為張愛玲那時為你解決了小說語言的問題。

那個年代，《青年戰士報》的學生園地是媒體少數提供給初高中生的版面。看這一版有如加入了一個祕密社團，偶爾自己也會寫一則無關痛癢的花絮。但私下你有如得了熱病般開始胡亂寫作，雖沒有特意模仿哪位作家，有一陣子卻不知不覺冒出了愛玲體。

然而，生活並不會因為找到寫作語言而變得容易描繪。你發現升旗時擔任旗手的那個女生之後，你注意到每次她出現的時候，都有如一片耀眼的光，根本無法寫實的觀察她。很多年以後，你才逐漸體會到這兩種語言的差別，寫實的語言是去聖向俗的四處漫延，而《紅樓夢》的語言則屬於那退俗返聖的剎那。寫實的語言塞滿了口中眼中，讓人無處可逃，但紅樓的語言又早落紅塵之外許久。俗聖在此沒有高下之分，只有常罕之別。而張愛玲之所以吸引你，或許正是因為她在聖俗之間變動不居吧。

你在初一的暑假參加了北投初中特有的寫作班，由後來成為隱地夫人的林貴真老師擔任指導，你雖還無法以張愛玲的方式觀察那女生，但還是僭用了自以為張派的語言把那女生帶進了你的作業。幸好林老師懂得學生心理，對你多所鼓勵，就那麼一個暑假之後，你意識到文學與一片無法逼視的光有密切的關聯。

但張愛玲並不是唯一的。在小學四年級的時候，你從漁村來到重慶南路，買到了你一生中的第一本文學雜誌《幼獅文藝》，並且發現了現代詩，包括鄭愁予的〈錯誤〉和詹冰的〈綠血球〉，你驚訝的發現，每一首詩於你都似一顆不易參透的多面水晶體。在張愛玲之後你也開始看現代主義的小說，如勞倫斯的短篇。某譯者曾大量的翻譯他的作品，你讀得似懂非懂卻愛不釋手。雖然若干年後看了原文才知道其中錯誤甚多，但這卻意外造成了錯誤的美麗，讓你有幸從斜切面瞥見那字裡行間閃爍的光。

早慧與世故常常很難區隔。你從小愛畫畫，很早就畫了漫畫給弟妹看。但小學二年級正式畫的第一張畫，參加繪畫比賽卻名落孫山，後來得知是因為你的畫用了透視，被認為是大人的代作。但也許評審歪打正著，你雖很早就體會到語言的掙扎，卻始終不似許多冰雪聰明的女孩，從高中甚至國中開始便對語言有了超乎常人的駕馭能力，隨手拈來便渾若天成。如此看來，你更像世故吧——而需與之搏鬥許久。

但搏鬥是必需的。在你成長的漁村，夏天總是燥熱無風，冬天又淫雨不止，但不變的是，一切都近乎靜止，難得有事發生。於是你似乎必須以世故來與那巨大的孤獨感搏鬥。偶爾的救贖就是謠傳某處鬧鬼，或者某處有小偷被村民私刑，或者在無趣的日本演歌突然中斷的剎那，從河那邊隱約飄來的、無名的傳統音樂。

你以為到城裡念書，這種馬緯度無風帶一般的靜止所帶來的巨大孤寂會改變。你到了北投這個新世界，無聲的戀慕著一個眷村女孩；你進了建中，她進了北一女，你還是在三路公車偶爾會看到她的情況下，無聲的戀慕著她；你進了台大，她也進了台大，你終於有機會近距離觀察她，而她真的就如張愛玲的語言一樣，游移在俗聖之間：《約翰克利斯多夫》寫實的無情讓你看到她那對明亮的鳳眼真的不完全一樣大；然而她也一如《紅樓夢》中那些慧黠的女子，仍似一片無法直視的光。

你居然還是那麼接近無聲的戀慕著她，雖然你們也說過少許的話。你和其他的女孩來往，但那巨大的孤獨感卻逐漸變成了一個黑洞。雖然你談過幾次戀愛也寫過詩，但似乎沒有寫過快樂的情詩，因為你始終在黑洞邊緣游走。是否因為她就是那黑洞呢？你不願探究，因為怕知道她或許只是一個藉口。

但你讀的是文學系，且時時必須面對虛無主義者尋釁。那一天終須來到。在一個夢裡，你來到了一座巨大的、有無數八角形中空書庫的圖書館，你終於在其中一個書庫找到了寫有答案的那本書，你準備翻開一究是否黑洞就是她，但在那一剎那，書滑出了你的手並急速往八角書庫中間的深淵無止境的掉落。你猛一探頭，彷彿看到她確實在最深的底部，但卻還有無數密布如銀河的人事物，光耀奪目無法逼視，如亞列夫一般。（註）

若干年後，你寫下了這樣的句子：

「在最深的夜裡，街燈下微雨依稀斜織著孤寂的幻影，遠方的森林無故如節慶般起了大火。文學就誕生在這樣的一刻，一種在零度邊緣的救贖。它對讀者發出最低頻的呼喚，讀者偶然聽到，便以為那是從星雲的深處、從物種的源頭而來。遂因此而暫時忘記了他是一個人來到了人世。」

但或許，光真的來自彼處？

註 亞列夫：波赫士的同名短篇小說提到，他在友人家中發現了一個直徑略大於一英寸、光耀奪目的點，在其中可以完整的看到全宇宙。

簡歷

廖咸浩，台大人文社會高等研究院院長，台大外文系特聘教授。史丹福大學文學博士，哈佛大學博士後研究。曾任台大外文系主任、中華民國比較文學學會理事長、台北市文化局局長。研究領域：精神分析、後人文主義、比較詩學、《紅樓夢》。著有《迷蝶》、《愛與解構》、《美麗新世紀》、《紅樓夢的補天之恨》等書。

張愛玲 紅樓夢

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