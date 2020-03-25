聯副／2020第十七屆台積電青年學生文學獎 開始收件！
主辦單位：台積電文教基金會、聯合報
●獎項及獎額：
1.短篇小說獎（限5000字以內）
2.散文獎（2000~3000字）
3.新詩獎（限40行、600字以內）
4.附設「高中生最愛十大好書」票選及系列活動，由參賽者選出心目中最愛的台灣出版文學類書籍。
●應徵條件：凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。
●作品須打字列印（A4大小），一式五份，文末請註明字數（新詩請另註明行數）；請另附一紙，每位參賽者須列出三至五本最喜愛的文學類書籍（不限作者國籍、語言，但須在台灣出版），須標明書名、作者、出版社。來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。
●即日起開始收件，至2020年5月8日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）
●詳情請上：台積電文教基金會網站
http://www.tsmc-foundation.org
聯副文學遊藝場部落格
http://blog.udn.com/lianfuplay
台積電青年學生文學獎臉書粉絲團
www.facebook.com/teenagerwrite
或洽：chin.hu@udngroup.com、02-8692-5588轉2135（下午）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言