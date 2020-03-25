聯副／2020第十七屆台積電青年學生文學獎 開始收件！

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內）

2.散文獎（2000~3000字）

3.新詩獎（限40行、600字以內）

4.附設「高中生最愛十大好書」票選及系列活動，由參賽者選出心目中最愛的台灣出版文學類書籍。

●應徵條件：凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。

●作品須打字列印（A4大小），一式五份，文末請註明字數（新詩請另註明行數）；請另附一紙，每位參賽者須列出三至五本最喜愛的文學類書籍（不限作者國籍、語言，但須在台灣出版），須標明書名、作者、出版社。來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。

●即日起開始收件，至2020年5月8日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

●詳情請上：台積電文教基金會網站

http://www.tsmc-foundation.org

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或洽：chin.hu@udngroup.com、02-8692-5588轉2135（下午）