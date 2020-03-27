【文學紀念冊】嚴忠政／安靜縱橫

小學二年級時，我曾在某個做完功課的下午，很義氣的、很感慨地，拿原子筆在學生帽襯裡，寫下文天祥〈正氣歌〉名句「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」，當了人生座右銘。有家才有國，脣齒相依，左右我的思維與熱血……

2020-03-26 06:08