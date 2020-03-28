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洪惠風／科幻小說的預告

聯合晚報 / 洪惠風

「你有沒有告訴他『地球人』是什麼意思？」「有的，主人。」「地球人是什麼意思？」「是一種次等人類，他們會傳播疾病，所以不該讓他們來到索拉利。」

這是發明機械人三法則的科幻大師愛西莫夫，在1950年代巨作「機器人四部曲」中第二部《裸陽》裡寫下的文字。

小時候愛看科幻小說，這些日子疫情險峻，種族歧視的氛圍嚴重了起來，這部小說的情節突然從記憶深處浮現了出來，雖然書名早已忘記，但靠著Google大神的幫忙，我從圖書館挖出了這套絕版書，重讀之下，驚駭莫名，好像書中預告了今後世界的場景。

愛西莫夫的書中建構了一個世界，在那個文明中，地球人越來越害怕接觸大自然，建造了往地下發展，與外界隔絕的大城文明「鋼穴」，逐漸地地球人連戶外都不敢去，甚至會為此恐慌生病。在作者寫書的年代，PM2.5還未困擾世人，但他似乎預見了人類環境汙染後的解套方案。

另一方面，有些地球人幾世紀前開始移居外圍世界，那些星球條件極佳，沒有地球上的細菌與病毒，也沒有中間宿主（蝙蝠？），當解決了自己帶去的細菌和病毒後，外圍世界就變成了沒有疾病的地方，幾代之後，他們的子孫就再也不歡迎移民了，太空族變得好像高人一等。

「那五十個外圍世界，人口稀少，勢力強大，善用機器人，民眾個個健康長壽。反觀我們，擁擠不堪，科技落後，壽命不長。」

太空族在自己的地盤嚴格防止疾病入侵，絕不接觸身上帶著病菌的地球人，他們設下了重重關卡，杜絕往來，當其中人口最少的索拉利星人迫不得已讓地球人警探貝萊造訪時，他們幫他特別蓋了一座宏偉的建築，之後把他碰觸到的一切通通拆掉，房子下面的泥土全部消毒，呼吸過的空氣也要完全淨化。

索拉利星氣候和大氣都跟地球類似，雖然至少能容納幾百萬人，卻只住了兩萬人，它劃分成許多屬地，每塊屬地由一位索拉利人監管，過著百分之百的獨居生活，除非有極不尋常的情況，彼此從不碰面，只以三維顯像聯繫。該星球平均一個人有一萬個機器人，是外圍世界中最高比例的，遠超過第二名奧羅拉的一比五十。

書中寫到索拉利星人跟人類相處時，有《寄生上流》電影中類似的反應。

「當然是純屬想像。」奎摩特道，「我不敢說你到底有沒有氣味，或是氣味有多濃，但即使你真有很濃的氣味，我鼻孔中的濾器也不會讓我聞到。可是……」

「請原諒，貝萊先生，但有個活生生的人在我面前，我強烈地感到好像有什麼髒東西要碰到我。我一直不斷退縮，這種感覺令人太不愉快了。」

「我想到一幅極鮮明的畫面，我們兩人在呼吸——呼吸彼此的空氣。」「你不覺得噁心嗎？」「我覺悟到你我畢竟還是待在同一個房間裡，即使我沒有面對著你，從你肺中吐出的空氣還是會來到我身邊，甚至進入我體內。而我又是那麼敏感……」

今天新冠疫情蔓延開來後，就像是中世紀時猶太人被怪罪要為黑死病負責一般，黃皮膚的東亞人被怪罪要為新冠負責，在全世界都被言語霸凌，被暴力相向。也許只有智慧，才能帶來和諧，只有時間，能帶來救贖。這本小說，訴說了人性，好像也預告了疫情過後，人類社會將會面臨的全新挑戰。

疫情 太空 獨居

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