【文學紀念冊】嚴忠政／安靜縱橫

聯合報 / 嚴忠政

水聲漸遠

那目次，天河滴落的文字

昔日或更久之前

諸神賴以縱橫的敏銳


星團在遠方靜靜激烈

為何寫作：如騎士征向

或及於一切

愛與時間的溶解之物

無例外的貴族；那些字

傾角，舊城，現實的辯證

因抽象才又拉近的海

浪濤此刻剛出發


如是凝觀。如你真確猜想

如我讀取默然

謝絕凌駕一隻翠鳥越出欄杆

俯仰

或預言相反；怎麼可以

在文字之前埋葬文字

秋葉出色打擾，推擠月光


那些不安的椅子

總是推擠。而你安靜縱橫

因為是楊牧

因為更大的寂靜

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