【文學紀念冊】嚴忠政／安靜縱橫
水聲漸遠
那目次，天河滴落的文字
昔日或更久之前
諸神賴以縱橫的敏銳
星團在遠方靜靜激烈
為何寫作：如騎士征向
或及於一切
愛與時間的溶解之物
無例外的貴族；那些字
傾角，舊城，現實的辯證
因抽象才又拉近的海
浪濤此刻剛出發
如是凝觀。如你真確猜想
如我讀取默然
謝絕凌駕一隻翠鳥越出欄杆
俯仰
或預言相反；怎麼可以
在文字之前埋葬文字
秋葉出色打擾，推擠月光
那些不安的椅子
總是推擠。而你安靜縱橫
因為是楊牧
因為更大的寂靜
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言