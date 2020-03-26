【慢慢讀，詩】席慕蓉／詩三篇
(一)絕句
昨日是以詩來尋覓，那躲藏著的自己，
如今卻以自己來尋覓，那躲藏著的詩。
(二)謊言
夜深了 在高原的天空上
塞滿了白日慶典裡的謊言
微弱的月光照著
幾片怎麼也睡不著的稀薄的雲……
黑暗中
我一次次吞嚥下失聲的苦澀滋味
事後的憤怒與不甘有什麼用呢？
一如失母的小馬駒流下的眼淚
(三)寫一首詩
寫一首詩 或許
無助於揭露生命的真相
徜若答案都已由他人制定妥當
寫詩的我們 只能靜靜轉身
作別 隱入那朦朧的光
或許 一首詩最好活在邊緣
在暮色深處
等待多年之後有人重新撿起
方才開始凝神 細讀
那時 所有的過往都已奔流在川上
唯有 唯有一首詩
可以因它的猶疑它的躊躇它的萬般牽連
而 擱淺……
在我或你的眼前 腳下
在那荒涼寂靜礫石滿布的岸邊
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